विरारमध्ये उभारणार १०० कोटींचे मँग्रोव्ह पार्क; वरिष्ठ वनाधिकाऱ्यांकडून जागेची पाहणी

वसई-विरार परिसरातील पर्यटन आणि पर्यावरण संवर्धनाला चालना देण्यासाठी विरारमध्ये सुमारे १०० कोटी रुपये खर्चून मँग्रोव्ह पार्क उभारण्याची योजना राज्य सरकारकडून राबवली जात आहे.

Updated On: Mar 10, 2026 | 01:05 PM
  • विरार पश्चिमेतील मारंबळपाडा खाडी परिसरात सुमारे सहा एकर जागेवर १०० कोटींचे मँग्रोव्ह पार्क उभारण्याचा प्रस्ताव.
  • कांदळवनांच्या विविध प्रजातींचे संवर्धन, पर्यावरण शिक्षण केंद्र आणि समुद्री जीवसृष्टी अभ्यासासाठी ‘ओपन डेक’ उभारण्याची योजना.
  • या प्रकल्पामुळे पर्यावरण संवर्धनासोबत वसई-विरार परिसरातील पर्यटनाला चालना मिळण्याची अपेक्षा.
वसई-विरार शहराच्या येथे पर्यटन विकासाला चालना देणारे सुमारे १०० कोटी रुपये खर्चाचे मॅग्रोव्ह (कांदळवन) पार्क विरार उभारण्याच्या दृष्टीने राज्य सरकारकडून हालचाली सुरू झाल्या आहेत. भाजपाचे आमदार राजन नाईक यांच्या पाठपुराव्यामुळे विरार पश्चिमेकडील मारंबळपाडा खाडी परिसरातील सुमारे सहा एकर जागेवर प्रस्तावित असलेल्या या प्रकल्पासाठी वन विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सोमवारी प्रत्यक्ष पाहणी केली. कांदळवनांच्या विविध प्रजातींचे संवर्धन व्हावे, पर्यावरणाबाबत जनजागृती व्हावी आणि वसई-विरार परिसर पर्यटनाच्या नकाशावर अधिक ठळकपणे यावा, या उद्देशाने नालासोपारा मतदारसंघात मॅग्रोव्ह पार्क उभारण्याची मागणी आमदार राजन नाईक यांनी केली होती.

राज्यातील ‘लाडक्या बहिणीं’साठी महत्त्वाची बातमी; तब्बल 1 कोटी 5 लाख महिलांची नावे वगळणार?

कांदळवनांच्या विविध प्रजातींचे केले जाणार संवर्धन

या पार्कमध्ये कांदळवनांच्या विविध प्रजातीचे संवर्धन, पर्यावरण शिक्षणासाठी माहिती केंद्र तसेच समुद्री जीवसृष्टीच्या अभ्यासासाठी ‘ओपन डेक’ उभारण्याचीही योजना आहे. या प्रकल्पामुळे पर्यावरण संवर्धनासोबतच स्थानिक पर्यटनालाही चालना मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. या दौ-यावेळी विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील, जिल्हा महामंत्री मनोज बारोट, गटनेते अशोक शेळके, नगरसेवक जितेंद्र पाटील, जयप्रकाश वझे, संजोग यंदे, शहराध्यक्ष विशाल राऊत यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

पुढील काळात विरार पूर्व भागात बर्ड पार्क उभारण्याचा तसेच महापालिकेच्या आरक्षित जागांवर सुशोभित उद्याने आणि क्रीडांगणे विकसित करण्याचा मानस असल्याचे आमदार राजन नाईक यांनी यावेळी सांगितले. या उपक्रमांमुळे वसई-विरार परिसरातील पर्यटन आणि पर्यावरण संवर्धनाला नवी दिशा मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे.

पार्क उभारणीच्या प्रस्तावित परिसराची पाहणी

या मागणीचा पाठपुरावा केल्यानतर मंत्रालयात दनमंत्री
गणेश नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक घेण्यात आली होती. त्या बैठकीत या प्रकल्पाबाबत सविस्तर प्रस्ताव तयार करण्याच्या सूचना वन विभागाला देण्यात आल्या होत्या. या पार्श्वभूमीवर कांदळवन कक्षाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एस. व्ही. रामाराव यांच्या नेतृत्वाखाली अधिकाऱ्याऱ्यांच्या पथकाने मारंबळपाडा खाडी परिसराची पाहणी केली.

Right To Education प्रवेशाबाबत राज्य सरकारला हायकोर्टाचा झटका; जाचक निर्बंध रद्द

यावेळी उत्तर कोकण विभागीय वनाधिकारी दीपक खाडे, सहायक वनसंरक्षक ज्ञानेश्वर राक्षे, वनपरिक्षेत्र अधिकारी प्रतीक मोडवान, वसईचे उपविभागीय अधिकारी शेखर घाडगे, तहसीलदार दीपक गायकवाड – तसेच वनपाल अंगद दत्तनुरे उपस्थित होते. या – वाहणीदरम्यान विरारजवळील मारंबळपाडा येथील नवीन जेट्टी आणि जुन्या जेट्टीदरम्यान मॅग्रोव्ह पार्क – उभारण्याचा प्रस्तावित परिसर पाहण्यात आला.

Published On: Mar 10, 2026 | 01:03 PM

