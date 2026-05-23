पश्चिम आशियातील युद्ध आता लवकरच थांबणार; ‘या’ अटींवर झाले एकमत

Updated On: May 23, 2026 | 12:12 PM IST
पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी अमेरिकेच्या अटींची यादी घेऊन तेहरानमध्ये दाखल झाले. सुरुवातीपासूनच अमेरिका या प्रयत्नाबाबत खूप सकारात्मक दिसत होती.

वॉशिंग्टन : इराण या देशावर अमेरिका आणि इस्त्रायल या दोन्ही देशांकडून सातत्याने हल्ले केले जात आहेत. यामुळे जगभरात तणावाचे वातावरण आहे. त्यातच पश्चिम आशियातील अनेक देशात प्रचंड अशांतता निर्माण करणारे अमेरिका आणि इराण यांच्यातील युद्ध आता कायमचे संपू शकते. सौदी मीडियाच्या एका वृत्तानुसार, संपूर्ण जग ज्याची आतुरतेने वाट पाहत आहे, ती घोषणा काही तासांत अपेक्षित आहे.

अमेरिका आणि इराण यांच्यातील कराराचा अंतिम मसुदा तयार आहे आणि येत्या काही तासांत तो अधिकृतपणे जाहीर केला जाऊ शकतो. अमेरिकेचे परराष्ट्र सचिव मार्को रुबियो यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. ते म्हणाले की, इराणसोबतचे युद्ध संपवण्यासाठीच्या चर्चेत काही ‘किरकोळ प्रगती’ झाली आहे. तथापि, त्यांनी पुढे असेही म्हटले की, या प्रगतीचे प्रमाण वाढवून सांगण्याची त्यांची इच्छा नाही.

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील शस्त्रसंधीची प्रक्रिया पुढे सरकत होती. मात्र, शांतता चर्चा कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यात अपयशी ठरत होती. यानंतर, ट्रम्प यांनी आपल्या चीन दौऱ्यावरून परतल्यावर पाकिस्तानला इराणला पाठवले. पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी अमेरिकेच्या अटींची यादी घेऊन तेहरानमध्ये दाखल झाले. सुरुवातीपासूनच अमेरिका या प्रयत्नाबाबत खूप सकारात्मक दिसत होती. दरम्यान, आता अशी बातमी येत आहे की, दोन्ही देशांमध्ये अखेर एक करार झाला आहे. शांतता चर्चेनंतर, इराण-अमेरिका अटींचा अंतिम मसुदा तयार करण्यात आला आहे, ज्याला दोन्ही देशांनी सहमती दर्शवली आहे.

अनेक अटींवर झाले एकमत

सर्व आघाड्यांवर तत्काळ युद्धविराम : दोन्ही देशांचे सैन्य भूमी, समुद्र आणि हवाई मार्गावरील आपली कारवाई तत्काळ थांबवेल आणि कोणत्याही अटीशिवाय संपूर्ण युद्धविराम लागू केला जाईल.

पायाभूत सुविधांवर कोणताही हल्ला नाही : दोन्ही देश एकमेकांच्या लष्करी आस्थापना, नागरिक किंवा तेल शुद्धीकरण कारखान्यांसारख्या आर्थिक लक्ष्यांना लक्ष्य करणार नाहीत.

माध्यमांतील युद्धाचा अंत : रणांगणावर, टीव्हीवर आणि सोशल मीडियावर चालणारा प्रचार आणि वक्तव्यांचा रक्तरंजित खेळ तत्काळ थांबवला जाईल.

सार्वभौमत्वाचा आदर : अमेरिका आणि इराण एकमेकांच्या सीमांचा आदर करतील आणि अंतर्गत बाबींमधील हस्तक्षेप थांबवतील.

Published On: May 23, 2026 | 12:12 PM

