Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • No Drugs Priority Should Be Given To Outdoor Sports Mp Sanjay Dina Patils Message To Youth About Addiction

ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राधान्य द्यायला हवे! खासदार संजय दिना पाटील यांचा युवकांना व्यसनमुक्तीचा संदेश

Updated On: May 27, 2026 | 11:30 AM IST
जाहिरात
सारांश

ईशान्य मुंबईतील युवकांना क्रिकेटसारख्या खेळांमध्ये मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. अनेक गुणवंत खेळाडूंना आर्थिक अडचणीमुळे पुढे जाता येत नाही, त्यामुळे अशा स्पर्धांमधून त्यांना संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राधान्य द्यायला हवे! खासदार संजय दिना पाटील यांचा युवकांना व्यसनमुक्तीचा संदेश

ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राधान्य द्यायला हवे! खासदार संजय दिना पाटील यांचा युवकांना व्यसनमुक्तीचा संदेश

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

वाढत्या ड्रग्जच्या विळख्यात अडकत चाललेल्या तरुण पिढीला योग्य दिशा मिळावी, युवकांनी व्यसनापासून दूर राहून क्रीडा आणि सकारात्मक उपक्रमांकडे वळावे तसेच समाजात ड्रग्जविरोधी जनजागृती निर्माण व्हावी, या उद्देशाने स्व. दिना बामा प्रतिष्ठान व सैयद अझरुद्दीन चॅरिटेबल ट्रस्ट यांच्या संयुक्त विद्यमाने विक्रोळी, टागोरनगर येथे भव्य क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते.या स्पर्धेला मोठ्या संख्येने क्रिकेटप्रेमी, स्थानिक नागरिक व युवकांनी उपस्थित राहत उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. या स्पर्धेच्या माध्यमातून युवकांना ‘ड्रग्जला नाही, क्रीडेला होकार’ असा सामाजिक संदेश देण्यात आला.(फोटो सौजन्य – istock)

Mumbai News: यंदाही मुंबई शहर तुंबण्याची भीती! मिठी नदीची ६१ टक्केच सफाई; मोठ्या नाल्यांची ९३.५३% सफाई झाल्याचा दावा

गंभीर आव्हान बनले असून अनेक तरुण चुकीच्या मार्गाला अवलंबत आहेत. व्यसनाधीनतेमुळे केवळ व्यक्तीच नव्हे तर संपूर्ण कुटुंब उद्धवस्त होत असून समाज व देशाच्या भवितव्यावरही त्याचा परिणाम होत आहे.ईशान्य मुंबई परिसरात वाढत्या ड्रग्जच्या समस्येविरोधात खासदार संजय दिना पाटील यांनी यापूर्वीही वेळोवेळी आवाज उठविला आहे. विविध बैठका, पोलिस प्रशासन व संबंधित अधिकाऱ्यांसोबतच्या चचांमध्ये त्यांनी ड्रग्जविरोधात कठोर कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.परिसरात सुरू असलेल्या अवैध ड्रग्ज व्यवहारांवर अंकुश आणण्यासाठी विशेष मोहीम राबवावी, युवकांमध्ये जनजागृती करावी तसेच शाळा व महाविद्यालयांच्या परिसरात अधिक दक्षता प्रशासनाकडे केली आहे. घेण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी सातत्याने प्रशासनाकडे केली जात आहे.

ईशान्य मुंबईतील युवकांना क्रिकेटसारख्या खेळांमध्ये मोठे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. अनेक गुणवंत खेळाडूंना आर्थिक अडचणीमुळे पुढे जाता येत नाही, त्यामुळे अशा स्पर्धांमधून त्यांना संधी उपलब्ध करून देण्याचे काम केले जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. क्रीडा क्षेत्रामुळे युवकांमध्ये शिस्त, आत्मविश्वास आणि सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, त्यामुळे अशा सामाजिक उपक्रमांची आवश्यकता अधिक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

“शासन, समाजाने नशामुक्तीचा संदेश …”; काय म्हणाले मंत्री Mangal Prabhat Lodha?

याच पार्श्वभूमीवर युवकांना व्यसनमुक्त जीवनाची प्रेरणा मिळावी व त्यांच्यात क्रीडा संस्कृती वाढीस लागावी यासाठी या क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. स्पर्धेच्या अंतिम सामन्यांना ईशान्य मुंबई महाविकास आघाडीचे खासदार संजय दिना पाटील, कळवा-मुंब्रा विधानसभेचे आमदार जितेंद्र आव्हाड तसेच प्रभाग क्रमांक ११४ च्या नगरसेविका राजोल पाटील यांनी उपस्थित राहून खेळाडूंना प्रोत्साहन दिले. यावेळी खा. संजय दिना पाटील यांनी युवकांशी संवाद साधताना ड्रग्जविरोधात कठोर भूमिका घेण्याची गरज अधोरेखित केली. युवकांनी व्यसनाच्या आहारी न जाता शिक्षण, क्रीडा आणि सामाजिक कार्यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन त्यांनी केले.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: No drugs priority should be given to outdoor sports mp sanjay dina patils message to youth about addiction

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 27, 2026 | 11:30 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Hospital News: सात महिन्यांच्या चिमुकल्याने गिळले ‘कृष्ण’ लॉकेट, डॉक्टरांनी एंडोस्कोपीतून वाचवला जीव
1

Mumbai Hospital News: सात महिन्यांच्या चिमुकल्याने गिळले ‘कृष्ण’ लॉकेट, डॉक्टरांनी एंडोस्कोपीतून वाचवला जीव

Mumbai News: यंदाही मुंबई शहर तुंबण्याची भीती! मिठी नदीची ६१ टक्केच सफाई; मोठ्या नाल्यांची ९३.५३% सफाई झाल्याचा दावा
2

Mumbai News: यंदाही मुंबई शहर तुंबण्याची भीती! मिठी नदीची ६१ टक्केच सफाई; मोठ्या नाल्यांची ९३.५३% सफाई झाल्याचा दावा

Vikhroli News: ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राध्यान्य! विक्रोळीत ड्रग्जविरोधी जनजागृतीसाठी क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन
3

Vikhroli News: ड्रग्ज नको, मैदानी खेळांना प्राध्यान्य! विक्रोळीत ड्रग्जविरोधी जनजागृतीसाठी क्रिकेट स्पर्धेचे आयोजन

गोदामांच्या निर्मितीमुळे भिवंडी जलमय होण्याची भीती! तालुका महसूल प्रशासनाने सतर्क राहण्याची आवश्यकता; नागरिकांची अपेक्षा
4

गोदामांच्या निर्मितीमुळे भिवंडी जलमय होण्याची भीती! तालुका महसूल प्रशासनाने सतर्क राहण्याची आवश्यकता; नागरिकांची अपेक्षा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘घबाडकुंड’ मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

‘घबाडकुंड’ मध्ये शशांक शेंडे साकारणार रहस्यमय मांत्रिकाची भूमिका, Look पाहून प्रेक्षकही हादरतील

May 27, 2026 | 01:21 PM
Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

Vadgaon Maval : कान्हे फाटा येथे भीषण अपघात; जनगणनेच्या कामासाठी निघालेल्या शिक्षिकेचा जागीच मृत्यू

May 27, 2026 | 01:21 PM
अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

अरे देवा! Byjuचे संस्थापक Raveendran यांना जेल, कधी काळी होते अब्जाधीश, आता नेटवर्थ थेट 0 वर, नेमकं काय घडलं?

May 27, 2026 | 01:20 PM
Supreme Court News: ‘SIR’ प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालाचा महत्त्वपूर्ण निकाल;विरोधक अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका

Supreme Court News: ‘SIR’ प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालाचा महत्त्वपूर्ण निकाल;विरोधक अन् सामाजिक कार्यकर्त्यांना मोठा झटका

May 27, 2026 | 01:17 PM
FRCVProject: रशिया फेडणार भारताचे कर्ज! भारतीय लष्कराच्या 3600 रणगाड्यांचे होणार ‘महाबली’त रूपांतर, ‘असा’ आहे प्लॅन

FRCVProject: रशिया फेडणार भारताचे कर्ज! भारतीय लष्कराच्या 3600 रणगाड्यांचे होणार ‘महाबली’त रूपांतर, ‘असा’ आहे प्लॅन

May 27, 2026 | 01:13 PM
Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश

Electric Car : इलेक्ट्रिक कार खरेदी पडणार महाग? टायर लवकर झिजण्याच्या कारणाने ग्राहक चिंतेत, खर्च वाचून उडतील होश

May 27, 2026 | 01:10 PM
Shadashtak Yog: शनि आणि चंद्र तयार करणार षडाष्टक योग, या राशींच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत बाळगावी सावधगिरी

Shadashtak Yog: शनि आणि चंद्र तयार करणार षडाष्टक योग, या राशींच्या लोकांनी आरोग्य आणि आर्थिक बाबतीत बाळगावी सावधगिरी

May 27, 2026 | 01:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

Virar : बविआच्या ७१ मतांसाठी शिवसेना शिंदे गटाकडून मोर्चेबांधणी सुरू

May 26, 2026 | 08:24 PM
Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

Parbhani : शिक्षकांप्रमाणे पोलिसांसाठीही मतदारसंघ राखीव करा, माजी पोलीस कर्मचारी संघटनेची मागणी

May 26, 2026 | 08:16 PM
Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

Pune : पुण्यात मुली बेपत्ता होण्याचं वृत्त हे केवळ खोटं नरेटिव्ह ; पुणे पोलीसांचं स्पष्टीकरण

May 26, 2026 | 08:08 PM
Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

Akola : अकोल्यात इंधन दरवाढीचा भडका, महागाईविरोधात वंचितचा बैलगाडी आणि गाढव मोर्चा

May 26, 2026 | 03:48 PM
Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

Mumbai: ‘शहराची प्रतिमा मलीन करणाऱ्यांवर कारवाई करा’ – संदीप राणे

May 26, 2026 | 03:42 PM
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM