मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Maharashtra Rain Updates Schools Colleges Closed Pune Nashik Red Alert Mumbai Orange Alert

Maharashtra Rain Alert: पावसाचा धुमाकूळ सुरूच; मुंबईला ऑरेंज, नाशिक-पुण्याला रेड अलर्ट, अनेक शाळांना सुट्टी

Updated On: Jul 07, 2026 | 11:12 AM IST
जाहिरात
सारांश

Maharashtra Rain Alert: मुसळधार पावसानंतर मुंबईत सध्या पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली असली तरी आजही मुंबईसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हवामान विभागाने दिवसभरात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

Pune Rain, Mumbai Weather, School Holiday, Floods Maharashtra

Maharashtra Rain Alert:राज्यात पावसाचा कहर कायम; मुंबईला ऑरेंज, नाशिक-पुण्याला रेड अलर्ट, अनेक शाळांना सुट्टी

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Maharashtra Monsoon Red Alert :  राज्यात गेल्या तीन-चार दिवसांपासून मुसळधार पावसाने धुमाकूळ घातला आहे. मुंबई, पुण्यापासून नाशिक, नाशिक. मराठवाड्यातही मुसळधार पावसामुळे जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. अतिवृष्टीमुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचून पूरपरिस्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच ठिकाणी वाहतूक विस्कळीत झाल्या आहेत. घाट परिसरात दरडी कोसळण्याच्या घटना घडत आहेत. या पार्श्वभूमीवर आजही राज्यातील अनेक शाळा आणि महाविद्यालयांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे.

भारतीय हवामान विभागाने (IMD) आजही राज्यातील अनेक जिल्ह्यांसाठी मुसळधार पावसासह वादळी वाऱ्यांचाही इशारा दिला आहे. मुंबईसाठी ऑरेंज अलर्ट, तर नाशिक आणि पुणे जिल्ह्यांसाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. नागरिकांनी आवश्यक ती खबरदारी घेऊन सतर्क राहावे, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे.

Mumbai News: मुंबईत विजेच्या उघड्या तारांचे मोठे संकट! वीजमाफियांच्या जाळ्यात अडकली अनेक नागरिकां

कोकण आणि घाटमाथ्यावर अतिवृष्टी

हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज कोकण किनारपट्टी आणि घाटमाथा परिसरात मुसळधार ते अतिमुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याशिवाय पालघर, रायगड, नाशिक घाटमाथा आणि पुणे घाटमाथ्यावरही अतिवृष्टीचा रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

तर मुंबई, मुंबई उपनगरासह , कोकण घाटमाथा आणि पश्चिम विदर्भातील जिल्ह्यांना ऑरेंज अलर्ट देण्यात आला आहे. याशिवाय ठाणे, नाशिक, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्यांनाही ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

पुण्यात शाळांना सुट्टी

पुणे शहरासह संपूर्ण जिल्ह्याला आजही मुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. तर घाटमाथ्यावर अतिमुसळधार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडमधील सर्व शाळांना सुट्टी जाहीर करण्यात आली आहे. नागरिकांनी अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर पडू नये, असे आवाहन प्रशासनाकडून करण्यात आले आहे. दरम्यान, काल (६ जुलै) दिवसभरात चिंचवड येथे १३२ मिमी, लोहगाव येथे ९८ मिमी, पाषाण येथे ६९ मिमी आणि शिवाजीनगर येथे ५५ मिमी पावसाची नोंद करण्यात आली आहे.

मुंबई-पुणे एक्स्प्रेसवेवरील मिसिंग लिंक पुन्हा सुरू; दरड हटवल्यानंतर वाहतुकीला हिरवा कंदील

नाशिकला रेड अलर्ट, SDRF तैनात

नाशिक शहरासह संपूर्ण जिल्ह्यासाठी रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, पेठ आणि इगतपुरी परिसरात मध्यरात्रीपासून जोरदार पाऊस सुरू आहे. संभाव्य आपत्तीचा सामना करण्यासाठी प्रशासनाने आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा आणि एसडीआरएफचे पथक तैनात केले आहे.

अहिल्यानगरला यलो अलर्ट; शेतकऱ्यांना दिलासा

अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात काल रात्रीपासून सर्वदूर संततधार पाऊस सुरू असून, गेल्या काही दिवसांपासून रखडलेल्या खरीप पेरण्यांना वेग येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. पाणलोट क्षेत्रातही चांगला पाऊस झाल्याने जिल्ह्यातील धरणांमधील पाण्याच्या पातळीतही सातत्याने वाढ होत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

Mumbai Rain Update: मुंबईत पावसाने घेतली विश्रांती पण ऑरेंज अलर्ट कायम

मुसळधार पावसानंतर मुंबईत सध्या पावसाने काहीशी विश्रांती घेतली असली तरी आजही मुंबईसाठी ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. हवामान विभागाने दिवसभरात वादळी वाऱ्यासह जोरदार पावसाची शक्यता वर्तवली आहे. त्यामुळे नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

पाऊस थांबला असला तरी आकाशात दाट ढग असून पुन्हा जोरदार पावसाची शक्यता आहे. मिठी नदी पूर्ण क्षमतेने भरून वाहत असल्याने नदीकाठच्या परिसरावर प्रशासनाचे लक्ष आहे.

लोकल सेवा सध्या सुरळीत

मुसळधार पावसाचा फटका सोमवारी मुंबईतील मध्य, पश्चिम आणि हार्बर या तिन्ही लोकल मार्गिकांना बसला होता. काही गाड्या उशिराने धावत होत्या. मात्र, सध्या पावसाचा जोर कमी झाल्याने लोकल रेल्वे सेवा टप्प्याटप्प्याने सुरळीत होत असून बहुतांश गाड्या नियोजित वेळेनुसार धावत आहेत. तरीही हवामानातील बदल लक्षात घेता प्रवाशांनी रेल्वे प्रशासनाच्या सूचनांवर लक्ष ठेवावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

पालघरमध्ये पुराचा कहर

दरम्यान, पालघर जिल्ह्यात काल मुसळधार पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला. वसई-विरार, सफाळे, केळवे, पालघर, बोईसर, मनोर आणि वाडा परिसरात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे नद्या-नाले दुथडी भरून वाहू लागले.

 

 

 

Web Title: Maharashtra rain updates schools colleges closed pune nashik red alert mumbai orange alert

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 11:10 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

महाभयंकर संकट? Pune शहराला मुसळधार पावसाचा इशारा; सिंहगड किल्ला बंद अन् खडकवासला धरण…
1

महाभयंकर संकट? Pune शहराला मुसळधार पावसाचा इशारा; सिंहगड किल्ला बंद अन् खडकवासला धरण…

पावसाचा तडाखा कायम; घाटमाथ्यातील सहा तालुक्यांतील शाळांना सुट्टी, उर्वरित जिल्ह्यात वर्ग नियमित
2

पावसाचा तडाखा कायम; घाटमाथ्यातील सहा तालुक्यांतील शाळांना सुट्टी, उर्वरित जिल्ह्यात वर्ग नियमित

Mumbai Rain Alert: ‘मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील जनजीवन आणि परिस्थिती…’ मंत्री लोढा काय म्हणाले?
3

Mumbai Rain Alert: ‘मुसळधार पावसामुळे मुंबईतील जनजीवन आणि परिस्थिती…’ मंत्री लोढा काय म्हणाले?

पुण्यावर घोंघावतंय भयंकर संकट; सावधान! Khadakwasla Dam मधून कोणत्याही क्षणी…, नागरिकांना आवाहन
4

पुण्यावर घोंघावतंय भयंकर संकट; सावधान! Khadakwasla Dam मधून कोणत्याही क्षणी…, नागरिकांना आवाहन

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलात मृत्यूचे तांडव! भूंकपामुळे 3,500 हून अधिक मृत्यूमुखी; हजारो लोक अजूनही ढिगाऱ्याखाली 

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलात मृत्यूचे तांडव! भूंकपामुळे 3,500 हून अधिक मृत्यूमुखी; हजारो लोक अजूनही ढिगाऱ्याखाली 

Jul 07, 2026 | 12:27 PM
Surya Pushya Nakshatra 2026: शत्रू शनिच्या नक्षत्रात करणार सूर्यदेव प्रवेश, 20 जुलैपासून ‘या’ राशींचे नशीब फळफळणार

Surya Pushya Nakshatra 2026: शत्रू शनिच्या नक्षत्रात करणार सूर्यदेव प्रवेश, 20 जुलैपासून ‘या’ राशींचे नशीब फळफळणार

Jul 07, 2026 | 12:25 PM
Telagana Crime: छतावरून ढकललं तरी वाचला, मग सलाईनमधून टॉयलेट क्लिनर टाकून संपवलं; पत्नीचा थरारक कट उघड

Telagana Crime: छतावरून ढकललं तरी वाचला, मग सलाईनमधून टॉयलेट क्लिनर टाकून संपवलं; पत्नीचा थरारक कट उघड

Jul 07, 2026 | 12:22 PM
सातारा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नामदेव पाटील यांनी घेतली विशाल पाटलांची भेट; ‘या’ विषयावर झाली चर्चा

सातारा काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष नामदेव पाटील यांनी घेतली विशाल पाटलांची भेट; ‘या’ विषयावर झाली चर्चा

Jul 07, 2026 | 12:17 PM
Marathi Serial: ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’च्या सेटवरील किचनमध्ये रंगली मजा; कलाकारांनी बनवली गरमागरम कांदाभजी, पाहा Video

Marathi Serial: ‘वीण दोघांतली ही तुटेना’च्या सेटवरील किचनमध्ये रंगली मजा; कलाकारांनी बनवली गरमागरम कांदाभजी, पाहा Video

Jul 07, 2026 | 12:07 PM
Monsoon Care Tips: पावसाळ्यात डेंग्यूचा वाढता धोका! उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर देणे अधिक महत्वाचे, टळू शकतो मोठा धोका

Monsoon Care Tips: पावसाळ्यात डेंग्यूचा वाढता धोका! उपचारांपेक्षा प्रतिबंधावर भर देणे अधिक महत्वाचे, टळू शकतो मोठा धोका

Jul 07, 2026 | 12:04 PM
MBA Career Options: पदवीनंतर एमबीए करायचंय? ‘या’ ८ स्ट्रीममध्ये स्पेशलायझेशन करून मिळवा कोट्यवधींचे पॅकेज

MBA Career Options: पदवीनंतर एमबीए करायचंय? ‘या’ ८ स्ट्रीममध्ये स्पेशलायझेशन करून मिळवा कोट्यवधींचे पॅकेज

Jul 07, 2026 | 12:02 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा