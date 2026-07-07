मंगळवार, 7 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Sports »
  • Afghanistan Former Faster Bowler Shapoor Zadran Death 38 Years Cricket News

क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! वयाच्या 38 व्या वर्षी ‘या’ वेगवान गोलंदाजाचे दु:खद निधन

Updated On: Jul 07, 2026 | 05:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

शापूर जादरानचा उद्या 39 वा वाढदिवस होता. दिल्ली-NCR मधील एका खाजगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू होते, मात्र उपचारादरम्यान त्याची मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज अपुरी ठरली.

क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! वयाच्या 38 व्या वर्षी ‘या’ वेगवान गोलंदाजाचे दु:खद निधन

शापूर झद्रानचे निधन (फोटो- ians)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • वेगवान गोलंदाज शापूर झाद्रानचे निधन
  • भारतातील रूग्णालयात सुरू होते उपचार 
  • शापूर झाद्रानचे वयाच्या 38 व्या वर्षी झाले निधन 
Afghanistan Cricketer Death: अफगणिस्तान क्रिकेटसाठी एक अत्यंत दुर्दैवी आणि वाईट बातमी समोर येत आहे. अफगणिस्तानचा वेगवान गोलंदाज म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या खेळाडूचे दु:खद निधन झाले आहे. अफगाणिस्तान क्रिकेटला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळवून देण्यात मोलाचा वाटा उचलणारा माजी स्टार वेगवान (Cricket) गोलंदाज शापूर जादरान याचे प्रदीर्घ आजाराने निधन झाले आहे.

शापूर जादरानचा उद्या 39 वा वाढदिवस होता. दिल्ली-NCR मधील एका खाजगी रुग्णालयात त्याच्यावर उपचार सुरू होते, मात्र उपचारादरम्यान त्याची मृत्यूशी सुरू असलेली झुंज अपुरी ठरली. ७ जुलै २०२६ रोजी वयाच्या ३८ व्या वर्षी त्याची प्राणज्योत मालवली.  अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाने सोशल मीडियाद्वारे या दुःखद वृत्ताला दुजोरा दिला असून त्याच्या निधनावर शोक व्यक्त केला आहे.

 

अफगाणिस्तान क्रिकेट बोर्डाची प्रतिक्रिया काय?

मागील वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात शापूर जादरान आजारी पडला होता. त्यानंतर अफगाणिस्तानच्या डॉक्टर्सने त्याला भारतात जाऊन उपचार घेण्याचा सल्ला दिला होता. भारतात उपचार घेतल्यावर त्याला बारे वाटू लागले. त्याला डीस्चार्ज देण्यात आला. मात्र काही दिवसांनी पुनः त्याची ताब्यात बिघडली. शापूर जादरान हा अफगाणिस्तान क्रिकेटचा पाया रचणाऱ्या प्रमुख खेळाडूंपैकी एक होता. त्याचे समर्पण, खेळावरील प्रेम आणि अढळ वचनबद्धतेमुळेच आज अफगाण क्रिकेट इंटरनॅशनल स्तरावर पोहोचण्यास मदत झाली आहे.

अफगाणिस्तानचा माजी वेगवान गोलंदाज शापूर जादरान याने आपल्या संघाला जागतिक स्तरावर नवी ओळख निर्माण करून देण्यासाठी फार मेहनत आणि कष्ट घेतले. त्याने अफगाणिस्तानसाठी वनडे आणि टी 20 सामने खेळले आहेत. त्याची वेगवान गोलंदाजी चाहत्यांना आवडत असे. वर्ल्डकप आणि टी 20 वर्ल्डकपमध्ये अफगाणिस्तानसाठी खेळणाऱ्या खेळाडूंपैकी तो एक महत्वाचा खेळाडू होता.

Web Title: Afghanistan former faster bowler shapoor zadran death 38 years cricket news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 07, 2026 | 05:10 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

MS Dhoni Birthday: विजेचा वेग, पोलादी धैर्य, प्रत्येक आव्हान झाले नतमस्तक; तिकिट कलेक्टर धोनी ते सर्वश्रेष्ठ कर्णधार
1

MS Dhoni Birthday: विजेचा वेग, पोलादी धैर्य, प्रत्येक आव्हान झाले नतमस्तक; तिकिट कलेक्टर धोनी ते सर्वश्रेष्ठ कर्णधार

मावळ तालुक्यावर शोककळा; पाटणमध्ये दरड कोसळून तिकोणे कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू
2

मावळ तालुक्यावर शोककळा; पाटणमध्ये दरड कोसळून तिकोणे कुटुंबातील तिघांचा मृत्यू

Ellyse Perry 9 ICC Trophies: एलिस पेरीचा धमाका! 9 वेळा ICC ट्रॉफीवर नाव कोरून रचला इतिहास
3

Ellyse Perry 9 ICC Trophies: एलिस पेरीचा धमाका! 9 वेळा ICC ट्रॉफीवर नाव कोरून रचला इतिहास

ENG W vs AUS W: कांगारूंचा पुन्हा एकदा महाधमाका! ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ७ विकेट्सने चिरडले; सातव्यांदा पटकावले विश्वविजेतेपद
4

ENG W vs AUS W: कांगारूंचा पुन्हा एकदा महाधमाका! ऑस्ट्रेलियाने इंग्लंडला ७ विकेट्सने चिरडले; सातव्यांदा पटकावले विश्वविजेतेपद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Viksit Bharat Leadership Conclave 2026: स्वागतपर भाषणात एमडी निमिष माहेश्वरी यांनी मांडला कार्यक्रमाचा दृष्टिकोन

Viksit Bharat Leadership Conclave 2026: स्वागतपर भाषणात एमडी निमिष माहेश्वरी यांनी मांडला कार्यक्रमाचा दृष्टिकोन

Jul 07, 2026 | 05:27 PM
Football फॅन्सना Swiggy कडून भेट! लाँच केली Late Night Eats सर्व्हिस, काय आहे खास?

Football फॅन्सना Swiggy कडून भेट! लाँच केली Late Night Eats सर्व्हिस, काय आहे खास?

Jul 07, 2026 | 05:25 PM
Oral Cancer: वेळीच निदान झाल्यास मौखिक कर्करोग होईल पूर्ण बरा; सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Oral Cancer: वेळीच निदान झाल्यास मौखिक कर्करोग होईल पूर्ण बरा; सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करण्याचा तज्ज्ञांचा सल्ला

Jul 07, 2026 | 05:21 PM
Onion Market News:आळेफाटा बाजारात कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा; शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा

Onion Market News:आळेफाटा बाजारात कांद्याच्या दरात किंचित सुधारणा; शेतकऱ्यांना काहीसा दिलासा

Jul 07, 2026 | 05:14 PM
NCERT Syllabus Change: ९ वीच्या नवीन पुस्तकात न्यायव्यवस्थेचे तोंडभरून कौतुक; ‘या’ वादग्रस्त प्रकरणानंतर केला मोठा बदल

NCERT Syllabus Change: ९ वीच्या नवीन पुस्तकात न्यायव्यवस्थेचे तोंडभरून कौतुक; ‘या’ वादग्रस्त प्रकरणानंतर केला मोठा बदल

Jul 07, 2026 | 05:12 PM
क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! वयाच्या 38 व्या वर्षी ‘या’ वेगवान गोलंदाजाचे दु:खद निधन

क्रिकेटविश्वात मोठी खळबळ! वयाच्या 38 व्या वर्षी ‘या’ वेगवान गोलंदाजाचे दु:खद निधन

Jul 07, 2026 | 05:10 PM
‘मिसिंग लिंक’च्या निकृष्ट कामावरून रोहित पवारांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल, राम मंदिर घोटाळ्याची न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी

‘मिसिंग लिंक’च्या निकृष्ट कामावरून रोहित पवारांचा सरकारवर जोरदार हल्लाबोल, राम मंदिर घोटाळ्याची न्यायिक चौकशी करण्याची मागणी

Jul 07, 2026 | 05:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा