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Chandrashekar Bavankule News: बुडत्या जहाजात कोणी बसणार नाही! राष्ट्रवादी-काँग्रेस विलीनीकरणावर चंद्रशेखर बावनकुळेंचा खोचक टोला

Updated On: Jun 12, 2026 | 02:57 PM IST
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सारांश

काँग्रेस पक्षाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी अशा चर्चांना उगाच हवा दिली जात आहे. केवळ प्रकाशझोतात येण्यासाठी या चर्चा केल्या जात आहेत. भाजप आणि एनडीए ५१ टक्के मतांसह विजय मिळवतील. केंद्र सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळानंतरही आम्ही ५१ टक्के मते मिळवू.

Chandrashekhar Bawankule on NCP Merger, Sharad Pawar Supriya Sule

Chandrashekar Bavankule News: बुडत्या जहाजात कोणी बसणार नाही! राष्ट्रवादी-काँग्रेस विलीनीकरणावर चंद्रशेखर बावनकुळेंचा खोचक टोला

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विस्तार

Chandrashekar Bavankule News: “मला वाटत नाही की शरद पवार आणि सुप्रिया सुळे असा निर्णय घेतील. त्यांनी असा निर्णय घेतलाच, तर त्यांना माझ्या शुभेच्छा आहेत. काँग्रेसचा – इतिहास शरद पवार आणि सुप्रिया सुळेंना चांगलाच माहिती आहे.” अशा शब्दांत भाजप नेत चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसला टोला लगावला आहे.

राष्ट्रवादी काँग्रेसचे काँग्रेसमध्ये विलीनीकरण केले जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. भाजपला रोखण्यासाठी धर्मनिरपेक्ष पक्ष काँग्रेसमध्ये विलीन केले जाणार असल्याचे बोलले जात आहे. त्यावरू बावनकुळे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.

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बावनकुळे म्हणाले की, “काँग्रेसमध्ये कोणी कोणाला विचारत नाही. घराणेशाहीच्या आधारे पक्ष पुढे जात असून तिथे एकाधिकारशाही चालते. त्यामुळे तिथे कोणी जाणार नाही. काँग्रेस पक्षाला घरघर लागली असून बुडत्या जहाजात कोणी बसणार नाही. राजकारणात ‘जर-तर’ला जागा नसते. जेव्हा अशी परिस्थिती निर्माण होईल, तेव्हा त्यावर भाष्य करू. मात्र, बडत्या जहाजात कोणी बसायला तयार नसते. ज्या पक्षांचे जहाज बुडत आहे, त्यांच्याकडे काही जण जातील; पण ज्यांना भविष्यात संधी दिसते, ते तिकडे जाणार नाहीत.” असंही त्यांनी सांगितलं.

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काँग्रेस पक्षाचे महत्त्व वाढवण्यासाठी अशा चर्चांना उगाच हवा दिली जात आहे. केवळ प्रकाशझोतात येण्यासाठी या चर्चा केल्या जात आहेत. भाजप आणि एनडीए ५१ टक्के मतांसह विजय मिळवतील. केंद्र सरकारच्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळानंतरही आम्ही ५१ टक्के मते मिळवू. राहुल गांधी २०४७ पर्यंत स्वप्ने पाहू शकतात, मात्र २०४७ पर्यंत त्यांना कोणताही राजकीय वाव दिसत नाही. असा टोलाही बावनकुळेनी लगावला.

Web Title: Nobody board a sinking ship chandrashekhar bawankules sharp jibe at ncp congress merger rumours

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Published On: Jun 12, 2026 | 02:57 PM

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