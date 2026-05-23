  • Bhopal District Court Gave 7 Days Custody To Samarth Singh Twisha Sharma Murder Case

Twisha Sharma Case मध्ये ट्विस्ट; पती समर्थ सिंगबाबत कोर्टाने दिला ‘हा’ महत्वाचा आदेश

Updated On: May 23, 2026 | 05:12 PM IST
सारांश

Samarth Singh Arrest: ट्विशा शर्माचा पती समर्थ सिंगने जबलपूर कोर्टात आत्मसमर्पण केले होते. त्यानंतर त्याला भोपाळ पोलिसांनी अटक करून भोपाळमध्ये आणले होते.

ट्विशा शर्माच्या नवऱ्याला 7 दिवसांची कोठडी (फोटो- सोशल मिडिया)

विस्तार

ट्विशा शर्माच्या पतीला 7 दिवसांची पोलिस कोठडी
समर्थ सिंगला काल जबलपूरमधून अटक 
ट्विशा शर्माच्या मृतदेहाचे दुसऱ्यांदा पोस्ट पोर्टम करण्याचे आदेश

Twisha Sharma Murder Case: ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात एक नवीन माहिती समोर आली आहे. काल ट्विशा शर्माचा पती समर्थ सिंगने जबलपूर कोर्टात आत्मसमर्पण केले होते. त्यानंतर त्याला भोपाळ पोलिसांनी अटक करून भोपाळमध्ये आणले होते. आज त्याला कोर्टात हजर करण्यात आले होते.

ट्विशा शर्मा प्रकरणात पती समर्थ सिंगला भोपाळ पोलिसांनी जिल्हा कोर्टात हजर केले होते. त्या ठिकाणी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. दरम्यान कोर्टाने समर्थ सिंगला 7 दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. त्यामुळे आता चौकशीतून सत्य समोर येण्याची शक्यता आहे. कोर्टात हजर करण्याआधी समर्थ सिंगची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली होती.

ट्विशाच्या पतीला जबलपूरमध्ये अटक

समर्थ सिंग आज अचानक जबलपूर कोर्टात हजर झाला. गेले 10 दिवसांपासून तो फरार होता. मात्र आज अचानक त्याने आत्मसमर्पण केले. जबलपूरमध्ये समर्थ सिंगने आत्मसमर्पण केल्याचे समजताच भोपाळ पोलिसांनी त्याला जबलपूरमध्ये अटक केली. समर्थ सिंगला ताब्यात घेताना त्याचा पेहराव बदलण्यात आला आहे. त्याला घेऊन पोलिस भोपाळकडे रवाना झाले आहेत.

ट्विशा शर्माच्या कुटुंबीयांनी दुसऱ्यांदा पोस्ट पोर्टम करण्याची मागणी केली होती. मात्र भोपाळ कोर्टाने त्यांची याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र त्यानंतर मध्यप्रदेश हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर हायकोर्टाने ट्विशा शर्मा मृत्यू प्रकरणात संशयास्पद मृत्यूचा छडा लावण्यासाठी मृतदेहाचे दुसऱ्यांदा पोस्ट पोर्टम करण्याचे आदेश दिले आहेत.

उत्तर प्रदेशच्या नोएडा येथील रहिवाशी ट्विशा शर्माचं लग्न मध्य प्रदेशच्या भोपाळ येथील वकिल समर सिंह याच्याशी करण्यात आले होते. माहितीनुसार, समर सिंह हा माजी न्यायाधिश गिरिबाला सिंह यांचा मुलगा आहे. लग्नात ट्विशाच्या कुटुंबियांनी वर पक्षाला भरगच्च हुंडा दिला पण तरीही लग्नानंतर तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ केला जात होता. याच छळाला कंटाळून तिने आत्महत्या करण्याचा निर्णय घेतला. लग्नाच्या अवघ्या ५ महिन्यांतच ट्विशाने आपले आयुष्य संपवले ज्यानंतर ही घटना देशभर चांगलीच रंगली.

 

