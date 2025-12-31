Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Nashik »
  • Nashik Road The Municipal Corporation Will Be A Test For The Influential To Maintain Dominance In The Party

Maharashtra Politics : नाशिकरोडला तिरंगी, चौरंगी लढत रंगणार; महापालिका, पक्षात वर्चस्व राखण्यासाठी मातब्बरांची कसोटी लागणार

महापालिकेच्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असून भाजपमध्ये अंतर्गत असंतोष चव्हाट्यावर आला आहे. महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्यापासून उमेदवारीसाठी मातब्बरांची कसोटी लागली आहे.

Updated On: Dec 31, 2025 | 02:51 PM
नाशिकरोडला तिरंगी, चौरंगी लढत रंगणार; महापालिका, पक्षात वर्चस्व राखण्यासाठी मातब्बरांची कसोटी लागणार

नाशिकरोडला तिरंगी, चौरंगी लढत रंगणार; महापालिका, पक्षात वर्चस्व राखण्यासाठी मातब्बरांची कसोटी लागणार

Follow Us:
Follow Us:

विश्वजीत शहाणे, नाशिक रोड : महानगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राजकीय वातावरण कमालीचे तापले असून, विविध राजकीय पक्षांनी आपापल्या बालेकिल्ल्यांमध्ये मोर्चेबांधणी पूर्ण केली आहे. प्रभाग क्रमांक १७ ते २२ मधील प्रमुख पक्षांच्या उमेदवारांची नावे समोर आली असून, अनेक प्रभागांमध्ये तिरंगी तर कुठे चौरंगी लढत होण्याची चिन्हे आहेत.

रणधुमाळीला सुरूवात

महापालिकेची निवडणूक जाहीर झाल्यापासून उमेदवारीसाठी मातब्बरांची कसोटी लागली होती, मंगळवार (दि. ३०) रोजी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याचा शेवटचा दिवस होता. त्यामुळे आता कोण कोणासमोर लढणार हे स्पष्ट झाले आहे. खऱ्या अर्थाने आता राजकीय रणधुमाळीला सुरूवात होणार आहे.

प्रभाग क्रमांक १७ दिग्गज नेत्यांची प्रतिष्ठा पणाला, या प्रभागात महायुती आणि महाविकास आघाडीमध्ये चुरशीची लढत पाहायला मिळणार आहे.

उद्धव ठाकरे गट: मंगेश मोरे, मंगला आढाव, प्रमिला मैद, शैलेश ढगे

भाजप : दिनकर आढाव, प्रशांत दिवे, शोभा सातभाई, नीलम गडाख,

शिंदे सेना: राजेश आढाव, विजेता राहुल डावरे, राहूल कोथमीरे, सुशीला लोखंडे.

वंचित बहुजन आघाडी: संदीप काकड.

ठाकरे बंधूंच्या युतीमध्ये राज ठाकरेंवर अन्याय? आरोप होताच संजय राऊतांनी स्पष्टच सांगितलं

प्रभाग क्रमांक १८ जुन्या जाणत्यांची लढत

भाजप: विशाल संगमनेरे, शरद मोरे, ज्योती माळवे, सुशीला बोराडे

शिंदे सेना सुनील बोराडे, रंजना बोराडे, शितल ताकाटे, सुनीता भोजने, आशा पवार,

उद्धव ठाकरे गटः चित्रा ढिकले, संजय ढिकले, प्रशांत भालेराव. (सोबत मनसेच्या रोहिणी पिल्ले यांची चर्चा).

प्रभाग क्रमांक १९ चौरंगी लढतीचे संकेत

भाजप: योगेश ताजनपुरे, स्वाती वाकचौरे, हेमांगी भागवत.

उद्धव ठाकरे गटः योगेश भोर, भारती ताजनपुरे, रुचिका साळवे.

शिंदे सेनाः पंडित आवारे, जयश्री खर्जुल, विशाखा भडांगे.

प्रभाग क्रमांक २० वर्चस्व राखण्यासाठी चुरस

भाजप संभाजी मोरुसकर, सीमा ताजने, सतीश निकम, जयश्री गायकवाड

उद्धव ठाकरे गट हेमंत गायकवाड, योगिता गायकवाड, अश्विन पवार, गायत्री गाडेकर (श.प. गट).

शिंदे सेना: कैलास मुदलियार, सुप्रिया कदम, दुर्गा चिडे, पी. के. बागूल.

प्रभाग क्रमांक २१ महायुतीविरुद्ध ठाकरे गट

या प्रभागात अजित पवार गटाची एन्ट्री झाल्याने लढत रंजक होणार आहे.

शिंदे सेना व राष्ट्रवादी (अजित पवार): सूर्यकांत लवटे, रमेश धोंगडे, ज्योती खोले आणि नयन वाघ (राष्ट्रवादी).

उद्धव ठाकरे गट प्रशांत जाधव, सुधाकर जाधव, अश्विनी आवटे, अनिता निकाळे. भाजप नितीन खोले, श्वेता भंडारी, कोमल महरोलिया, जयंत जाचक,

प्रभाग क्रमांक २२ स्थानिक प्रश्नांवरून रणधुमाळी

उद्धव ठाकरे गट: केशव पोरजे, योगेश गाडेकर, संजीवनी हंडोरे, वैशाली दाणी. राष्ट्रवादी काँग्रेस विक्रम कोठुळे, गणेश खर्जुल, दीपाली कोरडे, संध्या पवार, भाजप: श्याम गोहाड, सुनिता कोठुळे, नयन घोलप (वालझाडे), मीनाक्षी जाधव सर्वच पक्षांच्या उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले असून, आता पप्रचाराच्या रिंगणात कोण बाजी मारणार, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे. बंडखोरी थोपवणे हे सर्वच पक्षांसमोर मोठे आव्हान आहे.

इच्छुकांच्या बोटात खड्यांच्या अंगठ्या, मनगटावर गंडेदोरे; पुणे महापालिका निवडणुकीत बुवा–बाबांचे ‘अदृश्य प्रचारयंत्र’

Web Title: Nashik road the municipal corporation will be a test for the influential to maintain dominance in the party

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 02:51 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस
1

KDMC Politics: आकडे बोलतात! केडीएमसीत खरा बॉस भाजपाच, स्ट्राईक रेटमध्ये सर्वात सरस

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश
2

महाबळेश्वर तालुक्यात भाजपला बळकटी; ‘या’ बड्या नेत्यांचा जाहीर प्रवेश

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?
3

Maharashtra Politics: तयारी केली पण….; ‘या’ नेत्यांचं महापौर होण्याचं स्वप्न भंगलं, पुण्यात काय होणार?

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात
4

Nashik News : धक्कादायक! ३८ कोटी खर्चुनही पिण्यासाठी गटारीचे पाणी, नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

लोणारचे पाणथळ क्षेत्र पक्ष्यांसाठी नंदनवन! आशियाई पाणपक्षी गणनेत स्थानिक पक्ष्यांची मोठी नोंद

Jan 23, 2026 | 04:15 AM
गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

गुटखा खाताय? मग बातमी वाचाच; मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी दिले ‘हे’ महत्वाचे निर्देश

Jan 23, 2026 | 02:35 AM
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM