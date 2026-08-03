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Cricket News: कोण आहे अखिलेश रेड्डी, मॅच फिक्सिंगनंतर पुरावे केले गायब; 8 वर्षांसाठी ICC ने घातली बंदी

Updated On: Aug 03, 2026 | 08:16 PM IST
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सारांश

Cricket News: अखिलेश रेड्डीने एप्रिल २०२५ मध्ये अमेरिकेसाठी चार टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले होते. आता, मॅच-फिक्सिंगमध्ये दोषी आढळल्यानंतर, आयसीसीने त्याच्यावर आठ वर्षांची बंदी घातली आहे.

आयसीसीने मॅच फिक्सिंगमुळे घातली ८ वर्षांची बंदी

आयसीसीने मॅच फिक्सिंगमुळे घातली ८ वर्षांची बंदी

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विस्तार
  • कोण आहे अखिलेश रेड्डी, ज्याच्यावर आयसीसीने ८ वर्षांची बंदी घातली आहे 
  • २०२६ मध्ये भ्रष्टाचाराप्रकरणी कारवाईला सामोरे जाणारा तो दुसरा अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू आहे
  • यापूर्वी, आयसीसीने अमेरिकन फलंदाज ॲरॉन जोन्सवरही कारवाई केली होती
Cricket News: आयसीसीने अमेरिकेसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणाऱ्या भारतीय वंशाच्या क्रिकेटपटू अखिलेश रेड्डीवर कठोर कारवाई करत त्याच्यावर आठ वर्षांची बंदी घातली आहे. त्याला मॅच-फिक्सिंगसाठी दोषी ठरवण्यात आले आहे. तपासात असे उघड झाले आहे की, रेड्डीने २०२५ च्या अबू धाबी टी१० लीग दरम्यान एका सहकारी खेळाडूला जाणूनबुजून चिथावणी देऊन सामने फिक्स करण्याचा प्रयत्न केला होता. इतकेच नाही, तर तपास सुरू झाल्यावर अखिलेशने त्याच्या मोबाईल फोनमधील महत्त्वाचे चॅट्स आणि कॉल रेकॉर्ड्स डिलीट केले होते. 

या गंभीर आरोपांमध्ये दोषी आढळल्यानंतर, आयसीसीने त्याच्यावर २१ नोव्हेंबर २०३३ पर्यंत सर्व क्रिकेट उपक्रमांमध्ये भाग घेण्यावर बंदी घातली आहे. आयसीसीने यापूर्वी रेड्डीला २१ नोव्हेंबर २०२५ पासून तात्पुरते निलंबित केले होते, जी आता त्याच्या बंदीची सुरुवात मानली जात आहे.

अखिलेश रेड्डी कोण आहे?

२६ वर्षीय बोडुगुम अखिलेश रेड्डी हैदराबादमध्ये वाढला. त्याने भारतातील देशांतर्गत क्रिकेट कारकिर्दीत विजय हजारे ट्रॉफी संघाकडूनही खेळला आहे. त्याने आयपीएल फ्रँचायझी सनरायझर्स हैदराबादकडून नेट बॉलर म्हणूनही प्रशिक्षण घेतले. तथापि, चांगल्या संधींच्या शोधात तो अमेरिकेत गेला आणि राष्ट्रीय संघाचा सदस्य बनला. रेड्डी राईट हँड फलंदाज आणि ऑफ-स्पिन गोलंदाज आहे. त्याने अमेरिकेसाठी चार टी-२० आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले असून एक बळी घेतला आहे. त्याने नॉर्थ अमेरिका टी-२० कपमध्ये केमन आयलंड्सविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय पदार्पण केले.

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संपूर्ण प्रकरण काय आहे?

हे संपूर्ण मॅच-फिक्सिंग प्रकरण २०२५ च्या अबू धाबी टी-१० स्पर्धेशी संबंधित आहे. स्पर्धेदरम्यान, आयसीसी अमिरात क्रिकेट बोर्डाच्या वतीने भ्रष्टाचारविरोधी युनिटचे व्यवस्थापन करत होती. एका सामन्यादरम्यान, रेड्डीने कथितरित्या सामना सुरू होण्याच्या काही तास आधी टीम हॉटेलमध्ये एका सहकारी खेळाडूला गोलंदाजी करताना मुद्दाम धावा देण्यास सांगितले. तथापि, त्या खेळाडूने नकार दिला आणि त्यानंतर लगेचच आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी युनिटला याची माहिती दिली. या तक्रारीच्या आधारे चौकशी सुरू करण्यात आली, ज्यामध्ये रेड्डी दोषी आढळला.

तो कोणत्या आरोपांखाली दोषी आढळला?

आयसीसीच्या भ्रष्टाचारविरोधी न्यायाधिकरणाने रेड्डीला तीन वेगवेगळ्या आरोपांखाली दोषी ठरवले: पहिले, सामन्यावर प्रभाव टाकण्याचा किंवा सामना निश्चित करण्याचा प्रयत्न करणे; दुसरे, सामना निश्चितीमध्ये सहभागी होण्यासाठी दुसऱ्या खेळाडूला प्रवृत्त करणे; आणि तिसरे, तपासादरम्यान त्याच्या मोबाईल फोनमधून व्हॉट्सॲप चॅट्स आणि कॉल रेकॉर्ड्स हटवून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न करणे. 

रेड्डीने दावा केला की तो नियमितपणे त्याच्या फोनमधील डेटा काढून टाक आहे, परंतु न्यायाधिकरणाने हा दावा फेटाळला. तपास यंत्रणेचा असा विश्वास होता की संभाव्य पुरावा नष्ट करण्यासाठी डेटा हेतुपुरस्सर हटवण्यात आला होता.

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अमेरिकन क्रिकेट पुन्हा एकदा डागाळले

अखिलेश रेड्डीचे प्रकरण अशा वेळी समोर आले आहे, जेव्हा अमेरिकन क्रिकेट आधीच भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे चर्चेत आहे. या वर्षी, बार्बाडोसच्या BIM10 लीगशी संबंधित एका कथित भ्रष्टाचार प्रकरणात आणखी एक अमेरिकन आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटपटू, ॲरॉन जोन्स यालाही तात्पुरते निलंबित करण्यात आले होते. त्याच्यावर भ्रष्टाचाराबद्दलची माहिती लपवल्याचा आणि तपासात सहकार्य न केल्याचा आरोप होता. अशा प्रकरणांच्या सततच्या उदयानंतर अमेरिकन क्रिकेटच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

Web Title: Who is akhilesh reddy icc banned for 8 years in match fixing case cricket news

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Published On: Aug 03, 2026 | 08:16 PM

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