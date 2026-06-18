गुरुवार, 18 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • We Have No Information About Operation Tiger Says Chandrashekhar Bawankule

‘ऑपरेशन टायगर’बाबत आम्हाला काहीही माहिती नाही, आमच्या नेत्यांना…; बावनकुळे यांचं मोठं विधान

Updated On: Jun 18, 2026 | 01:27 PM IST
जाहिरात
सारांश

याबाबत उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच माहिती आहे. भाजपचा या विषयाशी कुठलाही संबंध नाही. त्यामुळे भाजप किंवा आमच्या नेत्यांना यात गोवणे योग्य नाही.

'ऑपरेशन टायगर'बाबत आम्हाला काहीही माहिती नाही, आमच्या नेत्यांना...; बावनकुळे यांचं मोठं विधान

'ऑपरेशन टायगर'बाबत आम्हाला काहीही माहिती नाही, आमच्या नेत्यांना...; बावनकुळे यांचं मोठं विधान

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

मुंबई : आम्हाला टायगरच माहीत नाही, कुणी आणले हेदेखील माहित नाही, फोडाफोडीशी भाजपचा काहीही संबंध नाही, असा दावा करून महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी अधिक बोलणं टाळलं. ऑपरेशन टायगरबद्दल मला काहीही माहिती नाही. ऑपरेशन टायगर का आहे?, त्याचे नाव काय? याची काहीही कल्पना नाही.

याबाबत उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाच माहिती आहे. भाजपचा या विषयाशी कुठलाही संबंध नाही. त्यामुळे भाजप किंवा आमच्या नेत्यांना यात गोवणे योग्य नाही. आमच्या नेत्यांबद्दल टीकाटिप्पणी करणे योग्य नाही, असे बावनकुळे यांनी पत्रकारांशी बोलताना म्हटले. उद्धव ठाकरे यांनी त्यांचा पक्ष सांभाळावा आणि एकनाथ शिंदे यांनी पक्ष वाढवावा, याबद्दल कुणाचीही ना नाही. आमदार, खासदार का सोडून चालले याचे ठाकरे यांनी आत्मचिंतन करावे, असा सल्ला देऊन बावनकुळे यांनी शिवसेनेच्या (ठाकरे गट) फोडाफोडीशी भाजपचा कुठलाही संबंध नाही, असा दावा केला.

Shiv Sena Operation Tiger : ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी? उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला फक्त 3 खासदार उपस्थित; 6 बंडखोरांनी फिरवली पाठ

टंचाईचे नियोजन, पेयजलासाठी राखीव

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाने राज्याच्या पाणी स्थितीचा आढावा घेतला. आता जास्तीत जास्त पाणी हे पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासनाला दिल्या आहेत, असेही बावनकुळे म्हणाले.

मुख्यमंत्रिपदाबद्दल चर्चा नको

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्लीला जातील आणि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होतील हा शिंदे गटाचे आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांचा दावा चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी खोडून काढला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अत्यंत सक्षम आणि लोकप्रिय नेते आहे. ते दिल्लीत राहतील की मुंबईत हे माझ्या हातात नाही. राज्याच्या सर्वंकश विकासासाठी त्यांना मुख्यमंत्री केले आहे. फडणवीस आणि पंतप्रधान मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याची जोरदार प्रगती सुरू आहे. अशा स्थितीत मुख्यमंत्रिपदाबद्दल चर्चा करणे योग्य नाही, असे बावनकुळे म्हणाले.

आता आमदारांना केले जाणार लक्ष्य?

एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने राबवलेल्या ‘ऑपरेशन टायगर’मुळे राज्याच्या राजकारणात खळबळ उडाली आहे. ठाकरे गटातून सहा खासदारांनी बाहेर पडून स्वतंत्र गट स्थापन करणे आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी त्याला मान्यता देणे, या घडामोडींनंतर आता राजकीय लक्ष आमदारांकडे वळले आहे.

Web Title: We have no information about operation tiger says chandrashekhar bawankule

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 18, 2026 | 01:27 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Shiv Sena Operation Tiger: ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी? उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला फक्त 3 खासदार उपस्थित; 6 बंडखोरांनी फिरवली पाठ
1

Shiv Sena Operation Tiger: ‘ऑपरेशन टायगर’ यशस्वी? उद्धव ठाकरेंच्या बैठकीला फक्त 3 खासदार उपस्थित; 6 बंडखोरांनी फिरवली पाठ

Maharashtra Politics : हे ‘ऑपरेशन टायगर’ नसून ‘ऑपरेशन गिधाड’; काँग्रेस नेते नाना पटोलेंचा टोला
2

Maharashtra Politics : हे ‘ऑपरेशन टायगर’ नसून ‘ऑपरेशन गिधाड’; काँग्रेस नेते नाना पटोलेंचा टोला

सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात; मतदारांच्या ‘पहिल्या पसंती’वर साऱ्यांच्या नजरा
3

सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीच्या मतदानाला सुरुवात; मतदारांच्या ‘पहिल्या पसंती’वर साऱ्यांच्या नजरा

‘ठाकरे गटाच्या स्थितीस संजय राऊत जबाबदार, उद्धव ठाकरेंनी आत्मपरीक्षण’; शिंदे गटाच्या नेत्याचा टोला
4

‘ठाकरे गटाच्या स्थितीस संजय राऊत जबाबदार, उद्धव ठाकरेंनी आत्मपरीक्षण’; शिंदे गटाच्या नेत्याचा टोला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘ऑपरेशन टायगर’बाबत आम्हाला काहीही माहिती नाही, आमच्या नेत्यांना…; बावनकुळे यांचं मोठं विधान

‘ऑपरेशन टायगर’बाबत आम्हाला काहीही माहिती नाही, आमच्या नेत्यांना…; बावनकुळे यांचं मोठं विधान

Jun 18, 2026 | 01:27 PM
C Name Personality: स्पष्टवक्तेपणा आणि प्रेमळ स्वभाव दोन्हीचा मेळ, कसे आहे C अक्षराच्या नावाचे व्यक्तिमत्व

C Name Personality: स्पष्टवक्तेपणा आणि प्रेमळ स्वभाव दोन्हीचा मेळ, कसे आहे C अक्षराच्या नावाचे व्यक्तिमत्व

Jun 18, 2026 | 01:25 PM
US-Iran War: ‘It’s signed… ‘मॅक्रॉन यांच्या शेजारी बसून ट्रम्प यांनी चालवले पेन; पाहा युद्धाला पूर्णविराम देणारा ‘तो’ VIRAL VIDEO

US-Iran War: ‘It’s signed… ‘मॅक्रॉन यांच्या शेजारी बसून ट्रम्प यांनी चालवले पेन; पाहा युद्धाला पूर्णविराम देणारा ‘तो’ VIRAL VIDEO

Jun 18, 2026 | 01:19 PM
Tri Nation A series: तिलक वर्मा ब्रिगेडची कमाल; अफगाणिस्तानला चारीमुंड्या चित करत फायनलमध्ये धडक! अंतिम सामना कधी?

Tri Nation A series: तिलक वर्मा ब्रिगेडची कमाल; अफगाणिस्तानला चारीमुंड्या चित करत फायनलमध्ये धडक! अंतिम सामना कधी?

Jun 18, 2026 | 01:14 PM
‘गालावर Kiss कर ना…’ भररस्त्यात परदेशी पर्यटकाचा हात पकडून तरुणाचा लज्जास्पद कृत्य; VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

‘गालावर Kiss कर ना…’ भररस्त्यात परदेशी पर्यटकाचा हात पकडून तरुणाचा लज्जास्पद कृत्य; VIDEO पाहून नेटकरी संतप्त

Jun 18, 2026 | 01:12 PM
Bihar Crime: परीक्षेत नापास, मोबाईलचं व्यसन अन् नैराश्य; 11 एक्सपायरी गोळ्या खाऊन 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Bihar Crime: परीक्षेत नापास, मोबाईलचं व्यसन अन् नैराश्य; 11 एक्सपायरी गोळ्या खाऊन 20 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

Jun 18, 2026 | 01:05 PM
World Kidey Cancer Awareness Day: मूत्रपिंड खराब होणं किंवा लपलेल्या किडनी ट्युमरची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतं, तज्ज्ञांचा इशारा

World Kidey Cancer Awareness Day: मूत्रपिंड खराब होणं किंवा लपलेल्या किडनी ट्युमरची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतं, तज्ज्ञांचा इशारा

Jun 18, 2026 | 12:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Kalyan : KDMC पुस्तकावरून नवा वाद! आगरी-कोळी समाजाचा अपमान झाल्याचा आरोप, चौकशीची मागणी

Jun 17, 2026 | 03:27 PM
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा