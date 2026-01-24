Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Mumbai News: शहर विद्रूप करणाऱ्यांवर थेट अ‍ॅक्शन! मुंबईत ४१ बॅनर्सवर कारवाई, ३ पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल

Mumbai: नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने बॅनरबाजीवर कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने धडक कारवाई करत दोन दिवसांत मुंबईतील अनधिकृत बॅनर्सवर कारवाई केली आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 05:10 PM
शहर विद्रूप करणाऱ्यांवर थेट अ‍ॅक्शन! मुंबईत ४१ बॅनर्सवर कारवाई, ३ पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल

शहर विद्रूप करणाऱ्यांवर थेट अ‍ॅक्शन! मुंबईत ४१ बॅनर्सवर कारवाई, ३ पोलीस ठाण्यांत गुन्हे दाखल (Photo Credit- X)

मुंबई, नवराष्ट्र न्यूज नेटवर्क: देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईत ठिकठिकाणी बॅनरबाजी दिसून येत असून, त्यामुळे शहराचे विद्रुपीकरण झाले आहे. याप्रकरणी नुकतेच मुंबई उच्च न्यायालयाने बॅनरबाजीवर कारवाईचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार पालिकेने धडक कारवाई करत दोन दिवसांत मुंबईतील अनधिकृत बॅनर्सवर कारवाई केली आहे. तसेच गावदेवी, मलबार हिल आणि डॉ. डी. बी. मार्ग पोलिस ठाण्यांमध्ये गुन्हा देखील दाखल करण्यात आला आहे.

पालिकेने केलेल्या कारवाईत एकूण ४१ बॅनर्स निष्कासित करण्यात आले. महानगरपालिका उप आयुक्त (विशेष) चंदा जाधव मार्गदर्शनाखाली अनुज्ञापन खात्याकडून ही कारवाई करण्यात आली. महानगरपालिकेच्या डी विभागातील डॉ. गोपाळराव देशमुख मार्ग (पेडर रोड), पंडिता रमाबाई मार्ग, भुलाभाई देसाई मार्ग, वाळकेश्वर, मलबार हिल, डॉ. दादासाहेब भडकमकर मार्ग, मौलाना शौकत अली मार्ग, सरदार वल्लभभाई पटेल मार्ग तसेच राजा राममोहन रॉय मार्ग या ठिकाणी अनुज्ञापन खात्याकडून निष्कासन कारवाई करण्यात आली.

अधिनियम १८८८ मधील कलमांतर्गत कारवाई

अशा प्रकारच्या विना परवानगी जाहिरात फलक, बॅनर, पोस्टर लावणाऱ्या व्यक्ती किंवा संस्थेविरोधात ‘महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपीकरण प्रतिबंधक कायदा-१९९५’ मधील तरतुदी तसेच ‘मुंबई महानगरपालिका अधिनियम १८८८’मधील कलम ३२८/३२८-अ, ४७१ अन्वये कायदेशीर कारवाई करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदींचा भंग करताना आढळल्यास संबंधितांवर गुन्हा दाखल करणे तसेच न्यायालयीन दावा दाखल करणे या कायदेशीर कारवाईचा समावेश असल्याची माहिती अनुज्ञापन विभागाने दिली आहे. महानगरपालिकेने मंजुरी दिलेल्या ठिकाणीच परवानगी घेवून जाहिराती प्रदर्शित कराव्यात, असे आवाहनही महानगरपालिकेच्या अनुज्ञापन खात्याने केले आहे. तसेच यापुढेही सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना बॅनर्स, फलक, पोस्टर्स लावणा-यांविरोधात कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचे महानगरपालिकेकडून स्पष्ट करण्यात येत आहे.

Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! २७ जानेवारीपासून ‘या’ भागांत १० टक्के पाणीकपात; पाहा संपूर्ण यादी

हायकोर्टाच्या निर्देशानुसार मनाई

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, महानगरपालिका हद्दीतील सार्वजनिक ठिकाणी विनापरवाना कोणतेही फलक, बॅनर, पोस्टर प्रदर्शित करण्यास मनाई आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील सार्वजनिक रस्ते तसेच पदपथांवर महानगरपालिकेच्या पूर्व परवानगीशिवाय कोणत्याही विषयाचे जाहिरात फलक (होर्डिंग), बॅनर किंवा पोस्टर लावण्यास प्रतिबंध आहे.

टोल फ्री क्रमांकावर तक्रार करण्याची सुविधा

विनापरवाना आणि अनधिकृत जाहिरात फलक (होर्डिंग) तसेच बॅनरविरोधात तक्रार नोंदविण्यासाठी नागरिकांनी १९१६ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन बृहन्मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाच्या वतीने करण्यात येत आहे.
विनापरवाना प्रदर्शित केलेल्या जाहिरात फलकांविरोधात तक्रार नोंदविण्याची सुविधा महानगरपालिकेच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे.

‘प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलात तर पगार…’, मुंबई उच्च न्यायालयाचा बीएमसी आणि नवी मुंबई आयुक्तांना इशारा

