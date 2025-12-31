Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘हॅप्पी पटेल: खतरनाक जासूस’ची स्टार कास्ट पोहोचली Kaun Banega Crorepati च्या सेटवर, अमिताभ बच्चन यांच्यासोबत केली धमाल मस्ती

चित्रपट हॅप्पी पटेल: खतरनाक जासूस ची कास्ट टीम आपल्या खास ऊर्जा आणि खुमासदार अंदाजासह आयकॉनिक गेम शो कौन बनेगा करोड़पतिच्या सेटवर पोहोचली

Updated On: Dec 31, 2025 | 04:42 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

आमिर खान प्रोडक्शन्सची आगामी मनोरंजक चित्रपट हॅप्पी पटेल: खतरनाक जासूस आपल्या खास ऊर्जा आणि खुमासदार अंदाजासह आयकॉनिक गेम शो कौन बनेगा करोड़पतिच्या सेटवर पोहोचली. या शोचे सूत्रसंचालन मेगास्टार अमिताभ बच्चन करत आहेत. हॉट सीटवर मोना सिंह आणि वीर दास दिसले, तर या भागात मिथिला पालकर आणि शरीब हाशमी यांचाही सहभाग आहे. हा एपिसोड ज्ञान, विनोद आणि बेधडक गप्पांचा सुरेख संगम सादर करणार असून सिनेमा आणि टेलिव्हिजनप्रेमींसाठी तो नक्कीच पाहण्यासारखा अनुभव ठरणार आहे.

अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या हॅप्पी पटेल: खतरनाक जासूसच्या ट्रेलरने मजा एका नव्या पातळीवर नेली आहे. उच्च दर्जाच्या विनोदाने भरलेल्या या ट्रेलरमध्ये अनेक मनोरंजक आणि अनोखे क्षण पाहायला मिळतात, जे पूर्णपणे एंटरटेनिंग चित्रपटाचे आश्वासन देतात.

चित्रपटाचा ट्रेलर प्रदर्शित

चित्रपटाचे पूर्ण नाव “हॅपी पटेल: डेंजरस डिटेक्टिव्ह” आहे. २ मिनिटे ३८ सेकंदांच्या ट्रेलरमध्ये जोरदार विनोद आणि अनेक मजेदार सीन चित्रपटामध्ये पाहायला मिळणार आहे. जे दर्शवितात की हा चित्रपट अद्वितीय आणि मनोरंजनाने भरलेला असणार आहे. दिग्दर्शक आणि अभिनेता दोन्ही म्हणून, वीर दास त्याच्या अनोख्या आणि ताज्या शैलीतील विनोद घेऊन येतो.खतरनाक जासूसच्या ट्रेलरमध्ये वीर दास एका अगदी नव्या अंदाजात दिसतात एक परफेक्ट पण थोडासा इम्परफेक्ट जासूस, जो एका मिशनवर निघतो. कथा पुढे जात असताना तो अडचणीत सापडतो आणि मग सुरू होतो पूर्ण गोंधळ, जो पाहायला खूपच मजेदार आहे. ज्यामुळे ट्रेलर वेगळा बनला आहे. हा ट्रेलर चित्रपटाचा उत्साह वाढवतो आहे.

 

Kaps Cafe: नवीन वर्षाच्या आधी कपिल शर्माचा धमाका! कॅनडानंतर आता ‘या’ देशात उघडला आलिशान कॅफे, पहा INSIDE व्हिडिओ
ट्रेलरमध्ये वीर दास पूर्णपणे नवीन अवतारात दिसत आहे. तो एका मिशनवर एक परिपूर्ण पण किंचित अपूर्ण गुप्तहेराची भूमिका करताना दिसला आहे. कथा पुढे सरकत असताना, तो अडचणीत येतो आणि नंतर चित्रपटात दिसणारा पूर्ण विकसित गोंधळ सुरू होतो. मोना सिंग देखील चित्रपटात पूर्णपणे वेगळ्या भूमिकेत दिसते. मिथिला पालकर देखील तिची अनोखी निरागसता आणि आकर्षण जोडते. आमिर खान देखील चित्रपटात दिसणार आहे. परंतु, त्याची अनोखी शैली आणि अनोखा लूक येथे देखील दिसणार आहे. ट्रेलर पाहिल्यानंतर प्रेक्षकांचा चित्रपटाबद्दलचा उत्साह आणखी वाढला आहे.

1100 कोटींची कमाई करूनही ‘धुरंधर’ला बॉक्स ऑफिसवर कोट्यवधींचा तोटा, डिस्ट्रीब्यूटरने सांगितले कारण

चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?

आमिर खान प्रोडक्शन्सच्या बॅनरखाली तयार झालेल्या‘हॅपी पटेल’: डेंजरस जासूस १६ जानेवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.” आमिर खान त्याचे चित्रपट खूप काळजीपूर्वक निवडतो. तो फक्त अशा कथेवर काम करतो ज्यामध्ये काहीतरी नवीन असेल.

Web Title: Dangerous detective arrives on the set of kaun banega crorepati have fun with amitabh bachchan

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Dec 31, 2025 | 04:42 PM

Topics:  

