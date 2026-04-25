Hormuz Crisis : इराणच्या नाकेबंदीमुळे होर्मुझमध्ये तणाव शिगेला; आखातातून ‘हे’ मार्ग ठरतील पर्यायी, जगाची इंधन कोंढी फुटणार? 

US Iran Conflict : ट्रम्प यांचा दुहेरी खेळ! इराणजवळ अमेरिकेची तिसरी घातक युद्धनौका तैनात, शांतता चर्चेआड मोठा गेम प्लॅन?
गेल्या दोन महिन्यांपासून या समुद्रीमार्गावरील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. काही दिवसांपूर्वी झालेल्या १० दिवसांच्या युद्धविरामामुळे जहाजांचा ये-जा सुरु झाली होती. मात्र अमेरिकेच्या इराणी जहाजांच्या नाकेबंदीमुळे हा मार्ग IRGC ने पुन्हा बंद केला आहे. इंटरनॅशनल एनर्जी एजन्सीने या परिस्थितीला इतिहासातील सर्वात मोठा सप्लाय शॉक म्हटले आहे.
सध्या होर्मुझला वळसा घालून तेल बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. यासाठी काही प्रस्तावित मार्गांवर चर्चा आहे.
Ans: होर्मुझचा मार्ग हा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या तेल आणि वायू वाहतूकीच्या मार्गांपैकी एक आहे. या मार्गावरुन जागतिक व्यापाराच्या सुमारे २० टक्के वाहतूक होते. हा मार्ग बंद झाल्यास जागतिक अर्थव्यवस्थेची गती मंदावेल. यामुळे जागतिक व्यापारासाठी हा मार्ग अत्यंत महत्त्वाचा आहे.
Ans: होर्मुझला पर्याय म्हणून पाईपलाईनन्स उपबल्बध आहेत परंतु हल्ल्यांमुळे धोका काय आहे. तसेच सौदी अरेबियाचा ईस्ट वेस्ट पाईपलाईन मार्ग लाला समुद्रात पोहोचतो मात्र तिथे हुथी विद्रोही जहाजांवर हल्ले करतात. तसेच इतर पाईपलाइन्स क्षमता मर्यादित आहेत तर काही मार्ग तयार करण्यासाठी खर्च जास्त आहे.