Panvel New Township : पनवेलमध्ये उभारली जाणार नवी टाउनशिप; स्पॅनिश शैलीत आधुनिक राहणीचा अनुभव

पनवेल परिसरात घर किंवा गुंतवणुकीचा विचार करणाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची घडामोड समोर आली आहे. अलदार ग्रुपने 50 एकरांहून अधिक जागेवर विकसित होणाऱ्या नव्या टाउनशिपची घोषणा केली आहे. ‘सेव्हन सिएरा’ या नावाने साकारला जाणारा हा प्रकल्प आधुनिक सुविधा, प्रशस्त मोकळी जागा आणि वेगळ्या वास्तुशैलीमुळे लक्ष वेधून घेत आहे.
या प्रकल्पाची खासियत म्हणजे त्याची संपूर्ण रचना स्पेनमधील पारंपरिक शहरांच्या धर्तीवर करण्यात आली आहे. भूमध्य सागर परिसरातील वास्तुकलेचा प्रभाव या टाउनशिपमध्ये दिसून येणार आहे. आकर्षक रस्ते, हिरवळ, खुली जागा आणि नियोजनबद्ध विकास यामुळे रहिवाशांना वेगळा अनुभव मिळण्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकल्पाचे डिझाइन प्रसिद्ध वास्तुविशारद हफीज कॉन्ट्रॅक्टर यांनी तयार केले आहे.
‘सेव्हन सिएरा’मध्ये प्रामुख्याने व्हिला प्लॉट्स उपलब्ध असतील. स्वतःच्या पसंतीनुसार घर उभारण्याची संधी मिळणार असल्याने हा प्रकल्प अनेकांसाठी आकर्षण ठरू शकतो. याशिवाय रहिवाशांसाठी 25 पेक्षा जास्त आधुनिक सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. कुटुंबाच्या दैनंदिन गरजा आणि आरामदायी जीवनशैली लक्षात घेऊन संपूर्ण आराखडा तयार करण्यात आला आहे.
सध्या पनवेल हा परिसर झपाट्याने बदलत आहे. नव्या विमानतळाचे काम, ट्रान्स हार्बर लिंक, मेट्रो, नैना प्रकल्प आणि भविष्यातील रेल्वे मार्ग यांसारख्या मोठ्या विकासकामांमुळे या भागाचे महत्त्व वाढत आहे. त्यामुळे घर खरेदी करणारे तसेच दीर्घकालीन गुंतवणूक करणारे अनेक जण पनवेलकडे वळताना दिसत आहेत.
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अलदार ग्रुपचे संस्थापक विजय अलदार यांनी सांगितले की, आज अनेक ग्राहक फ्लॅटपेक्षा स्वतःच्या नावावर जमीन असलेली मालमत्ता पसंत करत आहेत. ही गरज लक्षात घेऊन नियोजनबद्ध टाउनशिप उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आधुनिक सुविधा, चांगले नियोजन आणि दर्जेदार वातावरण यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न या प्रकल्पातून करण्यात आला असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
प्रकल्पाच्या विक्रीची जबाबदारी इओनियन ग्रुपकडे सोपविण्यात आली आहे. ग्राहकांपर्यंत प्रकल्प प्रभावीपणे पोहोचवणे, योग्य मार्गदर्शन करणे आणि विक्री प्रक्रिया अधिक सुलभ करणे यावर कंपनी भर देणार आहे. रिअल इस्टेट क्षेत्रातील अनुभवाच्या जोरावर प्रकल्पाला चांगला प्रतिसाद मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
याशिवाय प्रकल्पाच्या ब्रँडिंग आणि जाहिरातींचे काम ‘गुड ओल्ड डिलाईट’ ही संस्था पाहणार आहे. या संस्थेने यापूर्वी अनेक रिअल इस्टेट प्रकल्पांसाठी वेगळ्या संकल्पनांवर आधारित मोहिमा राबवल्या आहेत. सेव्हन सिएरालाही एक वेगळी ओळख मिळावी आणि ग्राहकांशी भावनिक नाते निर्माण व्हावे, या उद्देशाने विशेष ब्रँडिंग धोरण तयार करण्यात आले आहे.
गुड ओल्ड डिलाईटच्या टीमने सांगितले की, प्रत्येक प्रकल्पामागे एक वेगळी कल्पना आणि ओळख असणे गरजेचे असते. सेव्हन सिएरासाठीही फक्त प्लॉट विकण्यावर भर न देता, एक दर्जेदार आणि वेगळ्या जीवनशैलीचा अनुभव देणारे ठिकाण म्हणून हा प्रकल्प सादर केला जात आहे.
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पनवेलमधील वाढती विकासकामे, भविष्यातील कनेक्टिव्हिटी आणि नियोजनबद्ध टाउनशिपची वाढती मागणी पाहता ‘सेव्हन सिएरा’ हा प्रकल्प गृहखरेदीदार आणि गुंतवणूकदार दोघांसाठीही लक्षवेधी पर्याय ठरू शकतो. येत्या काळात या भागातील रिअल इस्टेट बाजाराला या प्रकल्पामुळे नवी चालना मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.