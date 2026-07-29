मुंबई/सूर्यप्रकाश मिश्र: Navbharat Healthcare Summit – मुंबईतील पंचतारांकित ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित ‘नवभारत-नवराष्ट्र आरोग्य शिखर परिषदे’त विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित असलेल्या शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एन.सी. म्हणाल्या की, गेल्या दशकात आपल्या देशातील आरोग्य क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल झाले आहेत. आरोग्य सेवा वेगाने सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचल्या आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वाखाली केंद्रातील एनडीए सरकारने आणि महाराष्ट्रातील महायुती सरकारने आरोग्याकडे विशेष लक्ष दिले आहे.
आयुष्मान भारतसारख्या मोफत आणि दर्जेदार आरोग्य विमा योजनांचा देशातील लाखो सामान्य लोकांना लाभ मिळत आहे, आणि महाराष्ट्रासारख्या मोठ्या राज्यात महात्मा ज्योतिबा फुले सार्वजनिक आरोग्य योजनेचा ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येलाही फायदा होत आहे. शिवसेनेच्या युवा नेत्या शायना एन.सी. म्हणाल्या की, आरोग्य क्षेत्रात सरकारी आणि खाजगी दोन्ही क्षेत्रांकडून गुंतवणूक वाढली आहे. गरजू लोकांना दर्जेदार आरोग्यसेवा देण्यासाठी सरकारी आणि खाजगी क्षेत्रांनी एकत्र काम केले पाहिजे.
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शायना एनसी यांनी नवभारतच्या उपक्रमाचे कौतुक केले आणि म्हणाल्या की, राज्यातील सर्वात मोठे हिंदी वृत्तपत्र असलेले नवभारत जनहितासाठी आरोग्यसेवा क्षेत्राला प्रोत्साहन देत आहे. हेल्थकेअर समिटमध्ये जमलेले नवभारतचे नवरत्न महाराष्ट्रातील आहेत, याचा त्यांनी आनंद व्यक्त केला.
नवभारतच्या हेल्थकेअर समिट आणि पुरस्कार सोहळ्यात विशेष अतिथी म्हणून हरनाज संधू कौरची उपस्थिती लाभली. यावेळी बोलताना चित्रपट अभिनेत्री हरनाज कौर संधूने आपल्या भावना व्यक्त केल्या. ती म्हणाली की, आरोग्यसेवा क्षेत्रात महिलांचा सहभाग सातत्याने वाढत आहे. आरोग्यसेवा क्षेत्रात काम करणे खूप आव्हानात्मक आहे. या क्षेत्रातील लोक खूप मेहनत घेत आहेत. आपले डॉक्टर, नर्स आणि आरोग्य कर्मचारी संवेदनशीलतेने मानवतेची सेवा करत आहेत. त्या म्हणाल्या, “माझी आईसुद्धा डॉक्टर आहे, त्यामुळे मला या क्षेत्रातील अडचणी चांगल्या प्रकारे समजतात.” यानंतर हरनाज म्हणाली की, आरोग्यसेवेत गुंतवणूक करणे म्हणजे मानवतेत गुंतवणूक करणे होय.
नवभारत नवरात्र आरोग्य शिखर परिषदेत, आरोग्य क्षेत्रात उल्लेखनीय कार्य केलेल्या रुग्णालयांचा आणि डॉक्टरांचा आरोग्य मंत्री प्रकाश अबिटकर, शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एन.सी. आणि अभिनेत्री हरनाज कौर यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. याप्रसंगी नवभारत समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास राव, नवभारतचे स्थानिक संपादक ब्रजमोहन पांडे, नवभारतचे कार्यकारी संपादक संजय मलमे आणि मुंबईसह महाराष्ट्रातील आरोग्य क्षेत्रातील नेते उपस्थित होते. नवभारतचे अध्यक्ष स्टीव्हन सिंह यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले.
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