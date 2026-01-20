Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai: कांदिवलीत धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग, प्रवाशांनी उड्या मारून वाचवला जीव

मुंबईतील कांदिवली पूर्व समतानगर येथे वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग लागली. प्रवाशांनी वेळीच बसमधून उड्या मारून जीव वाचवला. सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही.

Updated On: Jan 20, 2026 | 01:45 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • कांदिवली पूर्व येथील वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर धावत्या डबल डेकर बसला आग
  • प्रवाशांनी तात्काळ बस सोडल्याने मोठा अनर्थ टळला
  • अग्निशमन दलाने घटनास्थळी पोहोचून आग आटोक्यात आणली
मुंबई: मुंबईतील कांदिवली परिसरातून एक धक्कदायक घटना घडली. धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग लागल्याचे समोर आले आहे. प्रवाश्यांची बसमधून उड्या मारून स्वतःचा जीव वाचवला. यामुळे सुदैवाने कोणत्याच प्रवाशाला आपला जीव गमवावा लागला नाही. या घटनेने परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. ही घटना कांदिवली पूर्व समतानगर येथील वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर घडली.

‘काय घडलं नेमकं?

मिळालेल्या माहितीनुसार, कांदिवली पूर्व समतानगर येथील वेस्टर्न एक्स्प्रेस महामार्गावर एका धावत्या डबल डेकर बसला अचानक भीषण आग लागली. अचानक आग लागल्याने प्रवाश्यांमध्ये खळबळ उडाली. बसमधील प्रवासी स्वतःचा जीव वाचवण्याचा प्रयत्न करू लागले आणि लगेच बसमधून बाहेर पडले. त्यामुळे सुदैवाने प्रवाश्यांचा जीव वाचला. बसला आग लागल्याची माहिती मिळताच, अग्निशमन दलाचे अधिकारी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचले. बऱ्याच प्रयत्नानंतर आग आटोक्यात आली.

कारण अद्याप समोर आलेलं नाही

मात्र आग कश्यामुळे लागली, आग लागल्याचं नेमकं कारण अद्याप समोर आलेले नाही आहे. आता अग्निशमन दलाचे अधिकारी या घटनेचा पुढील तपास करत असल्याचे सांगितलं जात आहे. बसने अचानक पेट घेतल्याने प्रवाशांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना नेमकी कुठे घडली?

    Ans: कांदिवली पूर्व समतानगर, वेस्टर्न एक्स्प्रेस हायवेवर ही घटना घडली.

  • Que: या आगीत कोणी जखमी किंवा मृत झाले का?

    Ans: नाही, सर्व प्रवाशांनी वेळीच बसमधून बाहेर पडल्याने जीवितहानी टळली.

  • Que: बसला आग लागण्याचे कारण काय?

    Ans: आग लागण्याचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून तपास सुरू आहे.

Published On: Jan 20, 2026 | 01:45 PM

