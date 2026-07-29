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Breaking : बुर्ज खलिफा पाहण्यासाठी आता UPI पुरेसे; भारतीयांसाठी UAE ची मोठी सुविधा !

Updated On: Jul 29, 2026 | 09:33 PM IST
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सारांश

युएईला भेट देणारे भारतीय पर्यटक आता UPI वापरून बुर्ज खलिफाच्या 'ॲट द टॉप' अनुभवासाठी ऑनलाइन तिकीट बुक करू शकतात. ही सुविधा निओपे (NeoPay) आणि एनआयपीएल (NIPL) यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आली आहे.

फोटो सौजन्य AI

फोटो सौजन्य AI

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विस्तार

संयुक्त अरब अमिरातीला (UAE) भेट देण्याची योजना आखणाऱ्या भारतीय पर्यटकांसाठी एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. जगातील सर्वात उंच इमारत, बुर्ज खलिफा येथील प्रसिद्ध ‘ॲट द टॉप’ अनुभवासाठी आता युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) वापरून ऑनलाइन तिकीट बुकिंग करता येणार आहे. यामुळे, ई-कॉमर्स व्यवहारांसाठी UPI पेमेंट सुरू करणारे बुर्ज खलिफा हे UAE मधील पहिले प्रमुख पर्यटन स्थळ ठरले आहे.

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नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ची आंतरराष्ट्रीय शाखा असलेल्या NPCI इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड (NIPL) ने घोषणा केली आहे की, ही सुविधा निओपे (NeoPay) आणि इमार एंटरटेनमेंट (Emaar Entertainment) यांच्या सहकार्याने सुरू करण्यात आली आहे. भारतीय प्रवासी आता UAE मध्ये येण्यापूर्वी बुर्ज खलिफाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन त्यांच्या पसंतीच्या UPI ॲपद्वारे तिकिटे आणि इतर अनुभव बुक करू शकतील. यापूर्वी, भारतीय पर्यटक UAE मध्ये QR कोडद्वारे ऑफलाइन UPI ​​पेमेंट करू शकत होते, परंतु आता प्रथमच ही सुविधा ऑनलाइन तिकीट बुकिंगपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे भारत आणि UAE मधील डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम आणखी मजबूत होण्याची अपेक्षा आहे.

NeoPay आणि NIPL भागीदारी

नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाची (NPCI) आंतरराष्ट्रीय शाखा असलेल्या NIPL ने सांगितले की, हे वैशिष्ट्य निओपे (NeoPay) आणि इमार एंटरटेनमेंटच्या (Emaar Entertainment) भागीदारीत सुरू करण्यात आले आहे. भारतीय पर्यटक आता बुर्ज खलिफाच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट देऊन, युएईला प्रवास करण्यापूर्वी UPI वापरून तिकिटे आणि इतर अनुभव बुक करू शकतात.याच्यासाठी तुम्ही तुमच्या UPI या सेवेला समर्थन देणारे कोणतेही पेमेंट ॲप वापरू शकता. हे नवीन वैशिष्ट्य NIPL आणि NeoPay यांच्यातील विद्यमान भागीदारीचाच विस्तार आहे.

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UPI आता QR पेमेंटच्या पलीकडे जात आहे.

२०२२ मध्ये युएईमध्ये क्यूआर कोडद्वारे यूपीआय पेमेंट सुरू झाल्यापासून, भारतीय प्रवासी निओपे नेटवर्कशी जोडलेल्या व्यापाऱ्यांकडे यूपीआय पेमेंट करत आले आहेत. या नवीन सुविधेमुळे, आता ऑनलाइन बुकिंगसाठीदेखील यूपीआयचा वापर करता येईल.

भारतीय पर्यटकांना फायदा होईल

निओपेचे सीईओ विभोर मुंद्रा म्हणाले की, दोन्ही देशांमधील डिजिटल व्यापारासाठी हे एक मोठे पाऊल आहे. यासह, निओपे ही गल्फ कोऑपरेशन कौन्सिल (GCC) प्रदेशातील ई-कॉमर्स व्यवहारांसाठी UPI पेमेंटची सुविधा देणारी पहिली कंपनी ठरली आहे.

घरबसल्या आरामात तुमच्या सहलीचे बुकिंग करा.

इमार एंटरटेनमेंटच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, ऑनलाइन बुकिंगमध्ये यूपीआयचा समावेश केल्याने भारतीय पर्यटकांसाठी तिकीट बुकिंग पूर्वीपेक्षा अधिक सोपे आणि सोयीस्कर होईल. त्यांनी पुढे सांगितले की, बुर्ज खलिफाला भेट देणाऱ्या सर्वात मोठ्या आंतरराष्ट्रीय पर्यटक गटांपैकी भारतीय पर्यटक एक आहेत.

 

Web Title: Breaking upi now sufficient to visit burj khalifa a major facility for indians in the uae

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Published On: Jul 29, 2026 | 09:33 PM

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