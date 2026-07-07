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Onion Market News:आळेफाटा बाजारात कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा; शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा

Updated On: Jul 07, 2026 | 05:14 PM IST
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सारांश

Onion Market News: मागील लिलावाच्या तुलनेत यावेळी दरात थोडी वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये काहीसे समाधानाचे वातावरण असले, तरी उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च आणि मजुरीचा वाढलेला बोजा लक्षात घेता सध्याचे दर अद्याप अपेक्षित पातळीवर पोहोचलेले नाहीत.

Alephata Onion Market Rates, Today Onion Prices Maharashtra

Onion Market News:आळेफाटा बाजारात कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा; शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा

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विस्तार

Onion Market News: आळेफाटा येथे,कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या दुय्यम बाजार आवारात मंगळवार (दि. ७)रोजी झालेल्या कांदा लिलावात मागील बाजाराच्या तुलनेत दरात काहीशी सुधारणा झाल्याचे चित्र पाहायला मिळाले.दरात वाढ झाली असली तरी ती फार मोठी नसून शेतकऱ्यांना केवळ काहीसा दिलासा मिळाल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.

आजच्या लिलावात एकूण ११ हजार ६१३ गोण्यांची, म्हणजेच ५ हजार ८०६ क्विंटल कांद्याची आवक झाली. गोळा कांद्याला प्रति १० किलो २८० ते ३२१ रुपये, सुपर कांद्याला २६० ते २९० रुपये, गोल्टी व गोल्टा कांद्याला २३० ते २६० रुपये, तर बदला/चींगळी कांद्याला ९० ते १४५ रुपये असा बाजारभाव मिळाला असल्याची माहिती सभापती संजय काळे,उपसभापती निवृत्ती काळे,सचिव रुपेश कवडे यांनी दिली.

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मागील लिलावाच्या तुलनेत यावेळी दरात थोडी वाढ झाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये काहीसे समाधानाचे वातावरण असले, तरी उत्पादन खर्च, वाहतूक खर्च आणि मजुरीचा वाढलेला बोजा लक्षात घेता सध्याचे दर अद्याप अपेक्षित पातळीवर पोहोचलेले नाहीत.त्यामुळे आगामी लिलावात कांद्याच्या दरात आणखी वाढ होईल,अशी अपेक्षा शेतकरी व्यक्त करत आहेत.

आळेफाटा येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीत दर मंगळवार, शुक्रवार आणि रविवार या दिवशी सकाळी १० वाजल्यापासून कांद्याचा लिलाव घेतला जातो.या बाजारात जुन्नरसह परिसरातील मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी आपला कांदा विक्रीसाठी आणत असतात,असे संचालक प्रीतम काळे,व्यवस्थापक सतीश मस्करे यांनी सांगितले.

 

 

Web Title: Onion market news alephata apmc onion rates improve farmers relief

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Published On: Jul 07, 2026 | 05:14 PM

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