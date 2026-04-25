Mumbai Megablock : प्रवाशांनो कृपया लक्ष द्या; रविवार बाहेर जाण्याचा प्लॅन करण्याआधी ‘ही’ बातमी वाचाच

Updated On: Apr 25, 2026 | 06:55 PM
रविवार म्हटला की मेगाब्लॉक हा आलाच. जर तुम्ही सुद्धा या रविवारी बाहेर जाण्याचा प्लॅन करताय तर ही माहिती खास तुमच्यासाठी. यंदाच्या रविवारी देखील रेल्वेकडून विशेष ब्लॉक घेण्यात येत आहे. त्यामुळे रेल्वेचं वेळापत्रक पाहूनच घराबाहेर पडा.

रेल्वेने रविवार, 26 एप्रिल रोजी हार्बर लाईनवर मेगा ब्लॉकची घोषणा केली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) आणि चुनाभट्टी तसंच बांद्रा टर्मिनस दरम्यान अभियांत्रिकी आणि देखभालीची कामे केली जातील, ज्यामुळे अनेक लोकल सेवा विस्कळीत होतील.

हार्बर मार्ग

सीएसएमटीकडून चुनाभट्टी आणि वांद्रेकडे जाणाऱ्या डाउन लाईनवरील सेवा सकाळी 11.40 ते दुपारी 4.40 पर्यंत स्थगित राहतील, तर चुनाभट्टी आणि वांद्रेकडून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप लाईनवरील गाड्या सकाळी 11.10 ते दुपारी 4.10 पर्यंत धावणार नाहीत. याव्यतिरिक्त, सीएसएमटीहून वाशी, बेलापूर आणि पनवेलच्या दिशेने जाणारी सेवा सकाळी 11.16 ते दुपारी 4.47 पर्यंत रद्द करण्यात येईल. सीएसएमटीहून वांद्रे आणि गोरेगावच्या दिशेने जाणाऱ्या गाड्या सकाळी 10.48 ते दुपारी 4.43 पर्यंत स्थगित राहतील. ठाणे वाशी/पनवेल/नेरुळ हा मार्ग सुरळीत राहील.

अप लाईन सेवांवरही परिणाम होईल.

पनवेल, बेलापूर आणि वाशी येथून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या अप सेवा सकाळी 9.53 ते दुपारी 3.20 पर्यंत स्थगित राहतील.

गोरेगाव आणि वांद्रे येथून सीएसएमटीकडे जाणाऱ्या गाड्या सकाळी 10.45 ते सायंकाळी 5.13 पर्यंत स्थगित राहतील.

प्रवाशांसाठी पर्यायी व्यवस्था
प्रवाशांच्या सोयीसाठी, ब्लॉक कालावधीत पनवेल आणि कुर्ला (प्लॅटफॉर्म क्रमांक 8) दरम्यान दर 20 मिनिटांनी विशेष गाड्या धावतील. याव्यतिरिक्त, सकाळी 10 ते सायंकाळी 6 पर्यंत, प्रवासी मेन लाईन आणि पश्चिम रेल्वेमार्गे आपला प्रवास पूर्ण करू शकतील.

पश्चिम रेल्वे

पश्चिम रेल्वेला देखील जोगेश्वरी, राममंदिर आणि दहीसर दरम्यान ब्लॉक राहणार आहे.

मध्य रेल्वे

मुख्य मार्गावर कोणताही अडथळा असणार नाही. मध्य रेल्वेच्या सीएसएमटी आणि कल्याण दरम्यानच्या मुख्य मार्गावर कोणताही मोठा ब्लॉक नाही. यामुळे प्रवासाचे पर्यायी मार्ग शोधणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा मिळेल.

रविवारी मेगा ब्लॉक का आहे?

रेल्वे प्रशासनाच्या मते, रेल्वे रुळ आणि इतर पायाभूत सुविधांची देखभाल करण्यासाठी तसेच सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी हा मेगा ब्लॉक आवश्यक आहे. तथापि, यामुळे प्रवाशांना तात्पुरती गैरसोय होऊ शकते.कोणतीही गैरसोय टाळण्यासाठी प्रवाशांना प्रवासापूर्वी वेळापत्रक आणि मार्गाची माहिती तपासण्याचा सल्ला देण्यात येत आहे.

