Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Pune Education News Mandatory Cctv In Ssc Hsc Exam Centres Sparks Protest Schools Demand Government Grant

Pune Education News: दहावी–बारावी परीक्षा केंद्रांवर CCTV सक्ती; खासगी शाळा संस्थाचालकांचा विरोध

एका वर्गखोलीत किमान दोन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अपेक्षित आहे. अनेक अनुदानित शाळांमध्ये २० ते २५ वर्गखोल्या असून, सर्व खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येण्याची शक्यता आहे.

Updated On: Jan 07, 2026 | 04:02 PM
Mandatory CCTV in SSC & HSC Exam Centres Sparks Protest

Pune Education News : दहावी–बारावी परीक्षा केंद्रांवर CCTV सक्ती; अनुदान द्या, अन्यथा निर्णय अन्यायकारक – शाळा संस्थाचालकांचा विरोध

Follow Us:
Follow Us:
  • शाळांमधील प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे निर्देश
  • शाळांमधील वर्गखोल्यांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधांसह सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक
  • प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतंत्र बाक, मुलीसाठी स्वतंत्र व पुरेशी स्वच्छतागृहे आदी सुविधाही बंधनकारक
 

Pune Education News:  राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाने इयत्ता दहावी, बारावीच्या परीक्षांचे नियोजन सुरू केले असून, परीक्षा केंद्र असलेल्या शाळांमधील प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे निर्देश शिक्षण निरीक्षकांनी दिले आहेत. मात्र, या निर्णयामुळे शाळांवर मोठा आर्थिक भार येणार असल्याने आधी शासनाने सीसीटीव्हीसाठी अनुदान द्यावे, अशी ठाम भूमिका खासगी अनुदानित शाळा संस्थाचालकांनी घेतली आहे.

Imtiaz Jaleel car attacked : छत्रपती संभाजीनगरमध्ये वातावरण तापलं; इम्तियाज जलील यांच्या गाडीवर हल्ला

मंडळाच्या आदेशानुसार परीक्षा केंद्र असलेल्या शाळांमधील वर्गखोल्यांमध्ये आवश्यक भौतिक सुविधांसह सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, यासाठी लागणारा निधी कुठून आणायचा, प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे. या निर्णयाला संस्थाचालकांसह मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी तीव्र विरोध दर्शविला आहे. परीक्षा प्रक्रिया ही शासन व राज्य माध्यमिक शिक्षण मंडळाची जबाबदारी आहे. गैरप्रकार टाळण्यासाठी सीसीटीव्ही असा प्रश्न शाळा आवश्यक असतील, तर त्यासाठीचा संपूर्ण निधी शासनानेच उपलब्ध करून दिला पाहिजे, असे मत शाळा संघटनांकडून व्यक्त केले जात आहे. निधीची कोणतीही तरतूद न करता आदेश काढून त्याचा आर्थिक भार शाळा, मुख्याध्यापक व शिक्षकांवर टाकणे हा अन्यायकारक निर्णय असल्याचेही सांगण्यात येत आहे.

एका वर्गखोलीत किमान दोन सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणे अपेक्षित आहे. अनेक अनुदानित शाळांमध्ये २० ते २५ वर्गखोल्या असून, सर्व खोल्यांमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी लाखो रुपयांचा खर्च येण्याची शक्यता आहे. हा खर्च सरकार उचलणार का, असा थेट सवाल संस्थाचालकांकडून केला जात आहे.

Zilla Parishad Election: ३२ जिल्हा परिषद, ३२२ पंचायत समिती निवडणूक; आज घोषणेची शक्यता, ७ फेब्रुवारीला

शाळांवर आर्थिक भार

राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या सूचनेनुसार परीक्षा केंद्रासाठी केवळ सीसीटीव्हीच नव्हे, तर केंद्राच्या चारही बाजूंनी पक्की संरक्षक भित्, खिडक्याना लोखंडी जाळ्या, प्रत्येक विद्यार्थ्याला स्वतंत्र बाक, मुलीसाठी स्वतंत्र व पुरेशी स्वच्छतागृहे आदी सुविधाही बंधनकारक केल्या आहेत.

‘सक्ती नको’ची मागणी

राज्य मुख्याध्यापक संघाने दहावी व बारावीच्या परीक्षासाठी वर्गखोल्यांमध्ये सीसीटीव्हीची सक्ती करू नये, उत्तरपत्रिका तपासणीचे काम मुख्याध्यापकांवर लादू नये, अशी मागणी केली आहे. शाळा प्रतिनिधींची सहविचार सभा घेण्यात यावी, अशी विनंती सरकारकडे केली आहे.

Web Title: Pune education news mandatory cctv in ssc hsc exam centres sparks protest schools demand government grant

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 07, 2026 | 04:01 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Education News : शिक्षकांचा आजचा मोर्चा स्थगित, विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष अहिरे यांच्याशी चर्चेनंतर घेतला निर्णय
1

Education News : शिक्षकांचा आजचा मोर्चा स्थगित, विभागीय शिक्षण मंडळ अध्यक्ष अहिरे यांच्याशी चर्चेनंतर घेतला निर्णय

सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद; मंदिर सुरक्षा धोक्यात! अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिरातील प्रकार; भाविकांमधून रोष
2

सीसीटीव्ही कॅमेरे बंद; मंदिर सुरक्षा धोक्यात! अंतरिक्ष पार्श्वनाथ मंदिरातील प्रकार; भाविकांमधून रोष

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

शाळेमध्ये टिळा लावून जावे की नाही; गणवेशाचे उल्लंघन म्हणत लंडन स्कूलचा हिंदू विद्यार्थ्यांला धक्का

Jan 23, 2026 | 01:12 AM
भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

भरणे-पाटील मैत्री कार्यकर्त्यांना कितपत रुचणार? इंदापुरातील अनपेक्षित समीकरणांमुळे राजकारणाला नवे वळण

Jan 23, 2026 | 12:30 AM
WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

WPL 2026: UPW vs GG हरण्याच्या हॅटट्रिकनंतर गुजरात जाएटंसने उघडले खाते, UP वॉरियर्ससमोर प्ले ऑफ प्रवेशाचे आव्हान

Jan 22, 2026 | 11:39 PM
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM