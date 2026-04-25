  • Srh Vs Rr Toss In Ipl 2026 Sunrisers Hyderabad Won The Toss Chose To Field

SRH vs RR Toss: सनरायझर्सने जिंकली नाणेफेक, राजस्थानला बॅटिंगचे दिले निमंत्रण; वैभवकडे सर्वांच्या नजरा

आज मोठा सामना राजस्थानच्या पिंक सिटीमध्ये रंगणार आहे. मागच्या वेळी सनरायझर्सने राजस्थानला हरवले होते. त्यामुळे आज राजस्थान बदला घेणार का हे पहावे लागणार आहे. कोणी जिंकला टॉस?

Updated On: Apr 25, 2026 | 07:13 PM
पॅट कमिन्सने जिंकली नाणेफेक, फिल्डिंगचा घेतला निर्णय (फोटो सौजन्य - X.com)

  • हैदराबाद विरूद्ध राजस्थान सामना 
  • कोण मारणार बाजी 
  • हैदराबादने जिंकला टॉस करणार फिल्डिंग  
आयपीएल २०२६ चा ३६ वा सामना आज राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात होणार आहे. सवाई मानसिंग स्टेडियमवर होणारा हा आयपीएल २०२६ मधील पहिला सामना आहे. राजस्थान सध्या गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे, तर सनरायझर्स हैदराबाद चौथ्या स्थानावर आहे. आज जयपूरच्या सवाई मानसिंग स्टेडियमवर राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद एकमेकांसमोर उभे आहेत. या हंगामातील या मैदानावरचा हा पहिलाच सामना आहे. सनरायझर्स हैदराबादचा कर्णधार पॅट कमिन्सने नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सलग दोन पराभवांनंतर राजस्थान रॉयल्सने पुन्हा विजयाच्या मार्गावर पुनरागमन केले आहे आणि आज हीच लय कायम ठेवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असेल. राजस्थानने आतापर्यंत खेळलेल्या सात सामन्यांपैकी पाच जिंकले असून दोन गमावले आहेत. तथापि, आज त्यांना सनरायझर्स हैदराबादकडून कडव्या स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल, ज्यांनी विजयांची हॅटट्रिक साधली आहे. हैदराबादने आपल्या सात सामन्यांपैकी चार जिंकले असून तीन गमावले आहेत आणि ते गुणतालिकेत चौथ्या स्थानावर आहेत. 

राजस्थान रॉयल्स विरुद्ध सनरायझर्स हैदराबाद आमनेसामने

राजस्थान रॉयल्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद यांच्यात आतापर्यंत एकूण २२ सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात हैदराबादला किंचित आघाडी मिळाली आहे. हैदराबादने १३ सामने जिंकले आहेत आणि राजस्थानने ९ सामने जिंकले आहेत. राजस्थान रॉयल्सविरुद्ध सनरायझर्स हैदराबादची सर्वोच्च धावसंख्या २८६ आहे. सनरायझर्स हैदराबादविरुद्ध राजस्थान रॉयल्सची सर्वोच्च धावसंख्या २४२ आहे.

सवाई मानसिंग स्टेडियम खेळपट्टी अहवाल

आयपीएल २०२६ चा पहिला सामना आज जयपूरमध्ये खेळला जात आहे. राजस्थान रॉयल्सने आपला मागील घरचा सामना गुवाहाटीमध्ये खेळला होता. ही खेळपट्टी फलंदाजीसाठी अनुकूल असण्याची शक्यता आहे आणि आज एक मोठा धावसंख्येचा सामना होण्याची शक्यता आहे. तथापि, मधल्या षटकांमध्ये फिरकी गोलंदाजांना मदत मिळू शकते.

राजस्थान रॉयल्स संघ

यशस्वी जैस्वाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रियान पराग (कर्णधार), शिमरॉन हेटमायर, रवींद्र जडेजा, डोनोव्हन फरेरा, शुभम दुबे, जोफ्रा आर्चर, रवी बिश्नोई, ब्रिजेश शर्मा, नांद्रे बर्गर, रवी सिंग, यशराज देसाई, यशराज देसाई, पी. प्रिटोरियस, संदीप शर्मा, ॲडम मिलने, दासुन शनाका, कुलदीप सेन, सुशांत मिश्रा, विघ्नेश पुथूर, अमन राव पेराला, युधवीर सिंग चरक, क्वेना मफाका.

सनरायझर्स हैदराबाद संघ

इशान किशन (कर्णधार), हेन्रिक क्लासेन, अभिषेक शर्मा, ट्रॅव्हिस हेड, सलील अरोरा (यष्टीरक्षक), अनिकेत वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवांग कुमार, लियाम लिव्हिंगस्टोन, क्रेन्स फुलेत्रा, साकिब हुसेन, हर्ष दुबे, इशान मलिंगा, दिलशान मधुशंका, प्रचुरंद्रन, ओके, ओके, कृष्णा तरमले, अमित कुमार, हर्षल पटेल, जयदेव उनाडकट, कामिंदू मेंडिस, झीशान अन्सारी, शिवम मावी, जेराल्ड कोएत्झी.

