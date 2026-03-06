Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
महापालिकेत गर्दीमुळे पदाधिकारी ओळखता येईना; कार्यकर्ता कोण अन्…

पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सध्या सभा आणि बैठकीदरम्यान पदाधिकारी ओळखण्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण होत आहे.

Updated On: Mar 06, 2026 | 02:38 PM
महापालिकेत गर्दीमुळे पदाधिकारी ओळखता येईना; कार्यकर्ता कोण अन्...

संग्रहित फोटो

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत सध्या सभा आणि बैठकीदरम्यान पदाधिकारी ओळखण्यात अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये गोंधळाची स्थिती निर्माण होत आहे. महापालिकेतील १२८ सदस्यांपैकी तब्बल ६४ सदस्य नव्याने निवडून आलेले असल्याने अनेकांची अद्याप एकमेकांशी पुरेशी ओळख झालेली नाही. त्यातच कडक पेहरावात मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते महापालिकेत वावरत असल्याने नगरसदस्य कोण आणि कार्यकर्ता कोण, हे ओळखणे अवघड होत असल्याचे चित्र आहे.

 

महापालिका निवडणुकीला दीड महिना उलटला असून, सत्तास्थापनेलाही महिना झाला आहे. महापौरांसह पदाधिकाऱ्यांनी कामकाज सुरू केले असून, स्थायी समिती आणि विषय समित्यांचेही कामकाज सुरू झाले आहे. मात्र, पहिल्या सर्वसाधारण सभेपासूनच कार्यकर्त्यांची मोठी उपस्थिती दिसून येत आहे.

दरम्यान, १४ मार्च २०२२ पासून महापालिकेत चार वर्षे प्रशासकीय राजवट होती. त्या काळात मोजकेच माजी नगरसेवक महापालिकेत येत असत. यंदा निवडणुकीत अनेक नवे चेहरे निवडून आल्याने त्यांची ओळख सर्वांना झालेली नाही. याबाबत एका नव्या नगरसदस्याने सभागृहात ओळख सत्र घेण्याची मागणीही केली होती. मात्र, अद्याप तसे सत्र झालेले नाही. त्यामुळे सभांमध्ये कार्यकर्त्यांची गर्दी आणि ओळखीचा गोंधळ कायम असल्याचे दिसून येत आहे.

हे सुद्धा वाचा : जलपर्णीने गुदमरली मुळा–मुठा नदी, प्रदूषणाकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष; दुर्गंधीने नागरिकांचे आरोग्य धोक्यात

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचा मोठा निर्णय

पिंपरी- चिंचवड शहराच्या विकासात मोलाचे योगदान देणारे दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या स्मृती जतन करण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. महापालिकेच्या नवीन प्रशासकीय इमारतीच्या परिसरात ‘अजितसृष्टी’ उभारण्याच्या प्रस्तावाला सर्वसाधारण सभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी एकमताने मंजुरी दिली आहे. महापौर रवि लांडगे यांनी याबाबतची अधिकृत घोषणा केली आहे. भाजप नेते तथा आमदार महेश लांडगे यांनी अजित पवार यांच्या कार्याचा गौरव करण्यासाठी हे स्मारक उभारण्याची सूचना केली होती, ज्याला सर्वच पक्षांनी उत्स्फूर्त पाठिंबा दिला. चिंचवड येथील डी-मार्ट समोर ३३.८६ एकर जागेवर महापालिकेची नवीन इमारत साकारत असून, त्यातील ८.६५ एकर जागेवर हे भव्य स्मारक उभारले जाणार आहे. महापौर रवि लांडगे यांनी या कामाची तातडीने संयुक्त पाहणी करून प्रशासकीय कार्यवाही सुरू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. आमदार महेश लांडगे यांनी या निर्णयाबद्दल महापौर आणि सर्व लोकप्रतिनिधींचे आभार मानले असून, हा निर्णय शहराच्या एकात्मतेला बळ देणारा ठरेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.

Published On: Mar 06, 2026 | 02:38 PM

