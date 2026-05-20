Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Give Poison Injection To Dangerous Dogs Supreme Court Decision Requests For Modification Of The Order Were Rejected

धोकादायक श्वानांना द्या विषाचे इंजेक्शन! सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; आदेशात फेरबदलाच्या मागण्या फेटाळल्या

भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येचा सामना करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दिशेने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून सातत्याने प्रयत्न केले गेले नाहीत.

Updated On: May 20, 2026 | 09:25 AM
धोकादायक श्वानांना द्या विषाचे इंजेक्शन! सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; आदेशात फेरबदलाच्या मागण्या फेटाळल्या

धोकादायक श्वानांना द्या विषाचे इंजेक्शन! सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय; आदेशात फेरबदलाच्या मागण्या फेटाळल्या

Follow Us:
Follow Us:

सुप्रीम कोर्टाने भटक्या कुत्र्यांना दुसऱ्या ठिकाणी हलवणे आणि त्यांच्या नसबंदीशी संबंधित ७ नोव्हेंबर २०२५ च्या आपल्या आदेशात बदल करण्याची किंवा तो मागे घेण्याची मागणी करणाऱ्या सर्व याचिका आणि अर्ज फेटाळले आहेत. न्यायालयाने भटक्या प्राण्यांविषयी भारतीय प्राणी कल्याण मंडळाद्वारे जारी केलेल्या मानक संचालन प्रक्रियांच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका देखील फेटाळून लावल्या आहेत. न्यायालयाने कडक शब्दांत टिप्पणी करताना म्हटले की, भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येचा सामना करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उभारण्याच्या दिशेने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांकडून सातत्याने प्रयत्न केले गेले नाहीत. ज्या प्रकरणांमध्ये कुत्रे हे असाध्य आजाराने ग्रस्त आहेत, रेबीज पीडित आहेत. तिथे मानवी जीवनाला असलेला धोका उपाय करा.(फोटो सौजन्य – AI)

Maharashtra Politics: “हिंदू समुदायावर अन्याय करणाऱ्यांना…”; मंगलप्रभात लोढा काय म्हणाले?

‘अॅनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर’ उभारणे सुनिश्चित केले जावे. यामध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधा, शस्त्रक्रियेची साधने आणि सहाय्यक लॉजिस्टिक्स उपलब्ध करून दिले जाईल, तसेच प्रत्येक कर्मचाऱ्याला प्रशिक्षित केले जाईल, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व आवश्यक उपाययोजना कराव्या लागतील आणि कोणत्याही विलंबाशिवाय या आदेशाचे शब्दशः व योग्य भावनेने पालन ‘करावे लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

मध्य रेल्वेच्या ‘ऑपरेशन जीवन रक्षक’ची कमाल; ४ महिन्यांत २५ प्रवाशांना मृत्यूच्या दारातून खेचलं बाहेर

न्यायालयाच्या निर्देशांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ज्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे, त्यांना त्यांची कामे आणि सरकारी कर्तव्ये सद्भावनेने करण्यासाठी योग्य कायदेशीर संरक्षण मिळण्याचा अधिकार असेल, असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले.न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना आदेश दिला आहे की, सर्व सरकारी वैद्यकीय केंद्रांमध्ये रेबीज प्रतिबंधक लस आणि इम्युनोग्लोब्युलिन पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध असावे.याशिवाय, राष्ट्रीय महामार्ग आणि एक्स्प्रेस वेवर भटक्या प्राण्यांच्या वावराच्या समस्येचा निपटारा करण्यासाठीही योग्य व्यवस्था केली जाईल.

डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.

Web Title: Give poison injection to dangerous dogs supreme court decision requests for modification of the order were rejected

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 20, 2026 | 09:25 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai News: ‘थ्री स्टार’ पार्किंग हब उभारण्याची योजना! वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा मास्टर प्लान
1

Mumbai News: ‘थ्री स्टार’ पार्किंग हब उभारण्याची योजना! वाहतूककोंडी फोडण्यासाठी मुंबई महापालिकेचा मास्टर प्लान

मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा
2

मुंबई महानगरपालिका पाणी कर वाढवणार? खर्चातील वाढीमुळे ६ ते ७ टक्के दरवाढीची शक्यता; अतिरिक्त आयुक्त स्तरावर चर्चा

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा
3

Ahilyanagar News : हाय गर्मी… तापमानाचा पारा चढला! थंडावा मिळवण्यासाठी कुत्र्यांनी शोधला अनोखा ‘थंडगार’ निवारा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Masik Durga Ashtami 2026: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

Masik Durga Ashtami 2026: ज्येष्ठ महिन्यातील मासिक दुर्गाष्टमी कधी आहे, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि महत्त्व

May 20, 2026 | 02:40 PM
War Alert : शांतता हवी की विनाश? ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर ठेवले दोन मार्ग; जागतिक स्तरावर हालचाली वेगवान

War Alert : शांतता हवी की विनाश? ट्रम्प प्रशासनाने इराणसमोर ठेवले दोन मार्ग; जागतिक स्तरावर हालचाली वेगवान

May 20, 2026 | 02:40 PM
मानसिक ताण, नाट्यमय घडामोडी आणि स्पर्धेची रंगत; प्रेक्षकांना वेड लावणारे हे ५ रिअॅलिटी शो जरूर पाहा

मानसिक ताण, नाट्यमय घडामोडी आणि स्पर्धेची रंगत; प्रेक्षकांना वेड लावणारे हे ५ रिअॅलिटी शो जरूर पाहा

May 20, 2026 | 02:38 PM
न्याय मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही! 9 दिवसांनंतरही ट्विशा शर्माचे केले नाही अंत्यसंस्कार, पोलिसांनी कुटुंबाला पत्र पाठवत केली अपील

न्याय मिळेपर्यंत अंत्यसंस्कार नाही! 9 दिवसांनंतरही ट्विशा शर्माचे केले नाही अंत्यसंस्कार, पोलिसांनी कुटुंबाला पत्र पाठवत केली अपील

May 20, 2026 | 02:33 PM
नशीब चमकलं! मोफत ब्रँड अँम्बेसिडर बनले Modi-Meloni; Melodi ची चांदी! कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी ही झुंबड…

नशीब चमकलं! मोफत ब्रँड अँम्बेसिडर बनले Modi-Meloni; Melodi ची चांदी! कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यासाठी ही झुंबड…

May 20, 2026 | 02:29 PM
OBC Non Creamy Layer: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; OBC नॉन-क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादेत मोठी वाढ शक्य

OBC Non Creamy Layer: राज्य सरकारचा मोठा निर्णय; OBC नॉन-क्रिमी लेयर उत्पन्न मर्यादेत मोठी वाढ शक्य

May 20, 2026 | 02:24 PM
PM Modi Norway Controversy : प्रेस स्वातंत्र्याची किंमत? PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या नॉर्वेजियन पत्रकाराचे मेटा अकाऊंट सस्पेंड

PM Modi Norway Controversy : प्रेस स्वातंत्र्याची किंमत? PM मोदींना प्रश्न विचारणाऱ्या नॉर्वेजियन पत्रकाराचे मेटा अकाऊंट सस्पेंड

May 20, 2026 | 02:24 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

Pandharpur : विठ्ठलाच्या दारात भाविकांची लूट? मंदिर समितीची मोठी कारवाई

May 19, 2026 | 07:37 PM
Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

Shrikant Shinde Nashik : कार्यकर्त्यांच्या नाराजीवर श्रीकांत शिंदे काय म्हणाले? नाशिकमधून थेट संवाद!

May 19, 2026 | 07:31 PM
कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

कृषी मंत्र्यांसमोर विमा कंपन्यांच्या मनमानी विरुद्ध संजय पाटील मैदानात

May 19, 2026 | 07:25 PM
Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

Khalapur : खीरकिंडीतील कंपनीत कामगाराचा दुर्दैवी अंत, संतप्त कामगारांनी व्यक्त केला रोष

May 19, 2026 | 07:13 PM
केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

केडीएमसीत अनधिकृत होर्डिंग्जचा मोठा घोटाळा? भाजपा नगरसेवक दीपेश म्हात्रेंचे गंभीर आरोप

May 19, 2026 | 07:09 PM
Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

Akola water crisis : ४५ डिग्री तापमान आणि पिण्यासाठी पायपीट! कवठा गावात भीषण पाणीटंचाई

May 19, 2026 | 03:42 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM