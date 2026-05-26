Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मित्रांसोबत पोहणे बेतले जीवावर; डोहात पोहत असताना तरुणाचा पाय घसरला अन् बुडून मृत्यू झाला

Updated On: May 26, 2026 | 07:43 AM IST
सारांश

सर्वजण वाकी येथील दरबार दर्गाह येथे गेले. त्यानंतर सायंकाळी सुमारे ५ वाजताच्या सुमारास सर्व मित्र मौजमजेसाठी वाकी येथील डोहाकडे गेले. दरम्यान, दीप, नयन, पीयूष नदी पात्रात आंघोळीसाठी उतरले.

मित्रांसोबत पोहण्यासाठी गेला अन् काळाने घातला घाला

मित्रांसोबत पोहण्यासाठी गेला अन् काळाने घातला घाला

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

खापा : नागपूरच्या खापा परिसरात एक धक्कादायक घटना घडली. वाकी डोहात पोहण्यासाठी गेलेल्या चार तरुणांपैकी एका अल्पवयीन मुलाचा बुडून मृत्यू झाला. एक तरुण थोडक्यात बचावला. ही घटना सोमवारी सायंकाळी घडली. या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. मृत मुलाचे नाव दीप रवी छेवले (वय १५) आहे. तो नागपुरातील लालगंज परिसरातील रहिवासी असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दीप व मित्र नयन सुनील ठाकूर (वय १५), प्रणय परमेश्वर सोनकुसळे (वय २५), पियूष नारायण भुरे (वय २४, सर्व रा. लालगंज, इतवारी) हे सर्वजण पिपळा डाक बंगला येथे पीयूषच्या आत्याकडे आले होते. तेथून सर्वजण वाकी येथील दरबार दर्गाह येथे गेले. त्यानंतर सायंकाळी सुमारे ५ वाजताच्या सुमारास सर्व मित्र मौजमजेसाठी वाकी येथील डोहाकडे गेले. दरम्यान, दीप, नयन, पीयूष नदी पात्रात आंघोळीसाठी उतरले तर प्रणय हा बाहेर नदीकाठी होता. डोहात पोहत असताना दीपचा पाय घसरला आणि तो खोल पाण्यात गेला आणि बुडू लागला. इतर मित्रांनी त्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न केले, पण वाचवू शकले नाही.

दरम्यान, सायंकाळी ६ वाजताच्या सुमारास तिन्ही मित्र नागपूरला परतले. दीपच्या आईला घटनेची माहिती दिली. त्वरित दीपच्या नातेवाईकांनी खापा पोलिस स्टेशन गाठले. खापा पोलिसांनी त्यांना सांत्वना देत शोधमोहीम सुरू असल्याचे सांगितले. घटनेचा तपास ठाणेदार किशोर भुजाडे यांच्या मार्गदर्शनात पीएसआय जगदीश पालीवाल, हवालदार प्रकाश नांदुरकर, पोलिस शिपाई नीलेश गावंडे, दशरथ पाटील यांनी केला. पुढील तपास खापा पोलिस करत आहे.

माहिती मिळताच पोलिस घटनास्थळी

तत्काळ घटनेची माहिती वाकी पोलिस चौकी येथे दिली. वाकी पोलिस चौकीतून खापा पोलिसांना माहिती देण्यात आली. घटनेची माहिती मिळताच पीएसआय जगदीश पालीवाल हे आपल्या चमूसह घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह शोधण्याचा प्रयत्न केला, पण रात्र झाल्यामुळे मृतदेह शोधण्यात अपयश आले. घटनास्थळावर सकाळी ६ वाजता शोध मोहीम पुन्हा सुरू करणार असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.

कालव्यात पडून चिमुकल्याचा दुर्दैवी मृत्यू

सांगली जिल्ह्यातील कवठेमहांकाळ येथील बोरगाव येथे अतिशय हृदयद्रावक घटना घडली असून कालव्यात पडून एका चिमुकल्याचा दुर्दवी अंत झालेला आहे. घरासमोरील म्हैसाळच्या कालव्यात पडून या चिमुकल्याचा पाण्यात बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. श्रवण प्रशांत पाटील (वय २) असे या मृत मुलाचे नाव असून, त्याच्या मृत्यूच्या बातमीने परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. ही हृदयद्रावक घटना सोमवारी (दि.२५) सकाळी दहा वाजण्याच्या सुमारास घडली.

सेल्फीनेच केला घात ! हरिहरेश्वरच्या समुद्रात बुडून महिलेचा दुर्दैवी मृत्यू; काळजाचा ठोका चुकवणारा Video Viral

Web Title: While swimming in a deep pool youth slipped and drowned incident in nagpur

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 26, 2026 | 07:43 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

धक्कादायक ! सख्ख्या भावाने झोपेतच घेतला भावाचा जीव; डोक्यावर सपासप वार केले अन् नंतर मृतदेहाजवळ…
1

धक्कादायक ! सख्ख्या भावाने झोपेतच घेतला भावाचा जीव; डोक्यावर सपासप वार केले अन् नंतर मृतदेहाजवळ…

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
24 तासांनी उलगडले आंबेनळी घाटातील मृत्यूचे रहस्य; मोबाईल लोकेशनमुळे लागला सुगावा

24 तासांनी उलगडले आंबेनळी घाटातील मृत्यूचे रहस्य; मोबाईल लोकेशनमुळे लागला सुगावा

May 26, 2026 | 08:07 AM
बोटं चाटत राहाल अशी चटकदार चव! संध्याकाळच्या जेवणात झटपट बनवा हॉटेल स्टाईल चविष्ट राजमा मसाला, नोट करा रेसिपी

बोटं चाटत राहाल अशी चटकदार चव! संध्याकाळच्या जेवणात झटपट बनवा हॉटेल स्टाईल चविष्ट राजमा मसाला, नोट करा रेसिपी

May 26, 2026 | 08:00 AM
Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने गाठला नवा उच्चांक; मुंबई, पुणेसह प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

Todays Gold-Silver Price: 24 कॅरेट सोन्याने गाठला नवा उच्चांक; मुंबई, पुणेसह प्रमुख शहरांतील भाव जाणून घ्या

May 26, 2026 | 07:46 AM
मित्रांसोबत पोहणे बेतले जीवावर; डोहात पोहत असताना तरुणाचा पाय घसरला अन् बुडून मृत्यू झाला

मित्रांसोबत पोहणे बेतले जीवावर; डोहात पोहत असताना तरुणाचा पाय घसरला अन् बुडून मृत्यू झाला

May 26, 2026 | 07:43 AM
पांरपारिक पत्रांपासून ते डिजिटल सेवांपर्यंत… ; पुण्याच्या टपाल खात्याने स्वत:ला कसे बदललं? लोकांचा पोस्टमनवर ‘विश्वास’ कायम

पांरपारिक पत्रांपासून ते डिजिटल सेवांपर्यंत… ; पुण्याच्या टपाल खात्याने स्वत:ला कसे बदललं? लोकांचा पोस्टमनवर ‘विश्वास’ कायम

May 26, 2026 | 07:30 AM
Dark Vs Light Mode: डोळ्यांसाठी कोणता मोड अधिक सुरक्षित? दोन्हीमधील फरक समजून घ्या

Dark Vs Light Mode: डोळ्यांसाठी कोणता मोड अधिक सुरक्षित? दोन्हीमधील फरक समजून घ्या

May 26, 2026 | 07:15 AM
शांतिदूत बनलेला पाकिस्तान आता बनू शकतो ‘खलनायक’; ट्रम्प यांच्या अब्राहम करारामुळे शाहबाज अडकले पेचात

शांतिदूत बनलेला पाकिस्तान आता बनू शकतो ‘खलनायक’; ट्रम्प यांच्या अब्राहम करारामुळे शाहबाज अडकले पेचात

May 26, 2026 | 07:11 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

Ratnagiri : बोट सफारीतून कांदळवन अनुभव, पर्यटकांची नारायणमळीकडे वाढती गर्दी

May 25, 2026 | 09:37 PM
Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

Satara : सातारा पालिकेतील वादावर दोन्ही राजे ‘ॲक्शन मोड’मध्ये,नगरसेवकांची कानउघाडणी

May 25, 2026 | 09:30 PM
Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

Raigad News : मुंबई गोवा महामार्ग जनआक्रोश समितीचे खारपाडा टोलनाका येथे ठिय्या आंदोलन

May 25, 2026 | 09:15 PM
Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

Kalyan : चाळींवर कारवाई सुरू, पण चाळ माफियांवर कारवाई कधी? काँग्रेसचा सवाल

May 25, 2026 | 09:06 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

Sindhudurg : सिंधुदुर्गच्या पर्यटकांना मांद्रेत मारहाण, पोलिसांनी दखल न घेतल्याने रोष

May 25, 2026 | 09:01 PM
Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

Kalyan : हिंदुत्ववादी सरकार तरी हिंदूंना दुर्गाडी मंदिरात बंदी, ठाकरे सेनेची टीका

May 25, 2026 | 03:49 PM
Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

Navarashtra Award : ड्रग्ज मुक्त पुण्यासाठी पुढे या, नवराष्ट्र डिजिटल समिटमधे अमितेश कुमारांचे आवाहन

May 25, 2026 | 03:40 PM