पुणे मेट्रो लाईन-2 च्या रामवाडी-वाघोली विस्ताराला गती; आता 4.7 किमीचा सहापदरी एलिव्हेटेड रस्ता उभारणार

पुणे / दीपक मुनोत : पूर्व पुण्याच्या दळणवळणाच्या कोंडीवर उतारा ठरणाऱ्या पुणे मेट्रो लाईन २ च्या रामवाडी–वाघोली (विठ्ठलवाडी) विस्तार प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (महा मेट्रो)ने या बहुउद्देशीय प्रकल्पासाठी डिझाइन व बांधकामाची निविदा प्रसिद्ध केली आहे. या अंतर्गत ४.८ किलोमीटर लांबीचा उन्नत मेट्रो व्हायाडक्ट आणि त्याच संरचनेवर पहिल्या स्तरावर ४.७ किलोमीटरचा सहापदरी एलिव्हेटेड रस्ता उभारण्यात येणार आहे.
या निविदेत चार उन्नत मेट्रो स्थानकांच्या संरचनात्मक कामांचा समावेश असून विमाननगर, सोमनाथनगर, खराडी बायपास आणि तुळजाभवानी ही स्थानके प्रस्तावित आहेत. विमाननगर–खराडी–वाघोली पट्ट्यातील वाढती लोकवस्ती, आयटी पार्क्स, व्यावसायिक संकुले आणि निवासी भागांना या स्थानकांमुळे थेट मेट्रो जोडणी मिळणार आहे. परिणामी, दैनंदिन प्रवासाचा वेळ कमी होऊन प्रवाशांचा त्रास घटणार आहे.
महा मेट्रोच्या माहितीनुसार, ‘लेटर ऑफ अवॉर्ड’ जारी झाल्यापासून ४२ महिन्यांत काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. निविदा ५ मार्च २०२६ रोजी उघडल्या जाणार असून त्यानंतर कंत्राटदाराची निवड प्रक्रिया पूर्ण होईल.
मेट्रो आणि सहापदरी रस्ता एकाच उन्नत संरचनेत उभारण्याचा निर्णय हा या प्रकल्पाचा विशेष ठरणार आहे. यामुळे जागेचा कार्यक्षम वापर होणार असून भूसंपादनाची गरज कमी राहील. नगर रोडवरील वाहतूक भार कमी होण्यास सहापदरी एलिव्हेटेड रस्ता मदत करेल, तर मेट्रोमुळे सार्वजनिक वाहतुकीला प्राधान्य मिळेल.
पूर्व पुण्याचा वेगाने होत असलेला विस्तार लक्षात घेता, हा प्रकल्प दीर्घकालीन दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे. विमाननगर, खराडी आणि वाघोली परिसरातील नागरिक, नोकरदार व विद्यार्थ्यांना याचा मोठा लाभ होणार आहे. मेट्रो नेटवर्क विस्तारासोबतच रस्ते पायाभूत सुविधा बळकट झाल्याने पुणे शहराच्या सर्वांगीण शहरी विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे.
पर्यावरणपूरक वाहतूक व्यवस्थेलाही या प्रकल्पातून हातभार लागणार आहे. मेट्रोमुळे खासगी वाहनांचा वापर कमी होऊन इंधन बचत, प्रदूषणात घट आणि कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण मिळण्यास मदत होईल. बांधकामात आधुनिक तंत्रज्ञान, प्रीकास्ट घटक आणि सुरक्षिततेचे कडक निकष राबवले जाणार आहेत.
स्थानकांवर लिफ्ट, एस्केलेटर, दिव्यांगांसाठी सुलभ सुविधा, स्मार्ट तिकीट प्रणाली आणि एकात्मिक फीडर सेवा प्रस्तावित असून, एलिव्हेटेड रस्त्यामुळे आपत्कालीन सेवांसाठी वेगवान मार्ग उपलब्ध होणार आहे. एकूणच, प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर पूर्व पुण्यातील प्रवास अधिक सुकर, सुरक्षित आणि वेळेत होईल, अशी अपेक्षा नागरिक व्यक्त करत आहेत.