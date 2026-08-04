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Nagpur : प्रथमच विजय हजारे ट्रॉफी जिंकून विदर्भ संघाने रचला नवा इतिहास

Updated On: Aug 04, 2026 | 03:23 PM IST
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सारांश

Nagpur : विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनतर्फे (व्हीसीए) २०२५-२६ हंगामात प्रथमच विजय हजारे ट्रॉफी जिंकून इतिहास घडवणाऱ्या वरिष्ठ पुरुष क्रिकेट संघाचा सत्कार करण्यात आला. जामठा येथील व्हीसीए रिक्रिएशन क्लबमध्ये आयोजित कार्यक्रमात विजेत्या संघातील सर्व खेळाडू आणि सहयोगी कर्मचाऱ्यांना स्मृतिचिन्ह देऊन गौरविण्यात आले.

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार
  • व्हीसीएकडून सत्कार
  • सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे यश : बडकस
  • अमन मोखाडे ठरले आकर्षण
  • हर्ष दुबे – यश ठाकूर विशेष गौरव
Nagpur ▶  संघाच्या शानदार कामगिरीची उजळणी करत भविष्यातही अशीच यशस्वी कामगिरी करण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. समारंभाचे प्रमुख पाहुणे आयसीसीचे माजी अध्यक्ष तसेच बीसीसीआय आणि व्हीसीएचे माजी अध्यक्ष शशांक मनोहर होते. माजी भारतीय क्रिकेटपटू व प्रशिक्षक प्रवीण आमरे विशेष पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. दोन्ही मान्यवरांनी खेळाडू आणि सहयोगी कर्मचाऱ्यांचा स्मृतिचिन्ह देऊन सत्कार केला. कार्यक्रमाची सुरुवात विजय हजारे ट्रॉफीतील विदर्भाच्या विजयी मोहिमेवर आधारित ऑडिओ-व्हिज्युअल सादरीकरणाने झाली.

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हर्ष दुबे व यश ठाकूरचा विशेष गौरव

समारंभात भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या विदर्भाच्या दोन क्रिकेटपटूंचाही विशेष सत्कार करण्यात आला.
अफगाणिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय सामन्यात भारताकडून पदार्पण करणाऱ्या हर्ष दुबे आणि हरारे येथे झिम्बाब्वेविरुद्ध टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात खेळलेल्या यश ठाकूर यांना विशेष स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात आले.

अमन मोखाडे ठरले आकर्षण

विदर्भाचा सलामीवीर अमन मोखाडे हा समारंभाचा प्रमुख आकर्षण ठरला. त्याने लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये अवघ्या १६ डावांत १,००० धावा पूर्ण करून विक्रम प्रस्थापित केला आहे. विजय हजारे ट्रॉफीत त्याने १० सामन्यांत ९०.४४ च्या सरासरीने ८१४ धावा केल्या असून त्यात ५ शतके आणि एका अर्धशतकाचा समावेश आहे. स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून त्याच्या कामगिरीचे सर्वांनी कौतुक केले.

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म्हणाले, “देशातील सर्वांत प्रतिष्ठेच्या एकदिवसीय स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवणे हे खेळाडू, प्रशिक्षक, सहयोगी कर्मचारी आणि प्रशासक यांच्या सामूहिक मेहनतीचे फलित आहे.

महिला क्रिकेटला पुढे नेण्याची वेळ : शशांक मनोहर

शशांक मनोहर म्हणाले, “गेल्या दहा-बारा वर्षांत विदर्भाच्या पुरुष संघांनी देशांतर्गत क्रिकेटमधील जवळपास सर्व प्रमुख ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. आता महिला खेळाडूनीही त्याच मार्गाने पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. योग्य मार्गदर्शन, सुविधा आणि प्रोत्साहन मिळाल्यास विदर्भाचा महिला संघही लवकरच राष्ट्रीय स्तरावर नवे यश मिळवेल.

यश कधीच योगायोग नसतो: प्रवीण आमरे

प्रवीण आमरे यांनी खेळाडूंना सांगितले, “यश कधीच योगायोग नसतो; ते अनेक वर्षांच्या मेहनत, शिस्त आणि समर्पणाचे फलित असते. विदर्भ क्रिकेटच्या यशाचा पाया शशांक मनोहर यांनी घातला आणि प्रशांत वैद्य यांच्यासह संपूर्ण प्रशासनाने तो अधिक मजबूत केला. त्यांनी पहिल्या यशाला सुरुवात मानून पुढेही सातत्याने ट्रॉफी जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवण्याचे आवाहन केले.

Web Title: Nagpur vidarbha team creates history by winning the vijay hazare trophy for the first time

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Published On: Aug 04, 2026 | 03:23 PM

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