‘मिसिंग लिंक’च्या निकृष्ट कामावरून रोहित पवारांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल, राम मंदिर घोटाळ्याची न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी

पत्रकारांशी बोलताना रोहित पवार यांनी नमूद केले की, ‘मिसिंग लिंक’च्या उद्घाटनावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मोठे दावे केले होते. या प्रकल्पाची रचना कॅनडा आणि स्पेनमधील असल्याचे आणि ही संरचना तीव्र वादळे किंवा मुसळधार पावसाचाही सामना करण्यास सक्षम असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या हलक्या पावसानंतरही ‘मिसिंग लिंक’मधील अनेक ठिकाणांहून कारंज्यांप्रमाणे पाणी उडू लागले.
रोहित पवार पुढे म्हणाले, “पायाभूत सुविधांचे अनेक ठिकाणी नुकसान झाल्याचे आणि त्यांची स्थिती खराब असल्याचे दिसून आले. काही दिवसांपूर्वी जेव्हा रस्त्याला गेलेल्या भेगांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर आले, तेव्हा मुख्यमंत्र्यांनी टिकाऊपणाच्या चाचण्यांचा उल्लेख केला होता. माझा मुद्दा असा आहे की, जेव्हा रस्ता आधीच खराब स्थितीत असतो, तेव्हाच टिकाऊपणाच्या चाचण्यांचा हवाला दिला जातो.”
लाईव्ह |📍विधान भवन, मुंबई ⏭️ 07-07-2026 पत्रकारांशी संवाद https://t.co/fzAmoScsB4 — Rohit Pawar (@RRPSpeaks) July 7, 2026
Maharashtra Politics: महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा मोठा भूकंप? राष्ट्रवादीच्या बड्या नेत्याची भाजप नेत्यासोबत गुप्त बैठक
मुंबईतील मुसळधार पावसामुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर भाष्य करताना, रोहित पवार यांनी पायाभूत सुविधांसाठी मंजूर करण्यात आलेल्या निधीमध्ये मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. त्यांनी १.४० लाख कोटी रुपये खर्च असलेल्या ‘शक्तीपीठ मार्ग’ प्रकल्पाकडे निर्देश करत त्यातही मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप केला. पायाभूत सुविधांसाठी असलेला निधी आमदार आणि खासदारांना विकत घेण्यासाठी वळवला जात असल्याचा दावा त्यांनी केला.
काल झालेल्या इमारत दुर्घटनेत सहा जणांचा मृत्यू झाला ज्यामध्ये सर्वजण उत्तर प्रदेशातील होते त्याचा संदर्भ देत त्यांनी कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व पीडितांना नुकसानभरपाई देण्याची मागणी केली. पुढे सांगितले की, ती इमारत दोन दिवसांपूर्वीच हलत होती, ज्यामुळे ती कोसळण्याची भीती निर्माण झाली होती. जर अधिकाऱ्यांनी जागेची पाहणी केली असती, तर कारवाई करता आली असती; दुर्दैवाने, कोणत्याही अधिकाऱ्याने त्या ठिकाणाला भेट दिली नाही.
राम मंदिर प्रकरणावरून चंपत राय यांनी दिलेल्या राजीनाम्याबाबत बोलताना रोहित पवार म्हणाले की, केवळ राजीनामा दिल्याने हा प्रश्न सुटत नाही; मंदिराच्या बांधकामादरम्यानही भ्रष्टाचार झाला होता. अगदी देणगीच्या रकमेबाबतही भ्रष्टाचार झाला. केवळ त्यांचा राजीनामा पुरेसा नाही; तर त्यांची चौकशी झाली पाहिजे आणि त्यांच्यावर कारवाई केली पाहिजे. न्यायालयीन चौकशीद्वारेच येथे न्याय मिळू शकेल.
ठाकरे गटाच्या आमदारांची आज ‘मातोश्री’वर महत्त्वपूर्ण बैठक; बैठकीत नेमकं काय घडणार?