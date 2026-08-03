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Nagpur : पाच वर्षांतच पुलाची वाट लागली! पिवळी नदीवरील ५० मीटर पूल धोकादायक

Updated On: Aug 03, 2026 | 03:35 PM IST
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सारांश

Nagpur : उत्तर नागपूरातील वांजरा येथील पिवळी नदीवरील ५० मीटर लांबीच्या पुलाची अवघ्या पाच वर्षांत दुरवस्था झाली असून, पुलावरील रस्ता उखडल्याने लोखंडी सळ्या बाहेर आल्या आहेत.

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

फोटो सौजन्य सोशल मीडिया

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विस्तार
  • टायर फुटण्याची शक्यता वाढली
  • २०१३ मध्ये १८ जण वाहून गेले होते
  • पाच वर्षातच दुरावस्था
Nagpur : दररोज या मार्गाने प्रवास करणाऱ्या हजारो वाहनचालकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कामाच्या गुणवत्तेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. वनदेवीनगर आणि विनोबा भावेनगरला जोडणारा हा पूल केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते नागरिकांना समर्पित करण्यात आला होता. १,२०० मीटर जोडरस्ता आणि २४.९६ कोटी रुपये खर्चुन उभारण्यात आलेला हा पूल जुलै २०२१ मध्ये पूर्ण झाला. मात्र, अवघ्या पाच वर्षांतच पुलावरील डांबरी व काँक्रीटचा थर उखडून लोखंडी सळ्या बाहेर आल्याने वाहनचालकांना मोठा धोका निर्माण झाला आहे.

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टायर फुटण्याची शक्यता वाढली

बाहेर आलेल्या सळ्यांमुळे दुचाकी घसरून अपघात होण्याची तसेच चारचाकी वाहनांचे टायर फुटण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे स्थानिक नागरिकांनी निकृष्ट दर्जाच्या संबंधित कंत्राटदार, अभियंते आणि जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी केली आहे. तसेच मोठी दुर्घटना घडण्यापूर्वी पुलाची तातडीने दुरुस्ती करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे .

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२०१३ मध्य १८ जण वाहून गेले होते

२०१३ मध्ये मुसळधार पावसामुळे याच ठिकाणी असलेला जुना मार्ग पाण्याखाली गेल्याने १८ जण वाहून गेले होते. सुदैवाने त्यांची वेळेत सुटका करण्यात आली होती. या घटनेनंतर परिसरातील नागरिकांनी २०१४ मध्ये तत्कालीन आमदार डॉ. मिलिंद माने यांच्याकडे नवीन पुलाची मागणी केली होती. शासनाची मंजुरी मिळाल्यानंतर केंद्रीय रस्ता निधीतून या पुलाचे बांधकाम करण्यात आले आणि जुलै २०२१ मध्ये ते पूर्ण झाले. मात्र, आता या पुलाची झालेली दुरवस्था चिंतेचा विषय ठरली आहे.

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Web Title: Nagpur bridge ruined in just five years 50 meter bridge over pivali river is dangerous

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Published On: Aug 03, 2026 | 03:35 PM

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