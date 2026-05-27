Siddhivinayak Corridor Project : सिद्धिविनायक कॉरिडॉरच्या पार्किंग योजनेवर स्थानिकांचा संताप; मैदान बचावासाठी मोठे आंदोलन

Updated On: May 27, 2026 | 02:43 PM IST
Siddhivinayak Corridor Project News : मुंबईतील सिद्धिविनायक कॉरिडॉर प्रकल्पांतर्गत प्रभादेवीच्या नर्दुल्ला टँक मैदानावर प्रस्तावित पार्किंग लॉटला स्थानिक नागरिक आणि शिवसेना (यूबीटी) यांनी तीव्र विरोध दर्शवला आहे. मैदान वाचवण्यासाठी मोठ्या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले असून विकासाच्या नावाखाली मोकळ्या जागा नष्ट होत असल्याचा आरोप...

Siddhivinayak Corridor Project News in Marathi : मुंबईच्या प्रसिद्ध श्री सिद्धिविनायक मंदिराच्या सभोवतालच्या प्रस्तावित कॉरिडॉर प्रकल्पावरून एक नवीन वाद निर्माण झाला आहे. प्रभादेवी येथील नर्दुल्ला टँक मैदानावर नियोजित पार्किंग लॉटच्या बांधकामाला विरोध करण्यासाठी स्थानिक नागरिक तसेच शिवसेना (यूबीटी) आता आक्रमक भूमिका घेतली आहे. हे मैदान वाचवण्यासाठी सिद्धिविनायक मंदिर परिसरात एका मोठ्या आंदोलनाचे आयोजन करण्यात आले आहे.

प्रभादेवी परिसरातील नर्दुल्ला टँक मैदान स्थानिक रहिवाशांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. हे मुलांसाठी एक प्रमुख खेळाचे मैदान आहे आणि वृद्धांसाठी सकाळ-संध्याकाळच्या फेरफटका मारण्याचे ठिकाण आहे. येथे वर्षभर अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि सार्वजनिक कार्यक्रमांचे आयोजनही केले जाते. मात्र, सिद्धिविनायक कॉरिडॉर प्रकल्पाचा भाग म्हणून येथे नियोजित पार्किंग लॉटच्या बांधकामामुळे लोकांमध्ये संताप निर्माण झाला आहे. स्थानिक रहिवाशांचा दावा आहे की, विकासाच्या नावाखाली परिसरातील मोकळ्या जागा नष्ट केल्या जात आहेत आणि लोकांच्या हक्कांचे उल्लंघन होत आहे.

शिवसेनेने (यूबीटी) या मुद्द्यावर आपला विरोध तीव्र केला असून, मैदान वाचवण्यासाठी मोठ्या आंदोलनाचे आवाहन केले आहे. स्थानिक आमदार महेश सावंत, नगरसेवक निशिकांत शिंदे आणि पक्षाचे अनेक अधिकारी व कार्यकर्ते या आंदोलनात सहभागी होत आहेत. मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिकांनाही या आंदोलनात सामील होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

“कॉरिडॉरच्या विरोधात नाही, तर मैदान ताब्यात घेण्याच्या विरोधात”

या वादावर प्रतिक्रिया देताना आमदार महेश सावंत यांनी सांगितले की, त्यांचा विरोध सिद्धिविनायक कॉरिडॉर प्रकल्पाला नाही, तर मैदान ताब्यात घेण्याच्या प्रयत्नाला आहे. ते म्हणाले, “आम्ही विकासाच्या विरोधात नाही, पण नागरिकांचा हक्क असलेल्या मोकळ्या जागेच्या हडपण्याला विरोध करू. जोपर्यंत शिवसेना अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत मैदान ताब्यात घेण्याचे प्रयत्न यशस्वी होणार नाहीत.”

या मैदानाच्या संरक्षणासाठी आणि नागरिकांच्या हक्कासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या मोर्चामध्ये आमदार महेश सावंत नगरसेवक निशिकांत शिंदे व अन्य शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

राजकीय वाद वाढू शकतो

सिद्धिविनायक मंदिर हे मुंबईतील एक प्रमुख श्रद्धास्थान मानले जाते आणि सरकार कॉरिडॉर प्रकल्पासंदर्भात विकास आणि सुविधांबद्दल बोलत आहे. दुसरीकडे, स्थानिक नागरिक आणि ठाकरे गट याला सार्वजनिक मैदान वाचवण्याचा लढा म्हणत आहेत. आता हा मुद्दा केवळ स्थानिक आंदोलनांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर त्याला राजकीय वळणही लागले आहे. येत्या काही दिवसांत मुंबईतील राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे.

