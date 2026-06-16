CJP Nagpur Protest: जयपूरनंतर आता नागपुरात CJPचे वादळ धडकणार! पेपरफुटीविरोधात आज तरुणांचे भव्य आंदोलन

CJP Nagpur Protest Today: देशात सततच्या पेपरफुटीच्या प्रकरणांमुळे तरुण आणि विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. याच पेपरफुटीच्या मुद्द्यावरून कॉकरोच जनता पार्टीने आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. राजस्थानातील जयपूर येथील आंदोलनानंतर सीजेपीचे वादळ आज (16जून) आंदोलनानंतर नागपुरात धडकणार आहे, या आंदोलनाचे नेतृत्त्व करण्यासाठी सीजेपीचे अध्यक्ष अभिजीत दिपके दुपारपर्यंत नागपुरात दाखल होतील.
जयपूरमधील आंदोलनानंतर आज नागपूरमध्येही सीजेपीच्या आंदोलनांमध्ये मोठ्या संख्येने विद्यार्थी आणि तरूण जमण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. पोलियांच्या माहितीनुसार तब्बल २००० हजारहून अधिक तरूण या आंदोलनात सहभागी होण्याची शक्यता आहे.
सीजेपीच्या आंदोलनासाठी नागपूर पोलिसह सज्ज झाले आहेत. संपूर्ण शहरात पोलिसांचा कडेकोट बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. 4 डीसीपी, 3 एसीपी, 18 पोलिस निरीक्षक, 45 एपीआय आणि उपनिरीक्षक, 470 पुरुष आणि 170 महिला पोलिस कर्मचारी या आंदोलनासाठी तैनात करण्यात आल्याची माहिती आहे.
याशिवाय नागपुर पोलिसांकडून दोन दंगल नियंत्रण पथकेही स्टॅंडबायवर ठेवण्यात आली आहेत. “शहराची कायदा व सुव्यवस्था बिघडवण्याच्या कोणत्याही प्रयत्नावर कठोर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही पोलिस आयुक्त रवींद्रकुमार सिंग यांनी दिला आहे.
जयपूरमध्ये झालेल्या निदर्शनांदरम्यान, अभिजीत दिपकेंच्या हातात निदर्शनादरम्यान नीट पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थिनीचा फोटो होता. आंदोलनस्थळी पोहचताच सीजेपीच्या कार्यकर्त्यांनी अभिजीत दिपकेला खांद्यावर उचलून घेतले. गर्दीतून वाट काढत काही तरुण त्यांच्याजवळ पोहचले आणि अभिजीतला थप्पड मारली.
हा प्रकार घडताच घटनास्थळी चांगलाच गोंधळ उडाला त्यातच ताणावही वाढला. अभिजीतच्या समर्थकांनी हल्लेखोरांना घेरून बेदम मारहाण केली. पोलिसांनी हस्तक्षेप करत हल्लेखोरांना पकडले आणि ताब्यात घेतले.
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अभिजीत दिपके यांना मारहाण आणि आंदोलनात गोंधळ घातल्या प्रकरणी जयपूर पोलिसांनी रोहित शर्मा, राकेश गुर्जर, अजय शर्मा, कुलदीप सिंग शेखावत आणि निकेत यांना अटक केली आहे. अभिजीत दिपकेंच्या सोशल मीडियावर दिलेल्या विधानांमुळे आणि CJP च्या कार्यपद्धतीवर नाराज असल्याचे दावा आरोपींकडून करण्यात आला आहे.
आंदोलनादरम्यान, अभिजीती दीपकेने नीट पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या स्मरणार्थ दोन मिनिटे शांतता पाळायला लावली. त्यानंतर काही वेळातच परिस्थिती पूर्वपदावर आली.
CJP कडून गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने नीट पेपरफुटी, CBSE परीक्षेतील फेरफार आणि शिक्षण व्यवस्थेशी संबंधित मुद्द्यांवरून केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली जात आहे. यासाठी देशभरात आंदोलनाची हाकही देण्यात आली आहे. कालच्या घटनेनंतर आज थेट मुख्यमंत्र्यांच्या नागपुरमध्ये सीजेपीचे आंदोलन असल्याने या आंदोलनाला इथे किती प्रतिसाद मुळते हे पाहणे महत्त्वाचे असणार आहे.