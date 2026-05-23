विधानपरिषदेसाठी दीपक मानकर यांनी ठोकला शड्डू; भाजपकडे केली ‘ही’ आग्रही मागणी

पुणे/निखील सुक्रे : भारत निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र विधान परिषदेच्या स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची निवडणूक जाहीर केल्याने राज्यातील राजकीय वातावरण कमालीचे तापू लागले आहे. या निवडणुकीसाठी सर्वच राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणी आणि जोरदार तयारी सुरू केली आहे. अशातच, पुणे स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे माजी शहराध्यक्ष दीपक मानकर यांनी निवडणूक लढवण्याची जाहीर इच्छा व्यक्त केली आहे. तसेच महायुतीमध्ये ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षालाच मिळावी, अशी आग्रही मागणी त्यांनी भाजपकडे केली आहे.
पुणे जिल्हा आणि शहरातील पक्षीय संख्याबळ काय सांगते?
पुणे शहर आणि जिल्ह्यात महापालिका, नगरपालिका आणि पंचायत समिती अशा एकूण २३ स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत. या संस्थांमधील विद्यमान नगरसेवक आणि सदस्यांचे पक्षीय संख्याबळ पाहता राष्ट्रवादी काँग्रेसचे पारडे जड असल्याचे दिसते.
पक्षनिहाय सदस्य व नगरसेवक संख्या
राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) – ३४४
भारतीय जनता पक्ष (BJP) – ३०५
शिवसेना (शिंदे गट) – ६८
महायुती / इतर स्थानिक आघाड्या – २३
भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस – १९
राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट) – १७
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) – ११
अपक्ष – २३
पुणे जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे सर्वाधिक (३४४) नगरसेवक आणि लोकप्रतिनिधी असल्याने संख्याबळाच्या जोरावर ही जागा नैसर्गिकरीत्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचीच ठरते, असा दावा मानकर यांनी केला आहे.
…तर हीच दादांसाठी खरी श्रद्धांजली असेल – दीपक मानकर
आपली उमेदवारी आणि हक्काबाबत अधिक स्पष्टीकरण देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी शहराध्यक्ष दीपक मानकर म्हणाले, मी निश्चितपणे या विधान परिषद निवडणुकीसाठी पूर्णपणे इच्छुक आहे. ही जागा मूळची राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचीच आहे. आम्ही नुकत्याच झालेल्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचे धर्म पाळत अत्यंत प्रामाणिकपणे काम केले आहे. त्यामुळे आता भाजपने ही जागा मित्रपक्ष म्हणून राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सोडायला हवी. “या संदर्भात मी पक्षाच्या नेत्या आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तसेच पार्थ पवार यांची भेट घेऊन उमेदवारीची अधिकृत मागणी केली आहे. पक्षात अनेक जण इच्छुक असले, तरी गेल्या अनेक वर्षांपासून पक्षाची संघटनात्मक बांधणी आणि पक्षासाठी केलेले ग्राउंड वर्क पाहता पक्षाने मला संधी द्यावी. या निवडणुकीत भाजपने ही जागा राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला सोडणे, हीच खरी दादांसाठी श्रद्धांजली ठरेल.”
निवडणूक जाहीर झाल्यानंतर आता महायुतीमध्ये पुण्याची ही प्रतिष्ठेची जागा कोणाच्या पदरात पडते, भाजप दीपक मानकर यांच्या या मागणीवर आणि संख्याबळाच्या दाव्यावर काय भूमिका घेते, याकडे संपूर्ण पुणे जिल्ह्याचे आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.