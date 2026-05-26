Pradosh Vrat 2026: अधिक महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी? जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

हिंदू धर्मात भगवान शिवाची उपासना करण्यासाठी प्रदोष व्रत अत्यंत शुभ आणि फलदायी मानले जाते. महिन्याच्या तेराव्या दिवशी पाळले जाणारे हे व्रत, विशेषतः संध्याकाळी भगवान शिवाची उपासना करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. असे मानले जाते की प्रदोष काळात भोलेनाथाची पूजा केल्याने जीवनातील दुःख आणि वेदना दूर होतात, पापांचा नाश होतो आणि सुख-समृद्धी प्राप्त होते. यावेळी अधिक महिन्यातील पहिले प्रदोष व्रत कधी आहे, मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व जाणून घ्या
पंचांगानुसार, ज्येष्ठ अधिक मासाच्या शुक्ल पक्षातील त्रयोदशी तिथीची सुरुवात २८ मे रोजी सकाळी ७:५६ वाजता होणार आहे. ही तिथी २९ मे रोजी सकाळी ९:५० वाजता संपेल. हिंदू धर्मात, उदय तिथीच्या आधारावर उपवास आणि सण ठरवले जातात. त्यामुळे अधिक महिन्यातील प्रदोष व्रत गुरुवार, 28 मे रोजी पाळले जाणार आहे. हे प्रदोष व्रत गुरुवारी येत असल्याने त्याला गुरू प्रदोष व्रत असे म्हणतात.
प्रदोष व्रतादरम्यान संध्याकाळची वेळ विशेष महत्त्वाची मानली जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, प्रदोष काळात भगवान शिव आणि देवी पार्वती कैलास पर्वतावर प्रसन्न मुद्रेत विराजमान असतात. या काळात योग्य विधींनी त्यांची पूजा केल्याने विशेष पुण्यप्राप्ती होते. प्रदोष काळात शिवलिंगाला पाणी, दूध, बेलाची पाने, धोतरा आणि गांजा अर्पण करणे शुभ मानले जाते. ‘ॐ नमः शिवाय’ मंत्राचा जप आणि शिव चालिसेचे पठण केल्याने भगवान शिवाचा आशीर्वाद मिळतो, असा विश्वास आहे.
गुरुवारी येणाऱ्या प्रदोष व्रताला गुरु प्रदोष म्हटले जाते. धार्मिक मान्यतेनुसार, या दिवशी उपवास करून भगवान शिवाची पूजा केल्याने गुरुदोष क्षीण होतो आणि जीवनात ज्ञान, मान-सन्मान, सुख-समृद्धी वाढते. असे मानले जाते की गुरु प्रदोष व्रत पाळल्याने विवाहातील अडथळे दूर होतात, संततीचे सुख लाभते आणि आर्थिक अडचणींपासून सुटका मिळते. भगवान शिवाच्या आशीर्वादाने घरात सकारात्मक ऊर्जा संचारते आणि कुटुंबात सुख-समाधान नांदते.
अधिक मास हा भगवान विष्णूचा आवडता महिना मानला जातो, परंतु या काळात भगवान शिवाची पूजा करण्यालाही विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, अधिक मासात उपवास, दान आणि पूजा केल्याने अनेक पटींनी पुण्य मिळते. त्यामुळे, अधिक मासातील पहिला प्रदोष उपवास भक्तांसाठी खूप विशेष मानला जातो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: प्रदोष व्रत भगवान शिवाला समर्पित मानले जाते. श्रद्धेनुसार हे व्रत केल्याने मनोकामना पूर्ण होतात आणि शिवकृपा प्राप्त होते.
Ans: अधिक मास हा धार्मिक दृष्टिकोनातून अत्यंत पुण्यदायी मानला जातो. त्यामुळे या काळातील व्रत आणि पूजा विशेष फलदायी मानल्या जातात.
Ans: मानसिक शांती, आध्यात्मिक प्रगती, आरोग्य आणि कुटुंबातील सुख-समृद्धी मिळते अशी श्रद्धा आहे.