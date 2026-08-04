Nagpur : प्रथमच विजय हजारे ट्रॉफी जिंकून विदर्भ संघाने रचला नवा इतिहास

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समारंभात भारतीय संघाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या विदर्भाच्या दोन क्रिकेटपटूंचाही विशेष सत्कार करण्यात आला.
अफगाणिस्तानविरुद्ध एकदिवसीय सामन्यात भारताकडून पदार्पण करणाऱ्या हर्ष दुबे आणि हरारे येथे झिम्बाब्वेविरुद्ध टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामन्यात खेळलेल्या यश ठाकूर यांना विशेष स्मृतिचिन्ह प्रदान करण्यात आले.
विदर्भाचा सलामीवीर अमन मोखाडे हा समारंभाचा प्रमुख आकर्षण ठरला. त्याने लिस्ट-ए क्रिकेटमध्ये अवघ्या १६ डावांत १,००० धावा पूर्ण करून विक्रम प्रस्थापित केला आहे. विजय हजारे ट्रॉफीत त्याने १० सामन्यांत ९०.४४ च्या सरासरीने ८१४ धावा केल्या असून त्यात ५ शतके आणि एका अर्धशतकाचा समावेश आहे. स्पर्धेतील सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज म्हणून त्याच्या कामगिरीचे सर्वांनी कौतुक केले.
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सर्वांच्या सामूहिक प्रयत्नांचे यश: बडकसः व्हीसीएचे मानद सचिव बडकस
म्हणाले, “देशातील सर्वांत प्रतिष्ठेच्या एकदिवसीय स्पर्धेचे विजेतेपद मिळवणे हे खेळाडू, प्रशिक्षक, सहयोगी कर्मचारी आणि प्रशासक यांच्या सामूहिक मेहनतीचे फलित आहे.
शशांक मनोहर म्हणाले, “गेल्या दहा-बारा वर्षांत विदर्भाच्या पुरुष संघांनी देशांतर्गत क्रिकेटमधील जवळपास सर्व प्रमुख ट्रॉफी जिंकल्या आहेत. आता महिला खेळाडूनीही त्याच मार्गाने पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. योग्य मार्गदर्शन, सुविधा आणि प्रोत्साहन मिळाल्यास विदर्भाचा महिला संघही लवकरच राष्ट्रीय स्तरावर नवे यश मिळवेल.
प्रवीण आमरे यांनी खेळाडूंना सांगितले, “यश कधीच योगायोग नसतो; ते अनेक वर्षांच्या मेहनत, शिस्त आणि समर्पणाचे फलित असते. विदर्भ क्रिकेटच्या यशाचा पाया शशांक मनोहर यांनी घातला आणि प्रशांत वैद्य यांच्यासह संपूर्ण प्रशासनाने तो अधिक मजबूत केला. त्यांनी पहिल्या यशाला सुरुवात मानून पुढेही सातत्याने ट्रॉफी जिंकण्याचे लक्ष्य ठेवण्याचे आवाहन केले.