Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Dont Transfer Tukaram Mundhe Mangalwedha Residents Urge Maha Govt To Keep Fda Chief

Tukaram Mundhe Transfer: तुकाराम मुंडेंच्या प्रतिमेला थेट दुग्धाभिषेक! बदली न करण्यासाठी मंगळवेढ्यातील जनता रस्त्यावर

Updated On: Jun 12, 2026 | 07:07 PM IST
जाहिरात
सारांश

Tukaram Mundhe FDA Commissioner - तुकाराम मुंडे यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीत पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, लोकहिताला प्राधान्य आणि नियमांचे कठोर पालन यांचा आदर्श निर्माण केला आहे. फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करताना त्यांनी कोणताही दबाव न मानता कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे.

Tukaram Mundhe FDA Commissioner, Tukaram Mundhe Transfer News, Mangalwedha Solapur News,

तुकाराम मुंडेंच्या प्रतिमेला थेट दुग्धाभिषेक! बदली न करण्यासाठी मंगळवेढ्यातील जनता रस्त्यावर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • प्रामाणिक आणि धाडसी कामाचे कौतुक करण्यासाठी आयोजकांनी तुकाराम मुंडे यांच्या प्रतिमेला दुग्धाभिषेक
  • अन्न व औषध प्रशासन (FDA) विभागाचे आयुक्त म्हणून त्यांची किमान पुढील ३ वर्षे बदली करण्यात येऊ नये
  • राज्यभरातील भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषधे आणि गुटखा माफियांचे धाबे दणाणले
 

Tukaram Mundhe Transfer: अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंडे यांनी राज्यभर भेसळयुक्त अन्नपदार्थ, बनावट औषधे, गुटखा विक्री तसेच नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित विविध गैरप्रकारांवर सुरू केलेल्या धडक कारवाईचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत आहे. त्यांच्या प्रामाणिक, धाडसी आणि जनहिताच्या कार्यशैलीबद्दल कृतज्ञता व्यक्त करण्यासाठी मंगळवेढा शहरात त्यांच्या प्रतिमेस दुग्धाभिषेक करण्यात आला.

यावेळी उपस्थित नागरिकांनी तुकाराम मुंडे यांची किमान तीन वर्षे बदली करू नये, अशी मागणी शासनाकडे केली. राज्यभर सुरू असलेल्या त्यांच्या कठोर कारवाईमुळे अनेक भेसळखोर, गुटखा माफिया, बनावट औषध विक्रेते आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या प्रवृत्तींचे धाबे दणाणले असून, सर्वसामान्य जनतेत समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Crime News : प्रणित मोरेसह ‘त्या’ दोघांवर मोठी कारवाई, सायबर पोलिसांकडून गुन्हा दाखल

मंगळवेढा परिसरातही दिवसेंदिवस वाढत चाललेले भेसळयुक्त दूध, निकृष्ट दर्जाचे अन्नपदार्थ, बनावट औषधांची विक्री, विविध अवैध व्यवसाय आणि नागरिकांच्या आरोग्याशी व सुरक्षिततेशी खेळणाऱ्या प्रवृत्ती यांच्याविरोधात कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. प्रामाणिक अधिकारी जर निर्भयपणे आणि निष्पक्षपणे जनतेच्या हितासाठी काम करत असतील, तर समाजाने त्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले पाहिजे, या भावनेतून हा दुग्धाभिषेक करण्यात आल्याचे आयोजकांनी सांगितले.

तुकाराम मुंडे यांनी आपल्या प्रशासकीय कारकिर्दीत पारदर्शक कारभार, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, लोकहिताला प्राधान्य आणि नियमांचे कठोर पालन यांचा आदर्श निर्माण केला आहे. फसवणूक करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करताना त्यांनी कोणताही दबाव न मानता कायद्याची अंमलबजावणी केली आहे. त्यामुळे राज्यभरातील नागरिकांमध्ये त्यांच्या कार्याबद्दल आदराची भावना निर्माण झाली आहे.

Pune Crime : आता वाचलीस, पण पुन्हा दिसलीस तर…; पुण्यात महिलेला कारने उडवून जीवे मारण्याचा प्रयत्न

अशा प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष अधिकाऱ्यांच्या पाठीशी समाजाने एकजूट दाखवणे ही काळाची गरज असून, शासनानेही अशा अधिकाऱ्यांना पाठबळ देण्याची आवश्यकता असल्याचे मत यावेळी व्यक्त करण्यात आले.

या आंदोलनामध्ये मंगळवेढा तालुक्यातील सर्वसामान्य नागरिक, युवक, शेतकरी, व्यापारी, महिला, सामाजिक कार्यकर्ते, माजी सैनिक संघटनेचे सदस्य तसेच विविध सामाजिक व स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींनी मोठ्या संख्येने सहभाग नोंदवला.

“खुर्चीचा मान पदामुळे मिळतो, पण जनतेचा मान सेवेमुळे मिळतो. शासनाचा पगार हा फक्त घर चालवण्यासाठी नसून जनतेची कामे प्रामाणिकपणे पार पाडल्याबद्दल मिळणारी लोकसेवेची पावती आहे. तुकाराम मुंडे यांच्यासारखा अधिकारी प्रामाणिकपणे काम करत असेल तर इतर अधिकाऱ्यांनीही त्यांचा आदर्श घेतला पाहिजे.”
— सतीश दत्तू
अध्यक्ष, वारी परिवार, मंगळवेढा

 

Web Title: Dont transfer tukaram mundhe mangalwedha residents urge maha govt to keep fda chief

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 12, 2026 | 07:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Solapur IT Park Dispute: आयटी पार्क शहरातच हवे; उदय सामंत १० जुलैला सोलापुरात घेणार अधिकाऱ्यांची बैठक
1

Solapur IT Park Dispute: आयटी पार्क शहरातच हवे; उदय सामंत १० जुलैला सोलापुरात घेणार अधिकाऱ्यांची बैठक

पवारांच्या तंबूत भगदाड! धैर्यशील मोहिते-पाटलांचा ‘अदृश्य हात’ ठरला निष्प्रभ; तीन आमदार महायुतीच्या दारात
2

पवारांच्या तंबूत भगदाड! धैर्यशील मोहिते-पाटलांचा ‘अदृश्य हात’ ठरला निष्प्रभ; तीन आमदार महायुतीच्या दारात

सोमवारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ऊस बिल, ‘गोकुळ’विरोधातील १८ दिवसांचे आंदोलन स्थगित; ‘या’ तारखेपर्यंत खात्यात पैसे जमा होणार
3

सोमवारी शेतकऱ्यांच्या खात्यात ऊस बिल, ‘गोकुळ’विरोधातील १८ दिवसांचे आंदोलन स्थगित; ‘या’ तारखेपर्यंत खात्यात पैसे जमा होणार

कोळेगांवच्या उपसरपंचपदी मंगल बेंदगुडे यांची बिनविरोध निवड
4

कोळेगांवच्या उपसरपंचपदी मंगल बेंदगुडे यांची बिनविरोध निवड

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ताई तर धुरंधर निघाल्या! लांबलचक सापाला दोरीसारखं पकडलं अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी आवाक्

ताई तर धुरंधर निघाल्या! लांबलचक सापाला दोरीसारखं पकडलं अन्…; VIDEO पाहून नेटकरी आवाक्

Jun 12, 2026 | 07:20 PM
टाटा मोटर्सच्या ईव्ही आणि एसयूव्हीच्या किमतीत १ जुलै २०२६ पासून वाढ

टाटा मोटर्सच्या ईव्ही आणि एसयूव्हीच्या किमतीत १ जुलै २०२६ पासून वाढ

Jun 12, 2026 | 07:11 PM
संपूर्ण कर्जमाफी करा ! शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा ! धाराशिवमध्ये कॉंग्रेसचे आंदोलन, कर्जमाफीच्या जीआरची केली होळी

संपूर्ण कर्जमाफी करा ! शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा ! धाराशिवमध्ये कॉंग्रेसचे आंदोलन, कर्जमाफीच्या जीआरची केली होळी

Jun 12, 2026 | 07:07 PM
Tukaram Mundhe Transfer: तुकाराम मुंडेंच्या प्रतिमेला थेट दुग्धाभिषेक! बदली न करण्यासाठी मंगळवेढ्यातील जनता रस्त्यावर

Tukaram Mundhe Transfer: तुकाराम मुंडेंच्या प्रतिमेला थेट दुग्धाभिषेक! बदली न करण्यासाठी मंगळवेढ्यातील जनता रस्त्यावर

Jun 12, 2026 | 07:07 PM
Vastu Tips: घरात सुख-समृद्धी हवी? स्वयंपाकघरात कायम ठेवा ‘या’ गोष्टी, राहील माता अन्नपूर्णेची कृपा

Vastu Tips: घरात सुख-समृद्धी हवी? स्वयंपाकघरात कायम ठेवा ‘या’ गोष्टी, राहील माता अन्नपूर्णेची कृपा

Jun 12, 2026 | 07:04 PM
कारगिल ते कन्याकुमारी धाव मोहिमेला स्केचर्सचे बळ ;धावपटू कार्तिक जोशींची विक्रमाच्या दिशेने वाटचाल

कारगिल ते कन्याकुमारी धाव मोहिमेला स्केचर्सचे बळ ;धावपटू कार्तिक जोशींची विक्रमाच्या दिशेने वाटचाल

Jun 12, 2026 | 06:58 PM
Maharashtra Politics: ‘काँग्रेस म्हणजे बुडतं जहाज’; विरोधी पक्षांच्या विलीनीकरणावर मुख्यमत्र्यांचा घणाघात; म्हणाले, भाजपलाच…

Maharashtra Politics: ‘काँग्रेस म्हणजे बुडतं जहाज’; विरोधी पक्षांच्या विलीनीकरणावर मुख्यमत्र्यांचा घणाघात; म्हणाले, भाजपलाच…

Jun 12, 2026 | 06:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा