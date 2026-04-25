  • Ipl 2026 Rr Vs Srh Vaibhav Sooryavanshi Played Helicopter Shot Like Ms Dhoni Rajasthan Royals Reaction On Social Media

Trust A Bihari…इंटरनेटवर धुमाकूळ! वैभव सूर्यवंशीने खेळला धोनीचा Helicopter Shot, राजस्थान रॉयल्सने दिले धमाल कॅप्शन

राजस्थान रॉयल्सच्या सराव सत्रादरम्यान, १५ वर्षीय वैभव सूर्यवंशीने एमएस धोनीसारखा 'हेलिकॉप्टर शॉट' मारून खळबळ उडवून दिली. आज सामन्यात वैभववर सर्वांच्या नजरा असतील, पहा व्हिडिओ

Updated On: Apr 25, 2026 | 06:50 PM
वैभव सूर्यवंशीची नेट प्रॅक्टिस अन् हेलिकॉप्टर शॉट (फोटो सौजन्य - X.com)

  • वैभव सूर्यवंशीने मारला हेलिकॉप्टर शॉट 
  • राजस्थान रॉयल्सने दिली कमालीची कॅप्शन 
  • पहा व्हायरल व्हिडिओ 
IPL 2026 मध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या बॅटने धुमाकूळ घातला आहे. सोशल मीडियापासून ते स्टेडियमच्या स्टँड्सपर्यंत, फक्त एकाच नावाची चर्चा आहे ती म्हणजे वैभव सूर्यवंशी. १५ वर्षांचा वैभव भारतीय क्रिकेटच्या भविष्याचा चेहरा बनला आहे, एक अशी व्यक्ती ज्याला पाहून दिग्गजही थक्क होतात. नुकतेच, राजस्थान रॉयल्सने जयपूरमधील सराव सत्राचा एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामुळे क्रिकेट विश्वात खळबळ उडाली. या व्हिडिओमध्ये, वैभव त्याच शैलीत बॅट फिरवताना दिसला, ज्या शैलीने सुमारे दोन दशकांपूर्वी रांचीच्या एका मुलाला जगातील सर्वात लोकप्रिय फिनिशर बनवले होते. 

जेव्हा वैभवने मनगटाच्या एका झटक्याने चेंडू सीमारेषेबाहेर पाठवला, तेव्हा तो केवळ एक षटकार नव्हता; तो एम.एस. धोनीच्या प्रसिद्ध ‘हेलिकॉप्टर शॉट’ची एक जिवंत आठवण होती. राजस्थान रॉयल्सने या व्हिडिओसोबत एक अतिशय मनोरंजक आणि मार्मिक कॅप्शन दिले: “हेलिकॉप्टर शॉट मारण्यासाठी एका बिहारीवरच विश्वास ठेवा!”

महान अध्यायाची खास झलक 

हे कॅप्शन केवळ मनोरंजनासाठी नव्हते, तर त्याने भारतीय क्रिकेटच्या एका महान अध्यायाची झलकही दाखवली. मूळचा झारखंडचा (पूर्वीचा बिहार) एम.एस. धोनीने या शॉटला जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून दिली. आता, जेव्हा बिहारचाच तरुण खेळाडू वैभव सूर्यवंशीने त्याच सहजतेने आणि ताकदीने बॅट फिरवली, तेव्हा चाहत्यांना जणू इतिहासाची पुनरावृत्ती होत आहे असे वाटले. धोनीचा वारसा आणि वैभवची आक्रमकता यांचे हे मिश्रण इंटरनेटवर वाऱ्यासारखे पसरले.

वयाच्या १५ व्या वर्षी अतुलनीय आकडेवारी

वैभव सूर्यवंशीसाठी, आयपीएल २०२५ हे वर्ष होते जेव्हा त्याने सर्वात कमी वयात पदार्पण करून शतक झळकावत जगाला आपले कौशल्य दाखवले. पण २०२६ मध्ये, त्याने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या हंगामात, त्याने जगातील सर्वात स्फोटक फलंदाजांनाही मागे टाकणारा एक विक्रम रचला आहे. 

वैभव आता आयपीएलच्या इतिहासात सर्वात जलद ५०० धावा (चेंडूंच्या संख्येनुसार) करणारा खेळाडू ठरला आहे. त्याने हा टप्पा केवळ २२७ चेंडूंमध्ये गाठला. यापूर्वी हा विक्रम ‘मॅक्सवेल मॅजिक’च्या नावावर होता, ज्याने २६० चेंडूंमध्ये ५०० धावा पूर्ण केल्या होत्या. वैभवचा स्ट्राईक रेट आणि त्याची निर्भीड वृत्ती यावरून हे स्पष्ट होते की, तो कोणत्याही गोलंदाजाच्या नावाला किंवा प्रतिष्ठेला घाबरत नाही.

दोन सामन्यात वैभवची खराब कामगिरी 

मात्र, वैभवला क्रिकेटमधील अनिश्चिततेचाही सामना करावा लागला. २२ एप्रिल रोजी, लखनौ सुपर जायंट्स (LSG) विरुद्धच्या सामन्यात या युवा स्टारला एक नवीन अनुभव आला. मोहसिन खानच्या अचूक गोलंदाजीचा सामना करताना, वैभवने केवळ ८ धावाच केल्या नाहीत, तर आपल्या आयपीएल कारकिर्दीतील पहिले निर्धाव षटकही टाकले. प्रत्येक चेंडूवर फटका मारायला शिकलेल्या खेळाडूसाठी, सहा चेंडूंवर बळी मिळवणे हा एक महत्त्वाचा धडा होता. पण तज्ज्ञांच्या मते, हेच ते क्षण असतात जे एका खेळाडूला ‘महान’ बनवतात.

हिशोब चुकता करण्याची तयारी

आज, २५ एप्रिल २०२६ रोजी संध्याकाळी, जयपूरचे सवाई मानसिंग स्टेडियम एका हाय-व्होल्टेज सामन्याचे साक्षीदार होणार आहे. राजस्थान रॉयल्सचा सामना सनरायझर्स हैदराबाद (SRH) सोबत होणार आहे. राजस्थान रॉयल्ससाठी हा सामना केवळ गुणतालिकेतील स्थानासाठीची लढाई नसून, बदला घेण्यासाठीचे एक व्यासपीठ आहे. याच महिन्याच्या सुरुवातीला, हैदराबादने राजस्थानचा तब्बल ५७ धावांनी पराभव केला होता. या मोसमात ७ सामन्यांमधून १० गुण मिळवून राजस्थान रॉयल्स गुणतालिकेत तिसऱ्या स्थानावर आहे. आकडेवारीनुसार हैदराबादचे पारडे जड आहे. आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या २२ सामन्यांमध्ये सनरायझर्स हैदराबादने १३ वेळा विजय मिळवला आहे, तर राजस्थानला केवळ ९ विजय मिळवता आले आहेत.

पुन्हा एकदा सर्वांच्या नजरा वैभववर

‘पिंक सिटी’मध्ये दिवे लागल्यावर, पुन्हा एकदा सर्वांच्या नजरा त्या १५ वर्षांच्या मुलावर असतील. वैभवचे ‘हेलिकॉप्टर’ पुन्हा एकदा झेप घेणार का? तो धोनीचा वारसा पुढे नेणार का? जयपूरच्या लोकांना आशा आहे की, ज्याप्रमाणे धोनीने गेल्या काही वर्षांत लाखो भारतीयांची मने जिंकली, त्याचप्रमाणे वैभवही आपल्या बिहारी थाटाने सनरायझर्सच्या गोलंदाजांना घाम फोडेल.

