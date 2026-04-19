मालडबा ते ज्येष्ठांचा डबा; ‘परे’चा मोठा निर्णय! ३२ लोकलमध्ये विशेष कंपार्टमेंटची सुरुवात; ज्येष्ठांचा प्रवास सुलभ

उपनगरीय रेल्वेतील वाढत्या गर्दीत ज्येष्ठ नागरिकांची संख्याही अधिक आहे. त्यामुळे आता पश्चिम रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष कंपार्टमेंट वाढवण्यास सुरुवात केली आहे. पश्चिम रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी चर्चगेट दिशेला ७ नंबरच्या डब्यातील मालडबा कंपार्टमेंट ज्येष्ठ नागरिकांच्या डब्यात बदलण्यास सुरुवात केली असून, ३२ रेकमध्ये हे बदल केले जात आहेत. त्यामुळे दररोज हजारो ज्येष्ठ नागरिकांना सुरक्षित आणि सुलभ प्रवास करणे शक्य होणार आहे.(फोटो सौजन्य – istock)
सध्या पश्चिम रेल्वेकडे एकूण ११२ रेक असून, यात ९६ रेक प्रवाशांच्या सेवेत, तर १६ रेक देखभाल दुरुस्तीसाठी राखीव असतात. आता या ११२ रेकमध्ये ज्येष्ठांसाठी राखीव कपार्टमेंट तयार करण्याची सुरुवात झालेली आहे. पहिल्या टप्प्यात ३२ रेकमध्ये ही सोय करण्यात येणार आहे. त्यानंतर उर्वरित लोकलमध्ये टप्प्याटप्प्याने ज्येष्ठ नागरिक कंपार्टमेंट तयार करण्यात येईल, असे रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. या कंपार्टमेंटमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी १४ जागा असून, चर्चगेट बाजूकडून तिसऱ्या आणि १२ व्या डब्यात प्रत्येक बाजूला सात, सीट राखीव आहेत. ज्येष्ठ नागरिक प्रवाशांच्या तुलनेत राखीव आसन संख्या अपुरी असल्याने हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पश्चिम रेल्वेने म्हटले आहे.
पश्चिम रेल्वेच्या माहितीनुसार, या विशेष डब्याची रचना प्रवाशांची सुरक्षितता आणि सुलभता लक्षात घेऊन करण्यात आली आहे. यामध्ये तीन आसनी तीन बाके आणि दोन आसनी दोन बसण्याच्या जागा असतील, ज्यात एकूण १३ प्रवासी बसू शकतील. याशिवाय, या डब्यात ५० पेक्षा जास्त प्रवासी उभे राहू शकतात.
गर्दीच्या वेळी प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना लोकल ट्रेनमध्ये चढणे, उत्तरणे आणि सुरक्षितपणे प्रवास करणे अनेकदा अवघड वाटते. यावर उपाय म्हणून सुरक्षेसाठी या डब्यात विशेष व्यवस्था करण्यात आली असून, हन्याच्या आत दोन्ही दरवाजाच्या चौकटींखाली आपत्कालीन शिड्या देण्यात आल्या आहेत, ज्यांचा वापर प्रवासी कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत करू शकतात. या बदलांमुळे ज्येष्ठ नागरिकांना अधिक सुरक्षित, सहज आणि आरामदाई प्रवास शक्य होणार आहे.