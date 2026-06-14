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Tukaram Mundhe: ‘लोक खातात म्हणून गुटखा विकतात’; तुकाराम मुंढेंच्या ‘मकोका’ कारवाईवर मंत्र्यांचं अजब विधान

Updated On: Jun 14, 2026 | 05:32 PM IST
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सारांश

गुटखा माफियांविरुद्ध 'मोका' (MCOCA) अंतर्गत कारवाई करण्याचा एफडीए (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंडे यांचा निर्णय मंत्री संजय सावकारे यांनी अमान्य केला आहे; लोक गुटखा खातात म्हणूनच त्याची विक्री होते, असे त्यांनी म्हटले आहे.

तुकाराम मुंढेंच्या 'मकोका' कारवाईवर मंत्र्यांचं अजब विधान (Photo Credit- X)

तुकाराम मुंढेंच्या 'मकोका' कारवाईवर मंत्र्यांचं अजब विधान (Photo Credit- X)

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विस्तार
  • ‘लोक खातात म्हणून गुटखा विकतात’
  • तुकाराम मुंढेंच्या ‘मकोका’ कारवाईवर मंत्र्यांचं अजब विधान
  • वाचा संपूर्ण बातमी!
Tukaram Mundhe News: राज्यात सध्या गुटखा माफिया आणि प्रशासन यांच्यात जोरदार संघर्ष सुरू आहे. एका बाजूला, अन्न व औषध प्रशासनाचे (FDA) आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आपल्या ‘सिंघम’सारख्या प्रतिमेला साजेसे गुटखा तस्करांचे कंबरडे मोडण्यासाठी ‘मोका’ (MCOCA) सारख्या कठोर कायद्यांचा वापर केला आहे. तर दुसरीकडे, राज्याचे मंत्री या कारवाईबाबत एक विचित्र युक्तिवाद केल्याने नवीन राजकीय वाद निर्माण झाला आहे.

मुंडे यांचा ‘मोका’चा दणका

गुटखा, तंबाखू आणि निकोटिनयुक्त पान मसाला यांच्या बेकायदेशीर व्यापाराकडे यापुढे सामान्य गुन्हा म्हणून पाहिले जाणार नाही, असे एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे. या बेकायदेशीर पुरवठा साखळीत सहभागी असलेल्या प्रत्येकावर मग ते उत्पादक, पुरवठादार, वाहतूकदार किंवा गोदाम मालक असोत ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा’ (MCOCA/मोका) अंतर्गत कारवाई करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. या कठोर निर्णयामुळे गुटखा माफियांमध्ये खळबळ उडाली आहे, कारण ‘मोका’ अंतर्गत गुन्हा दाखल झाल्यास जामीन मिळणे जवळपास अशक्य असते.

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मंत्री संजय सावकारे यांच्या विधानाने खळबळ

या कारवाईदरम्यान, राज्यमंत्री संजय सावकारे यांचे एक विधान सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. प्रशासनाच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत त्यांनी म्हटले की, तंबाखूचे सेवन ही जुनी चालत आलेली प्रथा आहे; लोक त्याचे सेवन करतात म्हणूनच दुकानदार ते विकतात. लोकांनी त्याचे सेवन करणे थांबवले तर विक्री आपोआप बंद होईल, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. मंत्र्यांनी पुढे असेही म्हटले की, तंबाखूचे सेवन करणाऱ्या सामान्य नागरिकांवर ‘मोका’सारखा कायदा लागू करणे हे सरकारसाठीच एक मोठे संकट किंवा “घशात अडकलेले हाड” ठरू शकते.

दंडात्मक कारवाईपेक्षा समुपदेशनावर भर

मंत्री संजय सावकारे यांचे असे मत आहे की, बेकायदेशीर विक्रेत्यांवर तुरुंगवासासारखी कठोर दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी प्रशासनाने तंबाखूचे सेवन करणाऱ्यांचे समुपदेशन करण्यावर भर दिला पाहिजे. त्यांनी लोकांना स्वतःच्या आरोग्यासाठी तंबाखूचे सेवन सोडण्याचे आवाहन केले. मात्र, त्यांच्या या विधानामुळे प्रश्न निर्माण झाले आहेत: हाच तर्क इतर अमली पदार्थ किंवा बेकायदेशीर व्यापाराच्या बाबतीतही लावला जाऊ शकतो का?

तुकाराम मुंडे यांच्या धडक कारवायांचे वारे राज्यभर; मात्र वाईत अजूनही ‘सब कुछ ठीक है’चे चित्र?

Web Title: People sell gutkha because they eat it ministers strange statement on tukaram mundes mcoca action

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Published On: Jun 14, 2026 | 05:30 PM

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