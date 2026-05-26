Dark Vs Light Mode: डोळ्यांसाठी कोणता मोड अधिक सुरक्षित? दोन्हीमधील फरक समजून घ्या

डार्क मोड की लाईट मोड यातील खरं उत्तरं असं आहे की, कोणताही मोड दुसऱ्यापेक्षा उत्तम नाही. दोन्ही मोडचे फायदे आणि नुकसान आजूबाजूची लाइटिंग आणि यूजरच्या दृष्टीवर अवलंबून असतात. म्हणजेच, जर एखाद्या व्यक्तिची दूरची नजर कमजोर असेल तर त्यांच्यासाठी डार्क मोडचा वापर करणं अवघड असू शकतो. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
कमी प्रकाश असलेल्या परिस्थितीत, जास्तीत जास्त प्रकाश आत घेण्यासाठी डोळ्यांच्या बाहुल्या विस्फारतात. त्यामुळे अंधारात लाईट मोड असलेली स्क्रीन दिर्घकाळासाठी पाहिली तर डोळ्यांमध्ये वेदना सुरु होतात आणि डोळ्यांतून पाणी येणं आणि डोळे लाल होण्यासारख्या समस्या निर्माण होण्याची दाट शक्यता असते. अशावेळी डार्क मोडचा वापर करणं फायद्याचं ठरू शकतं. डार्क मोड स्क्रीन आणि खोलीमधील लाईट यांच्यामधील कॉन्ट्रास्ट कमी करतो. यामुळे डोळ्यांना स्क्रीनकडे पाहणं अगदी सहज शक्य होतं. पण जर एखाद्या खोलीमध्ये पूर्ण प्रकाश असेल, तर डोळ्यांच्या बाहुल्या आकुंचन पावतात. यामुळे डेप्थ ऑफ फील्ड कमी होते. यामुळे टेक्स्टवर फोकस करताना डोळ्यांना अडचण येते. यामुळे अनेकदा टेक्स्ट ब्लर दिसू लागतो.
लाईटिंगनुसार डार्क मोडमुळे डोळ्यांना काही समस्यांचा सामना करावा लागू शकतो. पण जर तुम्ही काही सोप्या टिप्स फॉलो करून लाईट मोडचा वापर केला तर डोळ्यांवर जास्त परिणाम होणार नाही. लाईट मोडमध्ये ब्राइटनेस कमी केल्यास डोळ्यांवर पडणारा प्रकाशझोत कमी होतो, ही सवय तुमच्या डोळ्यांचे आरोग्य चांगले ठेवण्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. सध्याच्या मॉडर्न फोनमध्ये ऑटो-ब्राइटनेसचे ऑप्शन मिळते, जो सभोवतालच्या प्रकाशानुसार ब्राइटनेस एडजस्ट करतो. याशिवाय, तुम्ही नाईट मोडचाही वापर करू शकता, जो स्क्रीनमधून उत्सर्जित होणारा निळा प्रकाश कमी करतो.