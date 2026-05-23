विश्रांतवाडी-धानोरी रस्ता बनला ‘मृत्यूचा सापळा’; प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे अपघाताच्या घटना सुरुचं

Updated On: May 23, 2026 | 04:37 PM IST
विश्रांतवाडी ते धानोरी आणि पुढे लोहगावला जोडणारा मुख्य रस्ता सध्या वाहनचालकांसाठी 'मृत्यूचा सापळा' बनला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि लोकसंख्येमुळे या प्रमुख मार्गावरील रहदारीत प्रचंड वाढ झाली आहे.

सौजन्य - नवराष्ट्र टीम

पुणे : विश्रांतवाडी ते धानोरी आणि पुढे लोहगावला जोडणारा मुख्य रस्ता सध्या वाहनचालकांसाठी ‘मृत्यूचा सापळा’ बनला आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि लोकसंख्येमुळे या प्रमुख मार्गावरील रहदारीत प्रचंड वाढ झाली आहे. मात्र, रस्त्याची झालेली दुरवस्था आणि संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेची कमालीची अनास्था यामुळे दररोज हजारो प्रवाशांच्या जीवाशी खेळ सुरू असल्याचे विदारक चित्र आहे.

 

आंबानगरी सोसायटी ते धानोरी जकात नाक्यापर्यंतच्या अंतरात वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी अनेक ठिकाणी गतिरोधक (स्पीड ब्रेकर्स) उभारण्यात आले आहेत. मात्र, या गतिरोधकांवर रात्रीच्या वेळी चमकणारे पांढरे पट्टे (रिफ्लेक्टर पट्ट्या) मारण्यात आलेले नाहीत. परिणामी, रात्रीच्या अंधारात वाहनचालकांना गतिरोधकांचा अंदाज येत नाही आणि वाहने जोरात आदळून गंभीर अपघात घडत आहेत. नुकत्याच दोन दिवसांपूर्वी एका चारचाकी वाहनाचा येथे भीषण अपघात झाला असून, यामध्ये चालक गंभीर जखमी झाला आहे.

रस्त्याच्या सुरक्षेसाठी उभारण्यात आलेल्या दुभाजकांवर (डिव्हायडर) दिशादर्शक किंवा रात्रीच्या वेळी चमकणारे रिफ्लेक्टर्स लावलेले नाहीत. रस्त्यावरील अपुऱ्या प्रकाशामुळे अनेक दुचाकी आणि चारचाकी वाहनचालकांना या दुभाजकांचा अंदाज येत नाही, ज्यामुळे वाहने थेट दुभाजकांवर जाऊन आदळत आहेत. यामध्ये अनेक वाहनचालक जायबंदी झाले असून, वाहनांचेही मोठे नुकसान होत आहे.

एमएनजीएलचे खोदकाम आणि प्रशासनाचे दुर्लक्ष

‘एमएनजीएल’ (MNGL) गॅस पाईपलाईनच्या कामासाठी या मार्गावरील सिमेंट काँक्रीटचा रस्ता मोठ्या प्रमाणावर खोदण्यात आला होता. हे काम होऊन आता एक महिना उलटून गेला तरी रस्ता पूर्ववत करण्यात आलेला नाही. काही ठिकाणी केवळ डांबराचा थातुरमातूर लेप लावून काम उरकण्यात आले आहे, तर अनेक ठिकाणी खड्डे ‘जैसे थे’ अवस्थेत आहेत. या रस्त्यावरील राडारोड्यामुळे आणि उडणाऱ्या धुळीमुळे वाहनचालकांसह पादचाऱ्यांनाही चालणे असह्य झाले आहे.

“विश्रांतवाडी-धानोरी रस्त्यावरील गतिरोधक, रिफ्लेक्टर्स आणि खड्ड्यांच्या समस्यांबाबत आम्ही प्रशासनाला वेळोवेळी लेखी निवेदने दिली आहेत. परंतु, ढिम्म प्रशासनाला अद्याप फरक पडलेला नाही. आता तरी प्रशासनाने तात्काळ दखल घेऊन हा रस्ता दुरुस्त करावा, अन्यथा नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी मनसे स्टाईलने तीव्र आंदोलन करण्यात येईल.” — गणेश पाटील (मनसे कार्यकर्ता व स्थानिक रहिवासी, धानोरी)

Published On: May 23, 2026 | 04:37 PM

