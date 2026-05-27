गोव्याच्या फ्लाईटमध्ये प्रियकराचा गेम ओव्हर! एकाच प्रवासात समोर आल्या तीन गर्लफ्रेंड्स, विमानातच सुरु झाला गोंधळ; Video Viral

Updated On: May 27, 2026 | 03:30 PM IST
सारांश

Fight Video Viral : इन-मीन-तीन! जणू विमानानेच रचला कट, फ्लाईटमध्ये एकाच वेळी तीन गर्लफ्रेंड्स भेटल्या अन् रंगेहात पकडला गेला प्रियकर. व्हिडिओत पुढे काय घडलं ते पाहा.

गोव्याच्या फ्लाईटमध्ये प्रियकराचा गेम ओव्हर! एकाच प्रवासात समोर आल्या तीन गर्लफ्रेंड्स, विमानातच सुरु झाला गोंधळ; Video Viral

(फोटो सौजन्य: X)

विस्तार
  • गोव्याच्या प्रवासादरम्यान तरुणाचं गुपित उघडलं.
  • गोव्याच्या फ्लाईटमध्ये घडला प्रकार.
  • घटनेचा व्हिडिओ सोशल मिडियावर व्हायरल झाला आहे.
असं म्हणतात की खोटं हे फार काळ लपवलं जाऊ शकत नाही. आपलं खोटं हे कधी ना कधी समोर येतंच पण किती वाईटरित्या आपलं हे खोटं पकडलं जाऊ शकतं ते तुम्हाला आताच्या व्हायरल व्हिडिओमध्ये पाहता येणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, एक प्रियकर आपल्या गर्लफ्रेंडसोबत गोवा ट्रिपसाठी जात होता आणि याचवेळी फ्लाईटमध्ये त्याची इतर दोन गर्लफ्रेंड्ससोबत भेट होते. तरुण एकाचवेळी तीन मुलींना गुपचूप डेट करत होता पण फ्लाईटमध्ये तीघींसमोर त्याची ही चोरी सार्वजनिकरित्या पकडली जाते ज्यानंतर विमानात एकच गोंधळ सुरु होतो. एकाच वेळी तीघींची समजूत काढताना तरुणाची तारंबळ उडल्याचे दिसते तर प्रवासी मात्र घटनेची चांगलीच मजा लुटताना दिसतात.

सोशल मिडियावर या घटनेचा व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओमध्ये विमानात गोंधळ सुरु असल्याचे दिसते. तरुण आणि तीनही प्रेयसींमध्ये मोठा वाद पेटलेला असतो. हा वाद शारीरिक हिंसेपर्यंत पोहचत नाही पण यात शाब्दिक बाचाबाची नक्कीच रंगते. इतर प्रवासी या घटनेची सीटवर बसूनच मजा घेत असतात. एक एअर हाॅस्टेस त्यांचा हा वाद मिटवण्यासाठी आणि विमानातील गोंधळ शांत करण्यासाठी मध्यस्ती बनते पण त्याचा या वादावर फारसा फरक पडत नाही. आपली फसवणूक झाली आहे यावरुन तीनही गर्लफ्रेंड्स रागाने इतक्या पेटलेल्या असतात की त्या तरुणाला डाफरायची एकही संधी चुकवत नाहीत. आता हा सर्व हाय व्होल्टेज ड्रामा खरा आहे की स्क्रिप्टेड याची मात्र अधिकृत माहिती अद्याप समोर आलेली नाही.

हा व्हिडिओ @gambhirsin24472 नावाच्या एक्स अकाऊंटवरुन शेअर करण्यात आला आहे. व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये लिहिण्यात आले आहे की, ‘गोव्याला निघण्यापूर्वी विमानातच गुपित उघड झालं! एक नाही, तर तीन गर्लफ्रेंड्स… विमानतळावर गोंधळ उडाला. काहींना तर एकही गर्लफ्रेंड नाही, आणि तो तर अनेकींना डेट करत आहे’. या अजब-गजब घटनेवर आता यूजर्सने मिश्किल प्रतिक्रिया करत घटनेची चांगलीच मजा लुटल्याचे दिसले. यात एका यूजरने म्हटले की, “ही एअरलाइनची चूक आहे, त्यांनी सगळ्यांची तिकिटे एकाच वेळी का बुक केली?”, दुसऱ्या युजरने लिहिले आहे, “हा स्क्रिप्टेड व्हिडिओ दिसतोय” आणखीन एका युजरने लिहिले आहे, “म्हणून एकापेक्षा जास्तीचा मोह ठेवू नये”.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Published On: May 27, 2026 | 03:30 PM

कान्सच्या रेड कार्पेटवरील प्राजक्ताच्या सौंदर्याला 'निरुपा सारीज'चा साज, मराठमोळ्या नऊवारीने जागतिक मंचावर वेधले साऱ्यांचे लक्ष

