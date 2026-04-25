Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • World »
  • Hormuz Crisis Iran Blockade Alternative Gulf Routes Global Fuel Supply At Risk

Hormuz Crisis : इराणच्या नाकेबंदीमुळे होर्मुझमध्ये तणाव शिगेला; आखातातून ‘हे’ मार्ग ठरतील पर्यायी, जगाची इंधन कोंढी फुटणार? 

Strait of Hormuz Crisis : इराणने होर्मुझवरील पकड घट्ट केली असून अनेक जहाजे या मार्गावर अडकून पडली आहे. यामुळे जागतिक इंधन आणि उर्जा पुरवठा धोक्यात आला आहे. यासाठी काही पर्यायी मार्गांवर विचारविनिमय सुरु आहे.

Updated On: Apr 25, 2026 | 07:20 PM
Hormuz Crisis

Hormuz Crisis : इराणच्या नाकेबंदीमुळे होर्मुझमध्ये तणाव शिगेला; आखातातून 'हे' मार्ग ठरतील पर्यायी, जगाची इंधन कोंढी फुटणार? (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • होर्मुझमध्ये तणाव शिगेला
  • आखातातून हे मार्ग ठरणार पर्यायी
  • जगाची इंधन कोंढी फुटणार?
Strait of Hormuz Crisis : सध्या पश्चिम आशियातील तणावामुळे स्ट्रेट ऑफ होर्मुझ (Strait of Hormuz) मार्गावर धोका निर्माण झाल्याने जागतिक इंधन आणि उर्जा पुरवठा धोक्यात आला आहे. इराणच्या रिव्होल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स(IRGC)ने या मार्गावर समुद्री सुरुंग पेरल्याने हा भाग बारुदचा ढीग बनला आहे. जगातील एकूण तेल आणि वायू वाहतुकीच्या २०% या मार्गावरुन होतो. मात्र इराणने या मार्गावर केलेल्या नाकेबंदीमुळे अनेक जहाजे अडकून पडली असून जागतिक बाजारपेठेत खळबळ माजली आहे.

US Iran Conflict : ट्रम्प यांचा दुहेरी खेळ! इराणजवळ अमेरिकेची तिसरी घातक युद्धनौका तैनात, शांतता चर्चेआड मोठा गेम प्लॅन?

गेल्या दोन महिन्यांपासून या समुद्रीमार्गावरील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या १० दिवसांच्या युद्धविरामामुळे जहाजांचा ये-जा सुरु झाली होती. मात्र अमेरिकेच्या इराणी जहाजांच्या नाकेबंदीमुळे हा मार्ग IRGC ने पुन्हा बंद केला आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने या परिस्थितीला इतिहासातील सर्वात मोठा सप्लाय शॉक म्हटले आहे.

‘हे’ मार्ग होर्मुझला ठरणार पर्यायी

सध्या होर्मुझला वळसा घालून तेल बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी काही प्रस्तावित मार्गांवर चर्चा आहे.

  • East West Pipeline : सौदी अरेबियाने सुरु केलेली ही १२०० किमी लांबीची पाईपलाईन दररोज ७० लाख बॅरल तेल लाल समुद्रात पोहचवू शकते. मात्र, हुथी विद्रोहींमुळे या मार्गावरही सुरक्षेचा प्रश्न कायम आहे.
  • Habshan-Phujaira Pipeline : अबु धाबीचे कच्चे तेल थेट ओमानच्या आखातात पोहोचवण्यासाठी हा ३५० किमी शॉर्टकर्ट आहे. याची क्षमता १५ ते १८ बॅरल असून या मार्गावरही इराणच्या ड्रोन हल्ल्यांमुळे परिणाम झालेला आहे.
  • Kirkuk-Ceyhan : इराक ते तुर्कीपर्यंत जाणारा हा मार्ग सध्या काही देशांसाठी पर्याय ठरत आहे. या मार्गावरुन १.७ लाख बॅरल तेल पुरवले जात आहे.
  • Goreh-Jask : इराण सध्या या टर्मिनलद्वारे १० लाख बॅरल तेल जगातिक बाजारपेठेत पाठवण्याच्या तयारीत आहे. मात्र अद्याप हे काम पूर्ण झालेले नाही.
  • याशिवाय मार्गांशिवाय इराक-जॉर्डन आणि इराक-ओमान पाईपलाईसारख्या पर्यायांचा वापर करण्याचाही विचार सुरु आहे.
  • तसेच खाडी-ओमान सागरा कालवा हा महत्त्वाकांक्षी मार्ग देखील तयार केला जाऊ शकतो. परंतु डोंगराळ भाग आणि कोट्यावधी डॉलर्सच्या खर्चामुळए प्रकल्प सध्या पूर्ण होणे कठी आहे.
होर्मुझमधील तणाव सध्या निवळण्याची चिन्हे दिसत नसून हे मार्ग पर्यायी ठरु शकतील. परंतु यातील काही मार्गांवरील धोका आणि त्यासाठी लागणारा खर्च अधिक आहे. यामुळे जागतिक बाजारपेठेत पुन्हा इंधन आणि उर्जा संकटाची भीती आहेच.

Russia-Iran मध्ये नेमकं शिजतंय काय? पुतिन-पेझेश्यियान यांच्यात हॉटलाईनवर गुप्त चर्चा; ट्रम्प-नेतन्याहूंचे टेन्शन वाढलं

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: होर्मुझची सामुद्रधुनी महत्त्वाची का आहे?

    Ans: होर्मुझचा मार्ग हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल आणि वायू वाहतूकीच्या मार्गांपैकी एक आहे. या मार्गावरुन जागतिक व्यापाराच्या सुमारे २० टक्के वाहतूक होते. हा मार्ग बंद झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावेल. यामुळे जागतिक व्यापारासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

  • Que: होर्मुझला पर्याया मार्ग सुरक्षित आहेत का?

    Ans: होर्मुझला पर्याय म्हणून पाईपलाईनन्स उपबल्बध आहेत परंतु हल्ल्यांमुळे धोका काय आहे. तसेच सौदी अरेबियाचा ईस्ट वेस्ट पाईपलाईन मार्ग लाला समुद्रात पोहोचतो मात्र तिथे हुथी विद्रोही जहाजांवर हल्ले करतात. तसेच इतर पाईपलाइन्स क्षमता मर्यादित आहेत तर काही मार्ग तयार करण्यासाठी खर्च जास्त आहे.

Web Title: Hormuz crisis iran blockade alternative gulf routes global fuel supply at risk

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 25, 2026 | 07:20 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू
1

Missile Technology : चीनच्या हाती लागला ‘विनाशकारी’ खजिना; जमिनीखालून निघाले क्षेपणास्त्र बनवणारे 17 गूढ दुर्मिळ धातू

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू
2

Russia Ukraine युद्धाचा भडका! मॉस्कोवर युक्रेनचा भीषण ड्रोन हल्ला; एका भारतीय नागरिकाचा मृत्यू

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू
3

China Earthquake : चीनमध्ये लोक गाढ झोपेत असतानाच भूकंपाचा महाभयंकर प्रहार; हाँगकाँगही हादरले, युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरू

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद
4

US Iran Conflict : जगाच्या नकाशावरुन गायब होणार इराण? ट्रम्प यांच्या ‘त्या’ पोस्टने हादरलं जग; आखातात युद्धाचे ढग गडद

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

“पुढील वर्षापासून ‘पुणे कृषी नवसंकल्पना स्पर्धा…”; काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 19, 2026 | 02:35 AM
Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

Pune Crime : कात्रज-नवले ब्रिजवर रिक्षाचालकावर धारदार शस्त्राने हल्ला; आरोपींच्या शोधासाठी पथके रवाना

May 19, 2026 | 12:30 AM
SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

SRH Vs CSK: यलो आर्मीचे प्लेऑफचे स्वप्न धुळीला; Ishan Kishan समोर चेन्नईचा 5 विकेट्सने पराभव

May 18, 2026 | 11:40 PM
विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

विषण्ण चेपॉक! MS Dhoni मैदानात येताच चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला, पहा Viral Video

May 18, 2026 | 10:23 PM
“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

“केवळ माझा बाप चोरला, माझा पक्ष चोरला असं म्हणून चालत नाही,” सभागृहातील उपस्थितीवरून भाजप नेत्याचा उद्धव ठाकरेंवर निशाणा

May 18, 2026 | 09:49 PM
Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

Palghar Accident News: पालघर अपघातात १३ जणांचा मृत्यू; वारसांना ५ लाखांची शासकीय मदत घोषित

May 18, 2026 | 09:46 PM
SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

SRH Vs CSK Live: पॅट कमिन्ससमोर संजू, ऋतुराज फेल; क्वालिफाय होण्यासाठी ‘एसआरएच’ला 181 रन्सची गरज

May 18, 2026 | 09:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM