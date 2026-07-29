Navbharat Healthcare Summit: ‘माझे गाव आरोग्य संपन्न’ प्रत्येक गावाला निरोगी बनवेल – आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर

मुंबई/सूर्यप्रकाश मिश्र: Navbharat Healthcare Summit महाराष्ट्र सरकार आता राज्यातील प्रत्येक गावातील प्रत्येक रहिवाशाचे आरोग्य आणि कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने “माझे गाव आरोग्य संपन्न” अभियानाची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहे. ही माहिती राज्याचे सार्वजनिक आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबितकर यांनी दिली. बुधवारी मुंबईतील पंचतारांकित ताज प्रेसिडेंट हॉटेलमध्ये आयोजित “नवभारत आरोग्य शिखर परिषदेत” प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलताना आरोग्य मंत्री म्हणाले की, या अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामीण स्तरावर प्रतिबंधात्मक आरोग्य सेवा, नियमित आरोग्य तपासणी, जनजागृती, स्वच्छता, पोषण आणि निरोगी जीवनशैली यावर विशेष भर दिला जात आहे. राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला दर्जेदार आरोग्य सेवा प्रदान करणे हे सरकारचे प्राधान्य आहे.
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आरोग्यसेवा शिखर परिषदेत वैद्यकीय क्षेत्रातील नेत्यांना संबोधित करताना आरोग्यमंत्री म्हणाले की, आरोग्यसेवेमध्ये सरकार आणि खाजगी क्षेत्राच्या संयुक्त सहभागामुळे अधिक यश मिळेल. ते म्हणाले की, आरोग्य विभाग, स्थानिक स्वराज्य संस्था, आशा कार्यकर्त्या आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्या यांच्या सहकार्याने राज्यात विविध मोहिमा राबवल्या जात आहेत.
यावेळी मंत्र्यांनी सांगितले की, उपचाराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रुग्णांना तात्काळ सेवा मिळावी यासाठी ही योजना ‘अर्बन हब अँड स्पोक मॉडेल’चा अवलंब करत आहे. या योजनेअंतर्गत स्मार्ट पीएचसी स्थापन केले जातील. त्यांनी याला आरोग्य क्षेत्रातील एक प्रकारची सामाजिक क्रांती म्हटले. आरोग्यमंत्री अबितकर यांनी असेही सांगितले की, आता महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेअंतर्गत २,९९९ आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे, ज्यामुळे गरीब रुग्णांना महागड्या वैद्यकीय खर्चातून मोठा दिलासा मिळेल. मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की, आजार झाल्यानंतर त्यावर उपचार करण्याऐवजी, आजाराला प्रतिबंध करण्यावरच सरकारचा भर आहे. त्यामुळे, प्रतिबंधात्मक आरोग्य आणि जनजागृतीला या मोहिमेचा आधार बनवण्यात आले आहे.
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आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या रुग्णालयांचा आणि डॉक्टरांचा नवभारत नवरात्र आरोग्य शिखर परिषदेत आरोग्य मंत्री प्रकाश अबितकर, शिवसेनेच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या शायना एन.सी. आणि अभिनेत्री हरनाज कौर यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला. यावेळी नवभारत ग्रुपचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्रीनिवास राव, नवभारतचे स्थानिक संपादक ब्रजमोहन पांडे, नवभारतचे कार्यकारी संपादक संजय मालमे आणि मुंबईसह महाराष्ट्रातील आरोग्य क्षेत्रातील नेते उपस्थित होते. नवभारत ग्रुपचे प्रेसिडंट स्टीव्हन सिंह यांनी पाहुण्यांचे स्वागत केले.