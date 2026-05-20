Nashik News : पावसाळ्यापूर्वी मनपाची धावपळ; शहरातील 211 ठिकाणी पाणी साचण्याचा धोका, मनपा अलर्ट मोडवर

शहरात सुरू असलेल्या रस्ते दुरुस्ती आणि विकासकामांमुळे पावसाळी जलवाहिनी कक्षांमध्ये माती व बांधकाम साहित्य साचल्याने पावसाळ्यात तब्बल 211 ठिकाणी पाणी साचण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.

Updated On: May 20, 2026 | 12:42 PM
  • पावसाळ्यापूर्वी मनपाची धावपळ
  • शहरातील 211 ठिकाणी पाणी साचण्याचा धोका
  • पावसाळ्याआधी मनपाचा अलर्ट
Nashik News Marathi : सध्या शहरात सुरू असलेल्या रस्ते दुरुस्ती आणि विकासकामांमुळे अनेक ठिकाणी पावसाळी जलवाहिनी कक्षांमध्ये माती व बांधकाम साहित्य साचल्याने पावसाळ्यात सुमारे २११ ठिकाणी पाणी साचून वाहतूक विस्कळीत होण्याची शक्यता गृहात धरून मनपा आयुक्त मनिषा खत्री यांनी नालेसफार्स व रस्ता दुरूस्तीचे कामे वेगाने करण्याच्या सुचना अधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत.

शहरात पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांकडून नालेसफाई, रस्ते दुरुस्ती आणि पाणी साचण्याच्या समस्यांवाचत सातत्याने चिंता व्यक्त केली जात असताना, मंगळवारी आयुक्त मनीषा खत्री यांनी मंगळवारी (दि.१९) सर्व संबंधित विभागांची विशेष आढावा बैठक घेतली. विशेषतः नाले साफसफाई, पावसाळी आर.सी.सी. पाईप गटारांची स्वच्छता, खुल्या बांधकाम गटारांची साफसफाई तसेच शहरातील क्रॉनिक फ्लडिंग स्पॉट्सवरील पाण्याचा निचरा सुरळीत होण्यासाठी नियोजनबद्ध कामे सुरू असल्याची माहिती बैठकीत देण्यात आली. नंदिनी नदी साफसफाई आणि रस्ते दुरुस्तीबाबत महापालिकेने संबंधित विभागांना अधिक गतीने कामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. पावसाळ्यात पूरस्थिती निर्माण होऊ नये अशा सुचनाही त्यांनी दिल्या.

सिडकोत सर्वाधिक पाणी साचणार

शहरात सुरू असलेली रस्त्याची कामे तसेच नैसर्गिक नाले सफाई लक्षात घेता सर्वाधिक पाणी साचण्याची ठिकाणी सिडकोत (६७) आहेत, त्या खालोखाल नाशिकरोडला ३९, सातपुर ३१, नाशिकपूर्व २६, पश्चिम व पंचवटीत प्रत्येकी २४ अशी एकूण २११ ठिकाणांवर पावसाळ्यात आपाद परिस्थिती निर्माण होईल असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे.

शहरातील नालेसफाई आणि गटार स्वच्छतेची मोहीम सुरू

महापालिकेच्या विभागामार्फत शहरातील नालेसफाई आणि गटार स्वछतेची मोठ्या प्रमाणावर मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. त्याचचरोबर पावसाळी संसर्गजन्य आजारांचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठीही महापालिकेकडून विविध प्रतिबंधात्मक उपाययोजना हाती घेण्यात आल्या असून, औषध फवारणी, स्वच्छता मोहीम आणि आरोग्य विभागामार्फत आवश्यक कामांना वेग देण्यात आला असल्याचे सांगण्यात आले. महावितरण मार्फत शहरात दृक्षछाटणी व पावसाळ्यापूर्व देखभाल कामे सुरू असून त्यामुळे करही भागांमध्ये तात्पुरते बीजपुरवठा खंडित होण्याचे प्रकार होत असून, नागरिकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

Published On: May 20, 2026 | 12:41 PM

