Dark Vs Light Mode: डोळ्यांसाठी कोणता मोड अधिक सुरक्षित? दोन्हीमधील फरक समजून घ्या

Updated On: May 26, 2026 | 07:15 AM IST
सारांश

तासंतास मोबाईल, टिव्ही आणि लॅपटॉपचा वापर केल्यास डोळ्यांना त्रास होऊ लागतो. सतत स्क्रीनचा वापर केल्याने डोळ्यांवर ताण येणे, जळजळ होणे आणि थकवा जाणवणे यांसारख्या समस्या वाढत आहेत. अशावेळी डार्क मोड की लाईट मोड असा प्रश्न यूजरच्या मनात असतो.

विस्तार
  • डार्क मोड कमी प्रकाशात डोळ्यांवरील ताण कमी करण्यास मदत करू शकतो, तर जास्त प्रकाशात तो टेक्स्ट ब्लर दिसण्याची शक्यता वाढवतो.
  • लाईट मोड वापरताना ब्राइटनेस कमी ठेवणे आणि ऑटो-ब्राइटनेस फीचर वापरणे डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते.
  • तज्ज्ञांच्या मते, डार्क मोड किंवा लाईट मोड यापैकी कोणताही मोड सर्वांसाठी परफेक्ट नसून तो यूजरच्या दृष्टी आणि आजूबाजूच्या प्रकाशावर अवलंबून असतो.
घर असो किंवा ऑफीस… सध्या लोकं जास्तीत जास्त वेळ स्क्रीनसमोर असतात. तासंतास स्क्रीन समोर बसून रहिल्याने डोळ्यांना त्रास होऊ लागतो, थकवा जाणवतो आणि डोळ्यांची जळजळ, यांसारख्या अनेक समस्या निर्माण होतात. यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ नये आणि डोळ्यांचे आरोग्य चांगले राहावे, यासाठी अनेक लोकं डिव्हाईसमध्ये डार्क मोडचा वापर करतात. लाईट मोडमध्ये जिथे लाईट बॅकग्राऊंडमध्ये डार्क टेक्स्ट दिसतो, दुसऱ्या बाजूला डार्क मोडमध्ये डार्क बॅकग्राउंडमध्ये लाईट टेक्स्ट दिसतो. पण लाईट किंवा डार्क मोड सिलेक्ट केल्यास डोळ्यांवर काय परिणाम होतो? डोळ्यांच्या आरोग्यासाठी डिव्हाइसचा कोणता मोड चांगला आहे, याबाबत जाणून घेऊया.

Dark Vs Light Mode: कोणता मोड अधिक चांगला?

डार्क मोड की लाईट मोड यातील खरं उत्तरं असं आहे की, कोणताही मोड दुसऱ्यापेक्षा उत्तम नाही. दोन्ही मोडचे फायदे आणि नुकसान आजूबाजूची लाइटिंग आणि यूजरच्या दृष्टीवर अवलंबून असतात. म्हणजेच, जर एखाद्या व्यक्तिची दूरची नजर कमजोर असेल तर त्यांच्यासाठी डार्क मोडचा वापर करणं अवघड असू शकतो.  (फोटो सौजन्य – Pinterest)

डार्क मोडचे फायदे आणि नुकसान

कमी प्रकाश असलेल्या परिस्थितीत, जास्तीत जास्त प्रकाश आत घेण्यासाठी डोळ्यांच्या बाहुल्या विस्फारतात. त्यामुळे अंधारात लाईट मोड असलेली स्क्रीन दिर्घकाळासाठी पाहिली तर डोळ्यांमध्ये वेदना सुरु होतात आणि डोळ्यांतून पाणी येणं आणि डोळे लाल होण्यासारख्या समस्या निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते. अशावेळी डार्क मोडचा वापर करणं फायद्याचं ठरू शकतं. डार्क मोड स्क्रीन आणि खोलीमधील लाईट यांच्यामधील कॉन्ट्रास्ट कमी करतो. यामुळे डोळ्यांना स्क्रीनकडे पाहणं अगदी सहज शक्य होतं. पण जर एखाद्या खोलीमध्ये पूर्ण प्रकाश असेल, तर डोळ्यांच्या बाहुल्या आकुंचन पावतात. यामुळे डेप्थ ऑफ फील्ड कमी होते. यामुळे टेक्स्टवर फोकस करताना डोळ्यांना अडचण येते. यामुळे अनेकदा टेक्स्ट ब्लर दिसू लागतो.

लाईट मोडचा असा करा वापर

लाईटिंगनुसार डार्क मोडमुळे डोळ्यांना काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. पण जर तुम्ही काही सोप्या टिप्स फॉलो करून लाईट मोडचा वापर केला तर डोळ्यांवर जास्त परिणाम होणार नाही. लाईट मोडमध्ये ब्राइटनेस कमी केल्यास डोळ्यांवर पडणारा प्रकाशझोत कमी होतो, ही सवय तुमच्या डोळ्यांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. सध्याच्या मॉडर्न फोनमध्ये ऑटो-ब्राइटनेसचे ऑप्शन मिळते, जो सभोवतालच्या प्रकाशानुसार ब्राइटनेस एडजस्ट करतो. याशिवाय, तुम्ही नाईट मोडचाही वापर करू शकता, जो स्क्रीनमधून उत्सर्जित होणारा निळा प्रकाश कमी करतो.

Published On: May 26, 2026 | 07:15 AM

May 26, 2026 | 07:15 AM
