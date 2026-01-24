Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Mumbai Water Cut: मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! २७ जानेवारीपासून ‘या’ भागांत १० टक्के पाणीकपात; पाहा संपूर्ण यादी

मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरांमध्ये २७ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी या कालावधीत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाने घेतला आहे.

Updated On: Jan 24, 2026 | 10:09 AM
मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! २७ जानेवारीपासून 'या' भागांत १० टक्के पाणीकपात (Photo Credit- X)

मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा! २७ जानेवारीपासून 'या' भागांत १० टक्के पाणीकपात (Photo Credit- X)

Follow Us:
Follow Us:

 

  • मुंबईकरांनो पाणी जपून वापरा!
  • २७ जानेवारीपासून ‘या’ भागांत १० टक्के पाणीकपात
  • पाहा संपूर्ण यादी
Mumbai Water Cut News: मुंबई महानगरपालिकेला पाणीपुरवठा करणाऱ्या पिसे येथील ‘न्यूमॅटिक गेट सिस्टिम’च्या वार्षिक परिरक्षणाचे काम २७ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी दरम्यान हाती घेण्यात येणार आहे. या कामामुळे मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरांतील पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरांमध्ये २७ जानेवारी ते ७ फेब्रुवारी या कालावधीत १० टक्के पाणीकपात लागू करण्याचा निर्णय मुंबई महानगरपालिकेच्या जल अभियंता विभागाने घेतला आहे. त्याचचरोबर महापालिकेतर्फे पाणीपुरवठा करण्यात येत असलेल्या ठाणे आणि भिवंडी महानगरपालिकेच्या हद्दीतील विभागांमध्ये १० टक्के पाणीकपात लागू राहणार आहे. या कालावधीत मुंबईकरांना त्रास सहन करावा लागणार आहे. विशेषतः पूर्व उपनगरात आधीच पाण्याची समस्या असताना या दुहेरी समस्याचा सामना करावा लागणार आहे.

‘या’ ठिकाणी बसणार फटका

शहरातील ‘ए’ विभागातील नेव्हल डॉकयार्ड क्षेत्र, ‘बी’ विभागातील संपूर्ण परिसर, ‘सी’ विभागातील भेंडी बाजार, बोहरी मोहल्ला, घोगरी मोहल्ला परिसर, ‘ई’ विभागातील संपूर्ण परिसर, ‘एफ दक्षिण’ विभागातील संपूर्ण परिसर, ‘एफ उत्तर’ विभागातील संपूर्ण परिसर, पूर्व उपनगरांतील ‘टी’ विभागातील मुलुंड (पूर्व) आणि (पश्चिम) परिसर, ‘एस’ विभागातील भांडुप, नाहूर, कांजूरमार्ग आणि विक्रोळी (पूर्व) परिसर, ‘एन’ विभागातील विक्रोळी, घाटकोपर (पूर्व), घाटकोपर परिसर, ‘एल’ विभागातील कुर्ला (पूर्व), ‘एम पूर्व मधील संपूर्ण विभाग, ‘एम पश्चिम’मधील संपूर्ण विभागात १० टक्के पाणीकपात करण्यात येणार आहे.

BMC Mayoral Election: मुंबईच्या महापौर पदाची निवडणूक लांबणीवर; महायुतीमधील ‘हॉटेल डिप्लोमसी’

न्यूमॅटिक गेट सिस्टिमचे करणार परिरक्षण

मुंबई महानगरपालिकेला पिसे येथील ‘न्यूमॅटिक गेट सिस्टिम’च्या माध्यमातून पाणीपुरवठा करण्यात येतो. या ‘न्यूमॅटिक गेट सिस्टिम’च्या वार्षिक परिरक्षणाचे काम हाती घेण्यात येणार आहे. हे काम २७ जानेवारी ते ७ पेब्रुवारी दरम्यान करण्यात येणार आहे. त्यामुळे मुंबई शहर आणि पूर्व उपनगरांमधील महापालिकेच्या बहुतांश प्रशासकीय विभागांतील पाणीपुरवठा प्रभावित होणार आहे. या कालावधीत मुंबई शहर विभाग आणि पूर्व उपनगरांमध्ये १० टक्के पाणीकपात लागू करण्यात आली आहे. ठाणे आणि भिवंडी महानगरपालिकेच्या हद्दीतील काही भागांमध्ये ही १० टक्के पाणीकपात लागू राहणार आहे.

पाणी काटकसरीने वापरा : पालिका

सर्व संबंधित परिसरांमधील नागरिकांनी खबरदारीचा उपाय म्हणून या कालावधीत पाणी काटकसरीने वापरावे. तसेच, महानगरपालिका प्रशासनास सहकार्य करावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

‘प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलात तर पगार…’, मुंबई उच्च न्यायालयाचा बीएमसी आणि नवी मुंबई आयुक्तांना इशारा

Web Title: Mumbai residents use water sparingly 10 percent water cut in these areas from january 27th

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 24, 2026 | 10:09 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KRK Firing Incident: मुंबईत गोळीबाराचा थरार! अभिनेता केआरके पोलिसांच्या ताब्यात; नेमकं काय घडल?
1

KRK Firing Incident: मुंबईत गोळीबाराचा थरार! अभिनेता केआरके पोलिसांच्या ताब्यात; नेमकं काय घडल?

‘प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलात तर पगार…’, मुंबई उच्च न्यायालयाचा बीएमसी आणि नवी मुंबई आयुक्तांना इशारा
2

‘प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरलात तर पगार…’, मुंबई उच्च न्यायालयाचा बीएमसी आणि नवी मुंबई आयुक्तांना इशारा

रेल्वे रुळांवरून पालिकेचा केबल-स्टेड पूल जाणार, ५५% काम पूर्ण; महालक्ष्मी-सात रस्ता…, पाहा नेमका मार्ग
3

रेल्वे रुळांवरून पालिकेचा केबल-स्टेड पूल जाणार, ५५% काम पूर्ण; महालक्ष्मी-सात रस्ता…, पाहा नेमका मार्ग

Women Passengers Safety : महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, ‘बीग्सी’ अभिनव, खर्चमुक्त राबवणार उपक्रम
4

Women Passengers Safety : महिला प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय, ‘बीग्सी’ अभिनव, खर्चमुक्त राबवणार उपक्रम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ U19 Toss Update : Ayush Mhatre ने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

IND vs NZ U19 Toss Update : Ayush Mhatre ने नाणेफेक जिंकले करणार गोलंदाजी! वाचा दोन्ही संघाची Playing 11

Jan 24, 2026 | 02:05 PM
India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

India-UAE Friendship: मोदी-नाह्यान मैत्रीचा ‘ग्रँड’ निकाल! 900 भारतीय कैद्यांची सुटकेचा मेगा प्लॅन; स्वतः UAE सरकारने भरला दंड

Jan 24, 2026 | 02:03 PM
Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

Mangal Upay: कुंडलीत मंगळ दुर्बल असेल तर करिअरवर होतो असा परिणाम, जाणून घ्या लक्षणे

Jan 24, 2026 | 02:02 PM
Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

Sony चा हटके प्रयोग! कंपनीने लाँच केले क्लिप स्टाईलवाले ईयरबड्स; तब्बल 37 तासांची बॅटरी लाईफ आणि बरंच काही… वाचा किंमत

Jan 24, 2026 | 02:00 PM
Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

Budget 2026: दरवर्षी एकाच गोष्टीची पाहिली जाते वाट, यावर्षी होणार का जनतेची इच्छा पूर्ण

Jan 24, 2026 | 01:53 PM
प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

प्रजासत्ताक दिनी शिवाजी पार्कच्या संचलनात घुमणार कोकणचा आवाज, पर्यटन विभागाचा ‘कोकण पर्यटन’ चित्ररथ सज्ज

Jan 24, 2026 | 01:51 PM
IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

IND vs NZ : सूर्यकुमार यादवबाबत केलेला दावा शिवम दुबेचा सिद्ध! म्हणाला – तेव्हा मी म्हटले होते की जगाला…

Jan 24, 2026 | 01:50 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Wardha News : पथदिव्याचा विद्युत पुरवठा खंडीत करून गावे अंधारात ढकलल्याने सरपंच संघटना आक्रमक

Jan 23, 2026 | 07:25 PM
Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Akola News : रुग्णसेवेतून सामाजिक कार्य, मतदारांनी पराग गवईंना घातली नगरसेवकपदाची माळ

Jan 23, 2026 | 07:20 PM
PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

PCMC News : पिंपरी-चिंचवडच्या रस्त्यांवर सायकलिंगचा थरार; Pune Grand Tour 2026 चा अंतिम टप्पा पार

Jan 23, 2026 | 07:10 PM
Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Sangli : “जिल्हा परिषदसाठी शिंदे गटाने कंबर कसली, महापौरही शिंदेंच्याच मर्जीचा”- शंभूराज देसाई

Jan 23, 2026 | 03:42 PM
Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Suresh Bhole : नवख्या नगरसेवकाला संधी नाही अनुभवी नगरसेवकच महापौर

Jan 23, 2026 | 03:35 PM
रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

रत्नागिरी नगरपरिषदेत खळबळ, उपनगराध्यक्ष समीर तिवरेकरांना अभियंत्याकडून जीवे मारण्याची धमकी

Jan 23, 2026 | 01:23 PM
Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Gondia : गोंदियात तरुणीसोबत छेडछाड व मारहाण, आरोपीची भंडारा कारागृहात रवानगी

Jan 23, 2026 | 01:06 PM