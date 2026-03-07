Pune ZP : पुणे ‘झेडपी’त राष्ट्रवादीचा ‘जुनाच पॅटर्न’; गटनेता अन् अध्यक्षदाबाबत मोठा निर्णय

ही बैठक पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या सभागृहात पार पडली. बैठकीस पक्षाचे प्रमुख पदाधिकारी तसेच जिल्हा परिषद सदस्य उपस्थित होते. गटनेतेपदी निवड झाल्यानंतर श्रीमंत ढोले यांचे पक्षातील सहकाऱ्यांनी अभिनंदन केले. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे स्पष्ट बहुमत असल्यामुळे सत्तास्थापनेची प्रक्रिया वेगाने सुरू झाली आहे.
दरम्यान, जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाच्या निवडीचा मुहूर्तही जाहीर झाला असून, येत्या १८ मार्च रोजी अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार आहे. जिल्हा परिषदेत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे बहुमत असल्यामुळे अध्यक्षपद राष्ट्रवादीकडे जाणे जवळपास निश्चित मानले जात आहे. त्यामुळे सध्या पक्षात अध्यक्षपदासाठी इच्छुकांकडून लॉबिंग सुरू असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
गेल्या काही कार्यकाळांमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसने जिल्हा परिषदेत गटनेता आणि अध्यक्षपद वेगवेगळ्या नेत्यांकडे देण्याची भूमिका घेतली होती. पक्षातील विविध गटांना प्रतिनिधित्व मिळावे आणि संघटनात्मक समतोल राखला जावा, या उद्देशाने हा पॅटर्न राबविण्यात आला होता. यंदाही त्याच पद्धतीचा अवलंब होत असल्याचे ढोले यांच्या निवडीवरून स्पष्ट झाले आहे.
आता अध्यक्षपदासाठी कोणत्या नेत्याला संधी मिळणार याकडे जिल्ह्यातील राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. १८ मार्च रोजी होणाऱ्या निवडणुकीत राष्ट्रवादीचा उमेदवार विजयी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात असून, त्यानंतर जिल्हा परिषदेत सत्तेचे चित्र पूर्णपणे स्पष्ट होणार आहे.
गटनेतेपदी निवड झाल्यानंतर श्रीमंत ढाले यांनी पक्ष नेतृत्वाचे आभार मानत, जिल्हा परिषदेमध्ये पक्षाची भूमिका प्रभावीपणे मांडण्याचा तसेच सर्व सदस्यांना सोबत घेऊन मतदारसंघातील विकासकामांना प्राधान्य देण्याचा निर्धार व्यक्त केला.
