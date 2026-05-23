OBC Caste Census: ओबीसी जातनिहाय जनगणनेसाठी कराड तहसीलवर धरणे आंदोलन; विविध संघटनांचा प्रशासनावर एल्गार

Updated On: May 23, 2026 | 11:17 AM IST
सारांश

स्पर्धा परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करण्यास मर्यादा आणणारा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली.

Satara News, Karad Update, OBC Reservation, Caste Census,

OBC Caste Census: ओबीसी जातनिहाय जनगणनेसाठी कराड तहसीलवर धरणे आंदोलन; विविध संघटनांचा प्रशासनावर एल्गार

विस्तार
  • ओबीसी समाजाकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी
  • आंदोलकांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबतही चिंता
  • स्पर्धा परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करण्यास मर्यादा आणणारा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा
 

Satara OBC Reaservation: ओबीसी समाजाची स्वतंत्र जातनिहाय जनगणना तातडीने करण्यात यावी, ओबीसी आरक्षणाला घटनात्मक संरक्षण द्यावे आणि क्रिमीलेअरची अट रद्द करावी, या विविध मागण्यांसाठी शुक्रवारी कराड तहसील कार्यालयासमोर विविध ओबीसी संघटनांच्या वतीने धरणे आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनानंतर प्रशासनाला मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले.

देशभरात ओबीसी समाजाकडून जातनिहाय जनगणनेची मागणी जोर धरत असताना केंद्र सरकारनेही याबाबत सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे आंदोलकांनी नमूद केले. मात्र, प्रस्तावित जनगणना प्रश्नावलीमध्ये ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना नसल्याने समाजामध्ये तीव्र नाराजी असल्याचे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले.

यावेळी आंदोलकांनी ओबीसी आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबतही चिंता व्यक्त केली. मराठा समाजातील काही घटकांकडून कुणबी दाखल्यांच्या माध्यमातून ओबीसी प्रवर्गात समावेश मिळवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करत, यामुळे मूळ ओबीसी समाजाच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे त्यांनी म्हटले.

स्पर्धा परीक्षांमध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागांवर दावा करण्यास मर्यादा आणणारा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्यांनी केली. तसेच ओबीसी समाजासाठी लागू असलेली क्रिमीलेअरची अट रद्द करून सामाजिक न्यायाची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, अशी भूमिका संघटनांनी मांडली.

आंदोलनात ओबीसी संघटना जिल्हाध्यक्ष भरत लोकरे, जिल्हा उपाध्यक्ष कॉ. भानुदास वास्के, प्रमोद क्षीरसागर, रामचंद्र बनवडे, विजय पवार, सतीश कदम, जयसिंग कुंभार, अनिल लोहार, विनायक गायकवाड, प्रशांत चव्हाण, निवास मोरे, राजेंद्र भादुले, तानाजी कुंभार, राजेंद्र भोसले, प्रकाश वास्के, प्रशांत काशीद आदी सहभागी झाले होते.

 

Published On: May 23, 2026 | 11:17 AM

