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शिवसेना वर्धापनदिन मेळाव्यात कोण गाजवणार व्यासपीठ? ठाकरे-शिंदे गटातील प्रमुख वक्त्यांची यादी समोर

Updated On: Jun 19, 2026 | 07:47 PM IST
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सारांश

शिवसेना वर्धापनदिन निमित्त ठाकरे आणि शिंदे गटाचे स्वतंत्र मेळावे होत आहेत. संजय राऊत, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे यांच्यासह शिंदे गटातून गुलाबराव पाटील, रामदास कदम आणि एकनाथ शिंदे भाषण करणार आहेत.

शिवसेना वर्धापनदिन मेळाव्यात कोण गाजवणार व्यासपीठ? ठाकरे-शिंदे गटातील प्रमुख वक्त्यांची यादी समोर

शिवसेना वर्धापनदिन मेळाव्यात कोण गाजवणार व्यासपीठ? ठाकरे-शिंदे गटातील प्रमुख वक्त्यांची यादी समोर

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विस्तार
  • शिवसेनेचा वर्धापनदिन मेळावा आज पार पडणार
  • षण्मुखानंद सभागृहात ठाकरेंचा तर नेस्को सेंटरमध्ये शिंदेच्या शिवसेनेचा वर्धापनदिन सोहळा
  • खासदार फुटीनंतर दोन्ही शिवसेनेचे पक्षप्रमुख काय बोलणार याकडे सर्वांचे लक्ष
शिवसेनेच्या स्थापनेला ६० वर्षे पूर्ण (शिवसेना वर्धापनदिन) होत असताना राज्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. एकीकडे ठाकरे गटातील सहा खासदारांच्या बंडामुळे निर्माण झालेली खळबळ, तर दुसरीकडे शिवसेनेच्या वर्धापनदिनाचे मेळावे यामुळे सर्वांचे लक्ष मुंबईकडे लागले आहे. ठाकरे गट आणि शिंदे गट स्वतंत्रपणे वर्धापनदिन साजरा करणार असून दोन्ही बाजूंच्या प्रमुख वक्त्यांची यादी समोर आली आहे.

ठाकरे गटाचा मेळावा षण्मुखानंद सभागृहात

शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचा वर्धापनदिन मेळावा मुंबईतील षण्मुखानंद सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’नंतर प्रथमच पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे कार्यकर्त्यांना संबोधित करणार असल्याने या भाषणाकडे विशेष लक्ष लागले आहे.

ठाकरे गटातून हे नेते करणार भाषण

  • संजय राऊत
  • आदित्य ठाकरे
  • उद्धव ठाकरे
पक्षातील अलीकडील घडामोडी, खासदारांची बंडखोरी आणि आगामी राजकीय रणनीती यावर उद्धव ठाकरे काय भूमिका मांडतात, याकडे शिवसैनिकांसह राज्याचे लक्ष लागले आहे.

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शिंदे गटाचा मेळावा नेस्को सेंटरमध्ये

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचा वर्धापनदिन मेळावा गोरेगाव येथील नेस्को सेंटरमध्ये होणार आहे. ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर हा मेळावा शिंदे गटासाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.

शिंदे गटातून हे नेते करणार भाषण

  • गुलाबराव पाटील
  • ज्योती वाघमारे
  • रामदास कदम
  • एकनाथ शिंदे
उद्धव ठाकरे यांच्या भाषणाला एकनाथ शिंदे कोणत्या शब्दांत प्रत्युत्तर देतात, याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात आहे.

खासदार फुटीनंतरची पहिली मोठी शक्तिप्रदर्शन सभा

ठाकरे गटातील नऊपैकी सहा खासदारांनी वेगळी भूमिका घेतल्याच्या चर्चांनंतर दोन्ही गटांचा हा पहिलाच मोठा मेळावा आहे. त्यामुळे या व्यासपीठांवरून होणारे आरोप-प्रत्यारोप, पक्षसंघटनेवरील दावे आणि आगामी राजकीय दिशा याकडे सर्वांचे लक्ष असेल.

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शिंदे गटाच्या मेळाव्यासाठी कडेकोट सुरक्षा

दरम्यान, गोरेगाव येथील नेस्को सेंटरमध्ये होणाऱ्या शिंदे गटाच्या मेळाव्यासाठी कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे. सुमारे ३०० ते ४०० पोलीस कर्मचारी बंदोबस्तासाठी नियुक्त करण्यात आले असून प्रवेशद्वारांवर प्रत्येकाची तपासणी केली जात आहे.

तसेच काळ्या रंगाचे कपडे घालून येणाऱ्या व्यक्तींना प्रवेश नाकारला जात असल्याची माहिती समोर आली आहे. संभाव्य गोंधळ टाळण्यासाठी पोलिसांकडून विशेष खबरदारी घेतली जात आहे.

दोन्ही भाषणांकडे राज्याचे लक्ष

शिवसेनेच्या ६० व्या वर्धापनदिनाच्या निमित्ताने होणारे हे दोन्ही मेळावे केवळ संघटनात्मक कार्यक्रम न राहता महाराष्ट्राच्या राजकारणाची पुढील दिशा ठरवणारे ठरू शकतात. विशेषतः खासदार फुटीनंतर प्रथमच उद्धव ठाकरे आणि एकनाथ शिंदे एकमेकांवर कोणते राजकीय बाण सोडतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Shivsena foundation day 2026 thackeray shinde rally speakers list

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Published On: Jun 19, 2026 | 07:47 PM

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