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Raigad News: 15 दिवसांनी अवघा अर्धा तास पाणी! न्हावे गावात भीषण पाणीटंचाई; आंदोलनाचा इशारा

Updated On: Jun 13, 2026 | 01:57 PM IST
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सारांश

पनवेल तालुक्यातील न्हावे गावात गंभीर पाणीटंचाई निर्माण झाली असून ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. अनियमित पाणीपुरवठा, कथित पाणीचोरी आणि टँकरच्या अभावामुळे नागरिकांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.

Raigad News: 15 दिवसांनी अवघा अर्धा तास पाणी! न्हावे गावात भीषण पाणीटंचाई; आंदोलनाचा इशारा

Raigad News: 15 दिवसांनी अवघा अर्धा तास पाणी! न्हावे गावात भीषण पाणीटंचाई; आंदोलनाचा इशारा

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विस्तार
  • न्हावे गावात 14 ते 15 दिवसांनी केवळ अर्धा तास पाणीपुरवठा होत असल्याने ग्रामस्थांचे दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे.
  • मुख्य जलवाहिनीवर अनधिकृत जोडण्या घेऊन पाणीचोरी होत असल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला असून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
  • परिस्थिती सुधारली नाही तर ग्रामस्थांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
पनवेल: पनवेल तालुक्यातील न्हावे गावात भीषण पाणीटंचाई निर्माण झाली असून ग्रामस्थांना पिण्याच्या पाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागत आहे. ग्रामपंचायतीमार्फत तब्बल १४ ते १५ दिवसांनी केवळ अर्धा तास पाणीपुरवठा होत असल्याने नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा, अशी मागणी ग्रामसुधारक मंडळ न्हावेचे माजी अध्यक्ष योगेश कुंडलिक पाटील यांनी केली आहे. गेल्या वर्षभरापासून गावातील पाणीपुरवठा व्यवस्था विस्कळीत झाली असून अनेक कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्यासाठी खासगी टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.

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अनधिकृत जोडण्या घेऊन पाणीचोरी सुरू ठेवल्याचा आरोप

वाढत्या महागाईच्या काळात पाण्यासाठी अतिरिक्त खर्च करावा लागत असल्याने आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल कुटुंबाचे मोठे हाल होत आहेत. महिलांना, ज्येष्ठ नागरिकांना आणि विद्यार्थ्यांनाही पाण्याच्या समस्येचा फटका बसत असून दैनंदिन जीवन विस्कळीत झाले आहे. दरम्यान, गावातील मुख्य जलवाहिनीवर काही व्यक्तीनी अनधिकृत जोडण्या घेऊन पाणीचोरी सुरू ठेवल्याचा आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे. काही दिवसांपूर्वी अशा बेकायदेशीर जोडण्यांवर कारवाई करून त्या तोडण्यात आल्या होत्या. मात्र त्या पुन्हा सुरू झाल्याचे दिसून येत असल्याने दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी होत आहे. या प्रकारामुळे अधिकृत ग्राहकांना मिळणा-या पाण्याचे प्रमाण घटल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

न्हावे गावातील नागरिकांना तब्बल १४ ते १५ दिवसांनी केवळ अर्धा तास पाणी मिळत आहे. ही परिस्थिती अत्यंत गंभीर असून प्रशासनाने तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करून पाणीचोरी रोखण्यासाठी कठोर कारवाई करावी. अन्यथा ग्रामस्थांच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल.- योगेश कुंडलिक पाटील, माजी अध्यक्ष, ग्रामसुधारक मंडळ न्हावे

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सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर विषय

अनियमित पाणीपुरवठ्यामुळे नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवून ठेवावे लागत आहे. त्यामुळे पाणी दूषित होण्याचा आणि संसर्गजन्य आजार पसरण्याचा धोका वाढला आहे. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ पाणीपुरवठ्यापुरता मर्यादित न राहता सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित गंभीर विषय बनला आहे. ग्रामस्थांनी प्रशासनाकडे तातडीने टँकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू करण्याची, पाणीचोरी रोखण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्याची तसेच जलवाहिन्याची तपासणी करून नियमित पाणीपुरवठा सुनिश्चित करण्याची मागणी केली आहे. अन्यथा ग्रामस्थांना आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारावा लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचार्‍यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Severe water crisis hits nhave village residents warn of agitation over irregular supply

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Published On: Jun 13, 2026 | 01:57 PM

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