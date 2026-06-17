Priyanka Chaturvedi: ‘ते ऑपरेशन टायगर नव्हे, तर ऑपरेशन…’; खासदारांच्या फोडाफोडीवर प्रियंका चतुर्वेदीचे मोठे विधान

उबाठाच्या खासदारांना फोडण्यासाठी प्रत्येकी १५ कोटी रुपयांची ऑफर देण्यात आली होती, या संजय राऊत यांच्या दाव्यावर प्रतिक्रिया देताना चतुर्वेदी म्हणाल्या की, जर एखादा वरिष्ठ नेता संभाव्य राजकीय घडामोडींची माहिती असल्याचा दावा करत असेल, तर त्यामागे काहीतरी तथ्य असण्याची शक्यता असते.
त्यांनी नमूद केले की, अलीकडच्या काळात विविध राजकीय पक्षांच्या खासदारांशी संपर्क साधला जात असल्याच्या आणि संभाव्य पक्षांतराच्या बातम्या सतत येत आहेत; त्यामुळे अशा चर्चांमुळे त्यांना आश्चर्य वाटत नाही. चतुर्वेदी यांनी आरोप केला की, राज्याच्या राजकारणात यापूर्वीही आमदार-खासदारांची खरेदी-विक्री आणि राजकीय सौदेबाजीचे आरोप झाले आहेत. अशा घडामोडींमुळे लोकशाही मूल्ये आणि राजकीय सचोटीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण होतात.
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जी-७ (G-7) शिखर परिषदेदरम्यान फ्रान्समधील बियारित्झ शहरात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यात झालेल्या भेटीबाबत बोलताना चतुर्वेदी म्हणाल्या की, काही फोटो समोर आली असली तरी, अधिकृत बैठक झाली की नाही याबद्दल आपल्याला माहिती नाही.
पंतप्रधान मोदी अमेरिकन नेतृत्वाकडे भारताच्या चिंता ठामपणे मांडतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. अमेरिकेच्या कारवाईत तीन भारतीय खलाशांचा बळी जाणे आणि भारताबाबत आक्षेपार्ह भाषेचा वापर करणे या गोष्टी अस्वीकार्य आहेत, असे प्रियंका चतुर्वेदी यांनी म्हटले. तसेच, त्यांनी इराणशी संबंधित सागरी व्यापार मार्गांमधील व्यत्ययाबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्राबाबतच्या अलीकडील निर्णयांच्या पार्श्वभूमीवर भारताच्या हितांचे रक्षण करण्याच्या गरजेवर भर दिला.
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