Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Mira Bhayander News: बिबट्याच्या थरारक घटनेनंतर अग्निशमन व वन विभागाच्या धाडसाला सलाम; महापौरांकडून सन्मान

Mira-Bhayandar मधील भाईंदर परिसरात घडलेल्या बिबट्या शिरकावाच्या घटनेनंतर बचावकार्य करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचा सन्मान करण्यात आला. महापौर डिंपल मेहता यांच्या हस्ते अग्निशमन दल आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा गौरव करण्यात आला.

Updated On: May 06, 2026 | 01:11 PM
Mira Bhayander

Meera-Bhayandar News: बिबट्याच्या थरारक घटनेनंतर अग्निशमन व वन विभागाच्या धाडसाला सलाम; महापौरांकडून सन्मान

Follow Us:
Follow Us:
  • भाईंदरमध्ये बिबट्या शिरल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.
  • अग्निशमन दलाने जीवाची पर्वा न करता कुटुंबाला सुरक्षित बाहेर काढले.
  • वन विभागाने संयुक्त मोहिम राबवत बिबट्याला यशस्वीपणे पकडले.
Mira Bhayander: मिरा-भाईंदर शहरातील भाईंदर पूर्वेच्या तलाव रोड परिसरात डिसेंबर महिन्यात घडलेल्या बिबट्या शिरकावाच्या थरारक घटनेची आठवण आजही नागरिकांच्या मनात ताजी आहे. या भीषण प्रसंगात जीवाची बाजी लावून नागरिकांचे प्राण वाचवणाऱ्या मिरा-भाईंदर अग्निशमन दल आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा आज (दि. ६ मे) महापालिकेच्या सर्वसाधारण महासभेत महापौर डिंपल मेहता यांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

Raigad News: जमीन दिली पण पैसे नाहीत! मुरुड-जंजिरा पुलाचे काम ठप्प; शेतकऱ्यांना मोबदला न मिळाल्याने आंदोलन

नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण

डिसेंबर महिन्यात रात्रीच्या सुमारास तलाव रोड परिसरात बिबट्या शिरल्याची माहिती मिळताच परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. स्थानिक नागरिकांनी तात्काळ प्रशासनाला कळविल्यानंतर अग्निशमन दल व वन विभागाच्या पथकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दरम्यान, बिबट्याने एका तरुणीवर अचानक हल्ला करून तिला गंभीर जखमी केले होते. या घटनेमुळे नागरिकांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

परिस्थितीची तीव्रता लक्षात घेऊन अग्निशमन दलाने अतिशय धाडसाने आणि शिताफीने बचावकार्य हाती घेतले. एका घरामध्ये अडकलेल्या कुटुंबाला बिबट्याच्या धोक्यातून बाहेर काढणे हे अत्यंत आव्हानात्मक काम होते. मात्र, अग्निशमन दलाच्या जवानांनी जीवाची पर्वा न करता या कुटुंबाला सुरक्षित बाहेर काढण्यात यश मिळवले. या कारवाईदरम्यान प्रत्येक क्षण अत्यंत तणावपूर्ण होता, तरीही अधिकाऱ्यांनी धैर्य आणि समन्वय दाखवत परिस्थिती नियंत्रणात आणली.

महापौर डिंपल मेहता यांच्या हस्ते धाडसी जवानांचा सत्कार

यानंतर वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने बिबट्याला पकडण्यासाठी संयुक्त मोहीम राबवण्यात आली. विशेष जाळे आणि यंत्रणांचा वापर करून अखेर बिबट्याला जेरबंद करण्यात आले. या यशस्वी कारवाईमुळे परिसरातील नागरिकांनी सुटकेचा निश्वास सोडला आणि प्रशासनाच्या कार्याचे कौतुक केले. आज झालेल्या महासभेत या सर्व धाडसी अधिकाऱ्यांचा विशेष सन्मान करण्यात आला. महापौर डिंपल मेहता यांनी त्यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र, पुष्पगुच्छ देऊन अधिकाऱ्यांचा गौरव केला. यावेळी त्यांनी सांगितले की, “अशा कठीण आणि जीवघेण्या परिस्थितीत नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी तत्परतेने काम करणारे अग्निशमन दल आणि वन विभागाचे अधिकारी हे खऱ्या अर्थाने शहराचे हिरो आहेत. त्यांच्या धाडसामुळे मोठा अनर्थ टळला.”

पर्यटकांची वाढती गर्दी, पण सुविधा अपुऱ्या! नागाव समुद्र किनाऱ्यावर अंधार, स्वच्छता आणि सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर

महासभेत उपस्थित नगरसेवक व अधिकाऱ्यांनीही या कार्याचे कौतुक करत अशा कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन देणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. या घटनेने आपत्कालीन परिस्थितीत विविध विभागांमधील समन्वय किती महत्त्वाचा आहे, हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. या संपूर्ण घटनेमुळे मिरा-भाईंदर शहरातील आपत्कालीन यंत्रणांची तत्परता आणि कार्यक्षमता समोर आली असून, नागरिकांमध्ये सुरक्षिततेबाबतचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे.

Web Title: Mira bhayandar leopard incident brave officials honored for rescue operation

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 06, 2026 | 01:11 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी
1

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!
2

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!
3

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट
4

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM
योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

योग्य टायरच दाखवणार कारची खरी ताकद! ब्रिजस्टोन इंडियाने लाँच केली ‘फील द ब्रिजस्टोन डिफरन्स’ मोहीम

May 18, 2026 | 09:28 PM
ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

ठाकरे गटाचा खासदार एकनाथ शिंदेंच्या भेटीला, उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का?

May 18, 2026 | 08:41 PM
Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

Palghar Accident News: पालघरमध्ये भीषण अपघात! वराडाच्या टेम्पोवर कंटेनर पलटला, १२ जणांचा मृत्यू

May 18, 2026 | 08:38 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM