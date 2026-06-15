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Cockroach Janata Party Protest: ‘गद्दार म्हणा..’, प्रकाश राज यांचा सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा, ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आंदोलनात घोषणा

Updated On: Jun 15, 2026 | 09:36 AM IST
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सारांश

प्रकाश राज यांनी ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आंदोलनात युवांना प्रेरणादायी संदेश दिला. त्यांच्या भाषणाची आणि घोषणाबाजीची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

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विस्तार

कॉकरोच जनता पार्टीच्या (सीजेपी) बॅनरखाली मोठ्या संख्येने तरुणांनी रविवारी बंगळूरमधील फ्रीडम पार्कमध्ये मुसळधार पावसातही आंदोलन केले. परीक्षांमधील कथित अनियमिततेवरून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सीजेपी देशभरात आंदोलने करत आहे. अभिनेते प्रकाश राज यांनीही या आंदोलनात सहभाग घेतला आणि जमावाला संबोधित केले.

‘कॉकरोच इज बॅक’च्या अधिकृत एक्स अकाऊंटवरून शेअर केलेल्या एका व्हिडिओमध्ये, प्रकाश राज हे कार्यकर्त्या सोनम वांगचुक आणि सीजेपीचे संस्थापक अभिजीत दीपके याच्यासोबत उभे असलेले दिसले. ते म्हणाले, “निवडलेल्या नेत्यांनी आपलं काम करायला हवं! तुम्ही समीकरण का बदललं आहे? तुम्ही तुमचं काम करण्याऐवजी राजकारण खेळत आहात. नाही! या देशातील तरुणांनी स्वतःची लढाई स्वतः लढण्याचा निर्णय घेतला आहे. या देशातील तरुण दलित आहेत. काका आणि काकू, तुम्ही निवृत्तीनंतरही या देशावर राज्य करत आहात. निघून जा. आम्ही तरुण आमच्या भविष्यासाठी लढत आहोत. हे तरुण त्यांच्या स्वप्नांसाठी लढत आहेत.”

एका व्हिडिओमध्ये तो म्हणतो, “तुम्ही या तरुणांना ‘शहरी नक्षलवादी,’ ‘पाकिस्तानी,’ किंवा ‘झुरळे’ म्हटले तरी ते घाबरत नाहीत. ते त्यांच्या स्वप्नांसाठी लढत आहेत. ‘तुम्ही गप्प बसा आणि त्यांचे ऐका.”

सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे पाठिंबा मिळवणाऱ्या झुरळ जनता पक्षाने (CJP) यापूर्वी नवी दिल्लीत असेच आंदोलन केले होते. पक्षाने म्हटले आहे की, कथित नीट प्रश्नपत्रिका गळती केंद्र सरकारचे अपयश दर्शवते आणि जबाबदार लोकांवर कारवाई झाली पाहिजे.

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प्रकाश राज म्हणाले, “आवाज उठवा.”
प्रकाश राज यांनी X वरील आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले आहे, “मी बंगळूरला जात आहे… या आवश्यक शांततापूर्ण आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी… कृपया आमच्यासोबत आवाज उठवण्यासाठी आणि सरकारला त्यांच्या अपयशासाठी जबाबदार धरण्यासाठी सामील व्हा.”

‘कॉकरोच जनता पार्टी’ आंदोलनात प्रकाश राज यांचा युवांना संदेश, घोषणाबाजीने वेधले लक्ष
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प्रकाश राज जंतर मंतरला का पोहोचले नाहीत?

यापूर्वी, दिल्लीतील आंदोलनात सामील होऊ न शकलेल्या एका X वापरकर्त्याला त्यांनी उत्तर दिले होते. त्यावर ते म्हणाले, “मी तिथे पोहोचून माझा पाठिंबा दर्शवण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न केला… पण पूर्वनियोजित कामांमुळे मी येऊ शकलो नाही… मी नेहमीच या चळवळीसोबत आहे. झुरळांनी उत्तम काम केले याचा मला खूप आनंद आहे.” प्रिय वांगचुक, तुम्ही तिथे उपस्थित राहिल्याबद्दल धन्यवाद… जेव्हा आपल्या शिक्षण व्यवस्थेच्या भविष्याचा प्रश्न येतो, तेव्हा तुमच्यापेक्षा अधिक योग्य कोण असू शकेल?

 

Web Title: Call us traitors we are not afraid prakash raj targets those in power slogans echo at protest

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Published On: Jun 15, 2026 | 09:36 AM

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