कराड-पाटणच्या आपत्ती व्यवस्थापनासाठी NDRF सज्ज; 28 जवानांचे विशेष पथक कराडात दाखल

कराड : सातारा जिल्ह्यात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसाच्या पार्श्वभूमीवर कराड आणि पाटण तालुक्यांतील संभाव्य पूरस्थिती, तसेच इतर नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दल (एनडीआरएफ)चे २८ जवानांचे विशेष पथक सोमवारी कराडमध्ये दाखल झाले. पुढील तीन महिन्यांच्या कालावधीत हे पथक कराड-पाटण उपविभागात तैनात राहून आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने बचावकार्य करणार आहे.
कराड आणि पाटण तालुक्यांमध्ये पावसाळ्यात नद्यांना पूर येणे, दरडी कोसळणे, झाडे उन्मळून पडणे अशा घटनांची शक्यता कायम असते. यामुळे जीवित व वित्तहानी टाळण्यासाठी प्रशासनाने पूर्वतयारीला प्राधान्य दिले असून, त्याचाच एक भाग म्हणून एनडीआरएफचे पथक कराडमध्ये दाखल करण्यात आले आहे.
कराडमध्ये आगमन झाल्यानंतर प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे व तहसीलदार कल्पना ढवळे यांनी पथकाचे स्वागत केले. यावेळी निवासी नायब तहसीलदार बाबुराव राठोड, कराड शहर पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक विजय गोडसे, पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी प्रताप पाटील यांच्यासह आरोग्य, अग्निशमन व आपत्ती व्यवस्थापन विभागातील अधिकारी उपस्थित होते.
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यावेळी बोलताना प्रांताधिकारी अतुल म्हेत्रे यांनी सांगितले की, इन्स्पेक्टर दिलीप कुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली एनडीआरएफच्या पथकाने कराड तालुक्यातील तांबवे, प्रीतिसंगम घाट आणि रेठरे बुद्रुक येथे मॉकड्रिल घेऊन आपत्ती व्यवस्थापनाच्या तयारीची चाचणी पूर्ण केली आहे. हवामान खात्याने पुढील काही दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा दिल्याने कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने घटनास्थळी पोहोचून बचावकार्य करण्यासाठी हे पथक सज्ज ठेवण्यात आले आहे.
पुढील तीन महिने कराड व पाटण उपविभागात एनडीआरएफचे पथक कार्यरत राहणार असून, पूरग्रस्त नागरिकांचे सुरक्षित स्थलांतर, शोध व बचावकार्य तसेच स्थानिक प्रशासनाला आवश्यक ती मदत करण्याची जबाबदारी पथकाकडे राहणार आहे.
विशेष पथकात कोणाचा समावेश?
या विशेष पथकात इन्स्पेक्टर दिलीप कुमार, इन्स्पेक्टर अंकित कुमार यांच्यासह प्रदीप माळी, शरद पवार, चरणदास मांडवे, केशव पाचपुते, राहुल घोडके, तुलसीदास वारुडे, राहुल जगदाळे, संतोष जाधव, महेंद्र आसने, सचिन जाडकर, बालाजी रणदिवे, तुषार भोसले, गोकुळ वाघ, गजानन पाथरीकर, सत्यवान इंदलकर, पिराजी माने, टिकट मोहन्तो, खंडू कांबळे, टिंकू कुमार, अरविंद गोपे, दिलीप गोरले यांच्यासह महिला रेस्क्युअर देविका मोरे आणि मंगल जाधव यांचा समावेश आहे.